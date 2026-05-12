Jesús Carazo presenta el libro 'Mis mejores páginas', un repaso a su carrera literaria

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Casi cincuenta títulos jalonan la carrera literaria del escritor burgalés Jesús Carazo entre novelas, novelas juveniles, obras de teatro y libros de memorias. Además, varios de esos trabajos fueron laureados con algunos de los premios más importantes de las letras españolas.

Para repasar estar cuatro décadas de publicaciones que comenzaron en 1987 con ‘La ciudad donde habita Caribdis’, que obtuvo el Premio Sésamo, el novelista y dramaturgo acaba de publicar ‘Mis mejores páginas. Una antología completa’ (Valnera), que presenta este miércoles, en la Sala Polisón del Teatro Principal, a partir de las 20 horas. El acto, que cuenta con la colaboración de la Asociación Provincial de Libreros y el Ayuntamiento de Burgos, tiene entrada libre hasta completar el aforo. «Y el sábado 30 de mayo estaré firmando en la Feria del Libro», avisa.

‘Mis mejores páginas’ -«el libro más grueso de los que he publicado, sin duda»- divide la obra de Carazo en cinco partes: novelas, teatro, novelas juveniles, obras de teatro juveniles y libros de memorias. En cada título reseñado hay una introducción el autor, con algunos comentarios aparecidos en prensa, más el argumento y unos fragmentos de la obra. Así, en unas diez páginas aproximadamente, el lector se puede hacer una noción de cada libro del autor burgalés. «Creo que es una perfecta entrada para cualquier lector a mi obra. O para quien la quiera estudiar en un futuro», asevera. «Durante el trabajo de este libro he tenido que releer mi obra y en varias ocasiones me he dicho ‘Oye, pues esto no está tan mal’», ríe.

Desde su primera novela hasta el comienzo del nuevo siglo, Carazo se dedicó por completo a la narrativa, combinando la novela adulta y la juvenil. Fue un cuarto de siglo muy exitoso, donde el escritor publicó algunas de sus historias más conocidas y premiadas. Además de su ‘opera prima’ antes aludida, podemos destacar ‘El soñador furtivo’ (1989, Premio Elena Fortún), ‘Los límites del paraíso’ (1989, finalista del Premio Nadal), ‘Secretum’ (1993, Premio Ciudad de Barbastro) o ‘Los abismos de la noche’ (1996, Premio Ateneo-Ciudad de Valladolid).

«En mi narrativa hay mucho de mi vida, mucho. Es eso que llamo ‘los encantos de la autoficción’. Si alguien lee mis libros de memorias y luego mis novelas verán que se entrecruzan historias, personajes, lugares, anécdotas... He vivido una vida muy normal, pero la he sacado mucho jugo literario», ríe Carazo, que también es muy recordado entre los burgaleses por las dos décadas que fue profesor de Lengua y Literatura en el instituto Cardenal López de Mendoza.

Puro teatro

«Llegó un momento que me cansé de las descripciones y me centré en el diálogo. Así que me dediqué casi por completo al teatro, alternándolo con algunas novelas juveniles de por medio. Tenía muchas ideas en la cabeza y escribí obras teatrales casi compulsivamente», señala.

Desde ‘El ojo de cristal’ (2003) hasta ‘Una gloria local’ (2017) nos encontramos con veintitrés piezas dramáticas que, como dice Carazo en el prólogo, «de manera apenas consciente, he seguido las normas clásicas de la creación dramática: pocos personajes, un escenario único y una unidad de acción. En este género, más que ‘los encantos de la autoficción’, suelen ser las ideas las que originan la trama». Algunas de sus obras han sido ampliamente representadas y otras han tenidos menos oportunidades sobre el escenario. Caben destacar ‘Y, entre la hierba, el miedo’ (2011), cuyo argumento recuerda a ‘Patria’ de Fernando Aramburu, ‘La reina que no quiso reinar’ (2006), obra sobre la reina Juan de Castilla que sigue representando Histrión Teatro, y ‘Último verano en el paraíso’ (2004), ganadora del Premio Lope de Vega.

«A pesar de los premios que han recibido mis novelas, lo que más satisfacciones me ha dado en la literatura ha sido el teatro», admite. «Y, personalmente, creo que es lo que mejor hago. Aunque luego el público tenga otra visión», señala con simpatía. «La concesión del Premio Lope de Vega fue para mí una enorme felicidad, ¡soñaba con ganarlo desde los quince años! El año anterior, ‘El ojo de cristal’ había sido finalista, pero ganarlo fue...», ríe descubre que algunos críticos relacionaron su forma de escribir teatro a Miguel Mihura.

La educación sentimental

«Nunca me ha atraído novelas grandes dramas, crímenes horribles o espantosas tragedias […] Uno de mis temas favoritos es la educación sentimental. Casi no hay relato donde no asomen las turbulentas relaciones de pareja: los celos, las infidelidades, el amor y el desamor...», relata Carazo en el prólogo. Y añadamos el humor, un ingrediente indispensable en su literatura. «Si alguien no lee mis novelas con una media sonrisa en el rostro, he fracasado», señala. «Mi gusto por la ironía viene de mi ídolo literario: Vladimir Nabokov. Cuando comencé a leer sus libros me dije que yo quería escribir como ese señor. Tengo toda su obra y la he disfrutado como a pocos autores».

En ‘Mis mejores páginas’ Jesús Carazo también reconoce la labor de sus portadistas. Grandes pintores como Luis Sáez, Modesto Ciruelos, Pepe Carazo o Juan Mons han cedido sus obras para ilustrar los libros de Jesús Carazo. En los últimos años, la artista santanderina Maite Niebla ha diseñado las portadas de las novelas que el autor de ‘Un imposible adiós’ ha publicado en el sello cántabro Valnera. «Estoy encantado con ella».

Casi un tercio de su vida la ha vivido fuera de España. Más de veinte años en Burdeos y casi una década en Tánger, donde daba clases en el Instituto Español Severo Ochoa. «Siempre que pienso en Tánger me brillan los ojos, fue la mejor época de mi vida... También porque tenía 25 años cuando llegué allí» admite con simpatía y nos regala un secreto para finalizar esta conversación. «Mi próxima novela se desarrollará en Tánger. Entre todos mis papeles descubrí un manuscrito de hace años, lo leí y me gustó mucho, menos su parte final. Lo estoy reescribiendo, que es lo que más me gusta del proceso de escritura de una obra, y estoy muy satisfecho con el resultado... Ah, y también estoy con otro libro de memorias. Toma nota», concluye Jesús Carazo. Como siempre, fue un gran placer compartir un largo rato y un café con este referente de las letras españolas.