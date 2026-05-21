‘El viaje interior de José Jiménez Lozano’ llega a Medina de Rioseco para profundizar en el pensamiento e imaginario del autor con la imagen y la palabra

Exposición El viaje interior (José Jiménez Lozano 1930-2020) en Medina de Rioseco. En la imagen el alcalde de Medina de Rioseco, David Esteban, junto al director de la agencia Ical, Luis Miguel Torres durante la inauguración.Rubén Cacho

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La exposición ‘El viaje interior de José Jiménez Lozano’ llega desde hoy a la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco, donde profundizará en el pensamiento e imaginario del autor abulense con la imagen y la palabra.

‘El viaje interior’, que permanecerá abierta al público en la Casa de Cultura de la Ciudad de los Almirantes hasta el 11 de junio, ha recorrido ya el hall del edificio de las Cortes de Castilla y León y Arévalo (Ávila), en La Moraña, tierra natal del escritor. La muestra, con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del autor, invita a adentrarse en el universo que Jiménez Lozano plantea en su obra en un recorrido que pone en valor el protagonismo de Castilla y León y del diálogo cultural.

La exposición está comisariada por el responsable de Cultura y el editor gráfico de la Agencia Ical, César Combarros y Eduardo Margareto, respectivamente, que han trabajado para poner el foco en la “valiosa” obra y la figura del escritor de Langa (Ávila). Al acto de hoy también acudieron, entre otros, el director de la Agencia Ical, Luis Miguel Torres, y el alcalde del municipio, David Esteban.

Esta muestra profundiza en el pensamiento e imaginario de uno de los grandes referentes de la literatura del siglo XX como fue José Jiménez Lozano, que atesora un inagotable legado, gracias al diálogo de la imagen y la palabra. No en vano, la muestra, organizada por la Fundación de Castilla y León en colaboración con la Agencia Ical y las Cortes, y en esta ocasión también del Ayuntamiento del Medina de Rioseco, selecciona citas extraídas de las novelas, poemas, ensayos, conferencias y libros de diarios del escritor abulense, que van acompañadas por retratos del autor y fotografías de los escenarios y momentos que inspiraron su obra.

Además, se ha incluido una serie de reflexiones de estudiosos y compañeros de Jiménez Lozano que subrayan la vigencia de su obra, puntualizando por qué es uno de los más grandes humanistas y pensadores de España del último siglo.

Junto a las fotografías de Margareto, hay otras de los fotógrafos de la Agencia Ical Rubén Cacho y Miriam Chacón, autora, esta última, del imponente collage que ilustra ‘El mudejarillo’, precioso relato sobre la vida de San Juan de la Cruz. En cuanto a los textos de las reflexiones de los estudiosos sobre Jiménez Lozano, están Enrique García-Máiquez, Jorge Freire, Ignacio Peyró, Fermín Herrero, Guadalupe Arbona y Antonio Martínez Illán.

La Casa de Cultura de Medina de Rioseco estará abierta para la exposición los lunes, de 10.30 a 13.30 horas; los martes y viernes, de 17 a 20.30 horas; y los miércoles y jueves, de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20.30 horas.