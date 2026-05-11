¿Cuánto sabes de los 80? El mánager de Nacho Cano lanza el Trivial definitivo

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La nostalgia, sanamente entendida, puede ser maravillosa. También la curiosidad satisfecha de quienes ansían descubrir los usos, costumbres y acontecimientos de épocas pasadas. Y si uno rememora y aprende divirtiéndose, mejor que mejor. Con un juego de mesa, por ejemplo, como el que acaba de lanzar el burgalés Javier Adrados, mánager de Nacho Cano y voz autorizada del pop español más allá del plano estrictamente musical.

«Mi vida siempre ha consistido en luchar por hacer cosas para divertir a los demás», confiesa Adrados, al otro lado de la línea, de camino a Moradillo de Roa. Su casa, la patria chica que le vio partir bien jovencito para labrarse un futuro en la industria discográfica por el que muchos hubiesen matado; al menos metafóricamente. Allí retorna cada vez que puede. Esta vez con su Trivial de los 80 bajo el brazo. «Más que un sueño», según sus propias palabras, que «nunca hubiera imaginado».

De nuevo junto a la periodista Ana Rius, compañera de aventuras editoriales como Yo también leía Súper Pop, el intimísimo de los Mecano revisita una década tan convulsa como esperanzadora en determinados aspectos. Documentándose como es debido -«nada de IA»-, hilaron fino durante meses para «buscar la pregunta y la respuesta perfecta». A través de WhatsApp o por correo electrónico, se iban intercambiando propuestas, pareceres y alguna que otra corrección hasta confeccionar 150 tarjetas.

Tenían que ser precisos y rigurosos. Adrados presume de tener «buena memoria fotográfica». Sobre todo si hablamos de música. Hasta el punto de que, en más de una ocasión, le han llamado de programas como Saber y Ganar o Pasapalabra para «certificar alguna contestación». Aun así, prefirió no jugársela y confirmar al máximo la veracidad de cada interrogante planteado.

Lejos de limitarse a copiar el formato existente, este tándem creativo optó por cambiar las categorías para adaptarlas a su particular visión de los 80. Cómo no, la música cobra especial relevancia. En tres de las seis secciones, ni más ni menos. Hablamos de Ellas dan la nota, «reivindicación total y absoluta» de todas aquellas mujeres que «rompieron moldes»; Canciones inolvidables y La jungla del pop y el rock, cargada de «pura energía» entre «riffs eléctricos» y «sintetizadores».

A la hora de ampliar el abanico, el Trivial de Adrados y Rius se adentra en «avances, modas, curiosidades y anécdotas inolvidables» gracias a Ocurrió en los 80. También hay hueco para el deporte, cuyos «récords y hazañas» marcan la pauta en Echar balones fuera. Ni que decir tiene que el cine y la televisión permanecen en la «memoria colectiva» para esa Generación VHS que tuvo la oportunidad de disfrutar de una «época dorada».

No todo es jolgorio sobre el tablero. El mánager de Nacho Cano aborda problemas sociales que causaron estragos como el sida, con dramas concretos que conmocionaron a la sociedad como los de Freddie Mercury o Rock Hudson. Del mismo modo, quiso incluir tragedias como la de Grace Kelly -perdón por el espóiler- porque, a fin de cuentas, «fue la primera muerte de alguien súper importante que me impactó».

Aficionado confeso al «cotilleo de las casas reales» desde que descubrió que «Carolina y Estefanía de Mónaco eran las más punks», el creador moradillense trata de «despistar al jugador» cada vez que puede. No obstante, las respuestas vienen acompañadas del necesario contexto para que nadie parta peras en plena partida.

El juego, «artesanal» de principio a fin, acaba de salir a la venta de la mano de Libros Cúpula. Disponible en jugueterías, librerías y centros comerciales de toda España, también se puede adquirir por internet. Menos mal que ya está en el mercado, porque sus autores llevaban tiempo mordiéndose las uñas. De hecho, cuando tuvieron en sus manos la primera caja sintieron esa «ilusión de niño» que a los adultos tanto nos cuesta recuperar.

Pendiente de cerrar fecha para presentar el Trivial de los 80 en Todo Libro (Aranda de Duero), a Adrados le encantaría hacer lo propio en Burgos capital. Recién embarcado en la promoción de su última 'criatura', la editorial ya le ha planteado «crear otro juego más grande». Él, sin embargo, preferiría publicar «otro libro». Porque la década que nos ocupa, al fin y al cabo, dio muchísimo de sí. De ahí ese revival constante que nunca se apaga y que, por lo que sea, atrae irremediablemente a las nuevas generaciones.

Lo que sea será, desde luego. Hasta entonces, Adrados agradece de corazón cada oportunidad que se le ha brindado para «aportar mi granito de arena al mundo de la música». Dicho esto, nada más que añadir salvo una pregunta retórica: «¿Qué más le puedo pedir a la vida?».