Así fue la charla con María Ángeles Álvarez y Benjamín G. Rosado en el pódcast del Instituto de la Lengua

María Ángeles Álvarez y Benjamín G. Rosado, con sus obras premiadas, en el Palacio de la Isla.Óscar Corcuera

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

La gran tormenta que cayó en la capital burgalesa durante la tarde del pasado 4 de mayo restó público a la cita, pero las personas que asistieron a la grabación del segundo programa de '¿Seguimos o no?' en el Palacio de la Isla disfrutaron muchísimo de la charla que mantuvieron los escritores (y muchas cosas más) María Ángeles Álvarez y Benjamín Rosado con los conductores del pódcast, Diana García Bartolomé y Alfonso Gutiérrez, de Simoneta Música.

A las 19:30 horas, Samuel Peñas -el técnico de la grabación- dio orden de comenzar la conversación y este es un resumen (en texto e imágenes) de aquellos 60 minutos titulados 'Publicar o no publicar: el vértigo de ser leído'. El audio ya se puede escuchar en www.ilcyl.com y en las principales plataformas de audio (Ivoox, Spotify). Las próximas sesiones serán los días 7 de septiembre, 5 de octubre y 9 de noviembre.

María Ángeles Álvarez arrancó la charla contado el origen de su poemario 'El dolmen'. «Surgió de un momento vital en el que, después de leer por enésima vez el Antiguo Testamento, sentí que aquellos pueblos de los que hablan las sagradas escrituras eran muchos de ellos cronológicamente pares a lo que yo había descubierto treinta años atrás». Y es que Álvarez, además de escritora, es artista floral, pintora, música y arqueóloga. En 1987 encontró, estudió y acondicionó el dolmen del Prado de las Cruces, en Bernuy Salinero, muy cerca de la capital abulense. «Pensé que tenía que contarlo, como arqueóloga y como poeta […] Y no sólo con palabras, sino también con acuarelas».

Por su parte, Benjamín G. Rosado explicó que «'El vuelo del hombre' surge de alguien que en un momento dado se da cuenta de que tiene una historia que contar, pero que no le basta con el argumento que le ronda la cabeza. Cuál es el origen del lenguaje era el 'macguffin' argumental que me animó a dar el salto a contar dos historias de amor cuyo punto de partida es el de un joven [llamado Diego Marín, en homenaje al pionero de la aviación, el burgalés Diego Marín Aguilera] que escribe y que se pregunta por qué escribimos, por qué hablamos y por qué lo hacemos de esta manera».

Desde el principio del programa, los galardonados por el Premio de la Crítica de Castilla y León dieron muestras de una gran complicidad a pesar de ser dos escritores que trabajan de una forma radicalmente distinta. «Durante mucho tiempo se van creando imágenes en mi interior hasta que llega el momento de escribir. Todo sale como un magma y corrijo poquísimo. Lo tengo todo en la cabeza con un ritmo como si fuera un cantar de gesta», explicó Álvarez. «Yo, como 'freelance' tengo un rutina caótica. Y a esta novela la he dado muchísimas vueltas durante más de diez años», admitió Rosado.

Alfonso Gutiérrez y Diana García se interesaron mucho sobre cómo es el acto de escribir en ambos autores. Así respondieron. «Yo disfruto mucho. Tengo la sensación de que me desnudo, desde la verdad. Estoy durante muchos meses dándole vueltas al poemario y luego sale. Más tarde, le dejo dormir un tiempo», explicó la autora de 'El dolmen'. «Yo no disfruto nada escribiendo. Y cuando lo hago, desconfío. No sufro bloqueo creativo, porque como periodista siempre tengo ritmo `[...] Empecé 'El vuelo del hombre' hace once años y sé que sigue sin estar acabada», señaló Benjamín G. Rosado.

La espera de la publicación, ese tiempo que se puede hacer denso y tenso, tuvo su momento en la conversación. «Cuando termino una obra tengo el deseo de entregarlo a los demás», admitió María Ángeles Álvarez y explicó cómo fueron los procesos editoriales de sus libros. «En Cuadernos del Laberinto tuve una gran conexión con su editora, Alicia Arés, y estoy muy contenta». Por su parte, Benjamín G. Rosado recordó «que un día mi mujer me dijo que moviera mi agenda. Se lo pasé a Constantino Bértolo que me indicó que picara alto con esta novela. Lo presenté al Premio Biblioteca Breve, sin padrinos, siendo un desconocido... No tengo amigos ahí, pero tampoco enemigos. Ganó el que no estaba invitado a la fiesta», recordó son simpatía.

La conversación discurrió durante una hora por muchos lugares, desde la exposición social de la literatura (premios, presentaciones, ferias) a su íntima relación con la música (Álvarez toca el piano, el clavicémbalo y la cítara y Rosado tiene formación y el periodista especializado en música clásica). Precisamente con música acabó la grabación, con el dúo Simoneta interpretando los comienzos de 'El dolmen' y el vuelo del hombre' a guitarra y voz.