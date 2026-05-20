El Palacio de la Isla abre sus puertas en la Noche Blanca de Burgos

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El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua se implica un año más en el programa cultural ‘La Noche Blanca de Burgos’ que promueve el Ayuntamiento de Burgos en su decimoséptima convocatoria el sábado, 23 de mayo, con el programa de visitas ‘La Noche del Palacio de la Isla’. Esta propuesta supone la programación, a partir de las 19:00 horas, de cinco visitas guiadas consecutivas al inmueble. Las visitas, de carácter gratuito y con invitación, están diseñadas para grupos de 30 personas como máximo. Las personas interesadas en acudir deberán reservar previamente sus invitaciones, que se puede retirar presencialmente en el Palacio de la Isla desde los días previos, entre el 18 y el 22 de mayo.

‘La Noche Blanca de Burgos’ es una manifestación cultural gratuita y abierta a todos los ciudadanos que se celebra desde 2008 en Burgos en numerosos espacios de uso público, tanto abiertos como cerrados, que implica a instituciones y empresas privadas y moviliza cada año a miles de personas, entre vecinos y turistas.

Con su implicación, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua quiere difundir el trabajo que realiza en el ámbito de la investigación de orígenes del español en Castilla y León y de promoción cultural y difusión de la literatura de la Comunidad. Simultáneamente, quiere acercar al público la abundante y rica historia de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. El Palacio de la Isla, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), fue construido como residencia de verano a finales del siglo XIX por los Muguiro, familia madrileña de origen navarro, y ha sido escenario de hechos trascendentales de la historia española del siglo XX.

En este recorrido, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer la actual oferta expositiva, integrada actualmente por ‘Clásicos de la literatura en Playmobil’, por el homenaje a la poesía visual de sello burgalés representado en el ‘Aula Artesa’; el proyecto participativo ‘El almanaque del presente’, firmado por el artista Rafael Lamata, y el ‘Aula de los Orígenes del Español’, con una selección de ediciones facsímiles de títulos imprescindibles en la investigación de orígenes del español. En los jardines, la exposición ‘Galaxia Crítica’ recuerda a los escritores de la Comunidad galardonados con el ‘Premio de la Crítica de Castilla y León’ que convoca anualmente esta institución.