Juan Magán, Danny Ocean, Ladilla Rusa y la Orquesta Panorama pondrán la música en los Sampedros

Los conciertos del escenario céntrico de los Sampedros se presentaron en el templete del Espolón.OSCAR CORCUERA

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Burgos ya tiene perfilado su programación de conciertos en el escenario Céntrico de la plaza Santa Teresa para las fiestas de San Pedro y San Pablo de 2026. El cartel, encabezado por Juan Magán, Ladilla Rusa, Celtas Cortos y Danny Ocean, se prolongará desde el sábado 27 de junio hasta el viernes 3 de junio.

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de Burgos San Pedro 2026 Conciertos Escenario Céntrico Programa interactivo de conciertos. Usa los filtros o abre cada fecha para ver el detalle del cartel. Agenda del sábado 27 de junio al viernes 3 de julio de 2026. Las tarjetas son desplegables y se pueden abrir con teclado. Filtrar agenda Todos Fin de semana Entre semana 27 jun Funambulista + Ladilla Rusa Cartel: Funambulista y Ladilla Rusa. Escenario: Céntrico. 28 jun Molan los 90 Cartel: Molan los 90. Escenario: Céntrico. 29 jun Fetén Fetén + Juan Magán Cartel: Fetén Fetén y Juan Magán. Escenario: Céntrico. 30 jun Orquesta Mondragón + Veintiuno Cartel: Orquesta Mondragón y Veintiuno. Escenario: Céntrico. 1 jul Danny Ocean Cartel: Danny Ocean. Escenario: Céntrico. 2 jul Colectivo Panamera + Monsieur Periné Cartel: Colectivo Panamera y Monsieur Periné. Escenario: Céntrico. 2 jul Orquesta Panorama Cartel: Orquesta Panorama. Ubicación: zona de El Plantío, entre el Coliseum y el estadio de fútbol. 3 jul Taverners + Celtas Cortos Cartel: Taverners y Celtas Cortos. Escenario: Céntrico.

Se trata, en palabras de la alcaldesa, Cristina Ayala, de una «programación muy variada y diversa para todos los públicos». Con artistas que repiten y la representación de bandas locales limitada a Fetén Fetén, quienes «despedirán la temporada» de conciertos en casa, y Taverners.

El pistoletazo de salida, el sábado 27, correrá a cargo de Diego Cantero, más conocido como Funambulista. Junto a él, el dúo catalán Ladilla Rusa volverá a demostrar su irreverente sentido del humor con una puesta en escena que ya ha conquistado al público burgalés en anteriores ocasiones.

De cara al domingo 28, nueva cita con la nostalgia a través de Molan los 90. Una propuesta ya habitual en los Sampedros dirigida a un público adulto pero abierta a las nuevas generaciones. Sobre el escenario, desfilarán nombres míticos en las pistas de baile como Locomía, Marilia, Dj Neil, Corona, Haddaway, Javi Reina y Juanjo Martín.

El día grande de San Pedro, 29 de junio, reunirá a los burgaleses Fetén Fetén y al popular intérprete hispano-dominicano Juan Magán, «referente electrónico» en palabras de Ayala. Dos registros muy diferentes, con Diego Galaz y Jorge Arribas mostrando su particular universo instrumental de raíz popular mientras el artista catalán pone el acento en la música latina que tanto ha sonado en la radiofórmula a lo largo de la última década.

La programación continuará el martes 30 con un curioso encuentro intergeneracional. Con 50 años de trayectoria a sus espaldas, la Orquesta Mondragón compartirá el Céntrico con Veintiuno, banda de pop asidua a festivales indie como el Sonorama Ribera.

Quizá el principal reclamo para la juventud sea Danny Ocean, «una de las voces latinas con mayor impacto internacional», quien actuará en solitario el 1 de julio. Ya en la recta final, el jueves 2 recogerán el testigo Colectivo Panamera y Monsieur Periné.

El cierre llegará el viernes 3 de julio con Taverners y Celtas Cortos, una combinación orientada al folk y a la canción de raíz popular que encaja con el tramo final de las fiestas. La presencia de Jesús Cifuentes y compañía, una de las bandas más reconocibles del rock español, promete brindar una enorme capacidad de convocatoria al Céntrico para poner el broche de oro.

Bombazo, llega la mítica Orquesta Panorama

Por cuestiones logísticas, dado que su infraestructura «no cabe en el escenario Céntrico», la Orquesta Panorama aterrizará en Burgos el 2 de julio y la fiesta se trasladará a la zona de El Plantío, entre el Coliseum y el estadio del Burgos Club de Fútbol. Es decir, en el mismo enclave en el que tendrá lugar la próxima edición del Zurbarán Rock.

Fundada en 1988, la formación gallega se ha convertido en una de las grandes referencias de las verbenas en España. Más allá del plano musical, Panorama mueve un espectáculo de gran formato que supera el esquema tradicional de las orquestas y funciona casi como un concierto escénico, con una producción audiovisual de gran despliegue y varias horas de repertorio.

Presupuesto y contrataciones

El presupuesto municipal para los conciertos, incluyendo los del escenario Excéntrico, las escaleras del Centro de Arte Caja de Burgos (CAB) y la zona de los Cuatro Reyes ronda los 600.000 euros. Así lo precisó el concejal de Festejos, César Barriada, después de que Ayala presentase la programación de Santa Teresa desde el templete del paseo del Espolón arropada por el Dj local Crisrax. En comparación con el año pasado, el desembolso será de unos 140.000 euros menos.

Con los contratos todavía pendientes de adjudicar, Barriada aseguró que esta vez se ha trabajado directamente con los representantes y oficinas de management de los artistas que el Ayuntamiento tenía en mente desde hacía «unos cuantos meses». No habría, por lo tanto, intermediarios. Al menos, según indicó el edil, en el «99,9% de los casos».