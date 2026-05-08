Así fue el ingreso de la pintora María José Castaño en la Institución Fernán González

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Mucho antes de las 8 de la tarde, hora del comienzo del acto, el Salón de Estrados del Palacio de la Diputación se llenó por completo, lo que dejó a varias personas sin silla, banco o escaño donde aposentarse para disfrutar del ingreso en la Institución Fernán González de la pintora María José Castaño Rodríguez, acaecido el jueves 7 de mayo.

Había una atmósfera de gran solemnidad en el salón, pero también de alegría. El rictus de la protagonista se mostraba nervioso, con una media sonrisa que brindaba a todas las personas que le saludaban y deseaban suerte mientras la procesión iba por dentro. El director de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, René Jesús Payo -reelegido en el cargo el pasado 5 de marzo-, dio comienzo a la sesión y la secretaria, María Jesús Jabato, dio lectura al acta sobre el acuerdo en que se nombró nueva académica numeraria a la artista burgalesa.

María José Castaño entró en el salón, acompañada por sus compañeros Ana Isabel Ortega y Miguel Moreno Gallo, para recibir la medalla corporativa y su diploma. Tras una gran salva de aplausos, la pintora tomó la palabra y comenzó su discurso, titulado 'José María del Río Moreno, pintor. Entre la luz y la memoria', que se adentra en la vida y obra de esta figura del arte, natural de Salas de los Infantes (1921-1972), cuya vida se desarrolló entre Madrid y su localidad natal

«Durante mucho tiempo tuve un conocimiento somero sobre José María del Río Moreno, pero nunca me había adentrado ni en su obra ni en su mundo. Al hacerlo ahora he descubierto que su vida y su legado tienen hondura suficiente para ser contados. Y es mi deseo favorecer el conocimiento y reconocimiento de su contribución artística, recuperar la memoria de un creador y ofrecer una aproximación rigurosa y accesible a su vida y a su producción pictórica, situándolas en el contexto histórico y social en que se desarrollaron», subrayó Castaño en su discurso. «Con ello aspiro a rescatar su legado e invitar a nuevas miradas sobre un artista que forma parte de nuestra memoria cultural».

La vida de Del Río Moreno tiene algunas luces, pero muchas sombras. Ciertas tragedias familiares, la persecución que sufrió por su homosexualidad y algunos problemas económicos le condujeron al suicidio cuando apenas contaba con 50 años.

Nacido en una familia burguesa de comerciantes, el artista salense estudió en los Maristas de Burgos. Comenzó Derecho por indicación paternal, pero abandonó la carrera por la pintura, su gran vocación. Desde muy joven entró como oyente en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, donde acabó teniendo como profesor al ilustre burgalés Marceliano Santa María. A pesar de las vanguardias reinantes en la época, Del Río Moreno fue leal al arte figurativo y su obra se compone de bodegones, paisajes y retratos en su mayoría. «Fue un pintor que tuvo su reconocimiento entre las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado, como tantos otros que luego quedaron en el olvido», aseveró la nueva académica.

El desenlace de su vida tuvo lugar en Madrid el 3 de abril de 1972. «Así se cerraba una biografía atormentada y una obra merecedora de nuestra atención y reconocimiento. Su fallecimiento dio paso a algunas iniciativas que trataron de valorar su legado», como la exposición póstuma que en agosto de ese mismo año organizó el Ayuntamiento de Salas en el palacio familiar, inmueble que compró el consistorio en 1975 a las hermanas del pintor y que en la actualidad es el palacio municipal de cultura.

Poco a poco su figura ha ido siendo redescubierta con otras muestras y exposiciones. En 2022, en el 50º aniversario de su muerte, se hizo una gran exposición retrospectiva en el Casino de Salas de los Infantes que acercó su figura a las nuevas generaciones de su localidad.

«La elaboración de este discurso de ingreso en la Institución Fernán González ha sido una forma a mirar de nuevo la obra de un pintor. Pero también el sentido mismo de nuestro oficio que no es sino un permanente ejercicio de paciencia, de escucha y de respeto. Al recorrer la vida y obra de José María del Río Moreno he pretendido acercarme sin idealizar, sin buscar grandezas, sino tratando de comprender el sentido íntimo de su pintura. La calma, la claridad y la medida de las cosas sencillas. AL fin y al cabo, la pintura, como el resto de las artes, posee una forma silenciosa de conocimiento, una forma en que cada trazo expresa una mirada y cada silencio conlleva el misterio y las preguntas», apostilló María José Castaño.

Tras el discurso de la nueva académica, María Jesús Jabato dio su contestación a «una amiga muy querida y artista excepcional». Transitó en su texto por la vida y obra de Castaño Rodríguez, su formación, sus exposiciones, sus premios... y la inspiración de su arte. «En sus cuadros se dan poesía y filosofía. Pintura auténtica y sin fingimientos», indicó la abogada y escritora. «La realidad está en constante cambio y la mirada poliédrica de Castaño capta las transformaciones, ofreciendo siempre una imagen nueva […] María José trabaja en soledad buscando en su interior la expresión y consigue plasmar en sus óleos el río más luminoso, el que fluye en su adentro. Sus azules perpetuos, la interferencia de sus verdes inagotables, el arrebato de sus amarillos y sus malvas se muestran en su obra llenos de plenitud y de dulzura. Son un torrente de color que arrastra al que los contempla a la emoción estética que trasciende lo meramente visual», concluyó María Jesús Jabato en su contestación sobre «esta alma libre, que decía su madre Juana».

La despedida por parte del director de la Real Academia Burgense y otra gran ovación a la pintora burgalesa por parte del público dieron por cerrado este inolvidable acto en el Salón de Estrados de la Diputación.