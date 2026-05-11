La Escuela de Bañuelos de Bureba acoge las jornadas ‘Freinet Hoy’

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Los días 15 y 16 de mayo de 2026, la escuela de localidad burgalesa de Bañuelos de Bureba acogerá las Jornadas Freinet Hoy, un espacio de encuentro, reflexión y convivencia pedagógica impulsado el grupo Freinet Hoy del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) y la Asociación Escuela Benaiges. Estas jornadas nacen con un doble propósito: recuperar la memoria histórica de la pedagogía Freinet y analizar su vigencia y potencial transformador en la escuela actual.

Las jornadas comenzarán el viernes 15 de mayo con la inauguración de la exposición dedicada a Francesc Ferrer i Guàrdia, figura clave del pensamiento pedagógico libertario, con visita guiada a cargo de la Fundación Ferrer i Guàrdia. La elección de esta exposición subraya la conexión histórica entre la Escuela Moderna y la Pedagogía Freinet.

El sábado 16 habrá varias charlas sobre pedagogía, escuela pública y la actualidad de la pedagogía Freinet, que aplicó en la escuela de esta localidad burgalesa el maestro Antonio Benaiges, de cuyo asesinato se cumplen nueve décadas en este 2026.

Para cerrar la jornada, habrá un taller de imprenta y otro de cuerpo. Se finalizará el programa con una actividad musical.