Víctor Fernández (Ladilla Rusa): «Tenemos ganas de sacar música nueva, un poquito de aire fresco»

Diego Santamaría Burgos

Un dúo más dinámico que el propio Dúo Dinámico. Lo de Víctor Fernández y Tania Lozano no tiene nombre. Ni falta que hace. Gamberros, audaces, desternillantes. Sin proponérselo en serio, aportaron aire fresco con un ramillete de canciones virales que alegran cualquier evento. Tampoco es cuestión de intentarlo, aunque probablemente animarían hasta un funeral.

Pero no todo son risas, porque Ladilla Rusa también reivindica, aunque sea desde la ironía, plantando cara a la intolerancia. «No hay que tener miedo». Ni siquiera aquella vez, cuando una señora les tiró trozos de pan al escenario por lucir con orgullo la bandera LGTBI. Ver para creer... en pleno 2023.

Pregunta- Menudas zorras estamos hechas. ¿No se les ocurrió algo un poco más sutil para bautizar la gira?

Respuesta- (Ríe) Es una frase que Tania y yo decimos muchas veces cuando hemos salido de fiesta o la hemos liado de alguna manera. Siempre estamos haciendo locuras y al día siguiente, con el remordimiento, decimos eso. Aparte, resume un poco nuestro carácter, con esa parte canalla, punki, y en concierto también tenemos esa parte reivindicativa y agresiva más allá de todo lo divertido.

P.- El verano se presenta fuerte, de festival en festival.

R.- Este año estamos haciendo sobre todo festivales. Y encima bastante grades. De hecho el directo está pensado en ese sentido, con una puesta en escena más espectacular a nivel visual y con muchas sorpresas. Teníamos ganas de dar un paso adelante en ese aspecto.

P.- Hace poco, aprovechando un fin de semana libre en el Primavera Sound, dejaron el recado en redes para a ver si cuentan con el grupo el año que viene.

R.- Si no quieren llevarnos que no nos lleven (ríe), tampoco pasa nada. Además, el año que viene nos gustaría acabar la gira en salas, en plan bien y con nuestro público. Aunque los festivales tienen una cosa guay: te descubre gente que no había ido a verte expresamente. Pero sí que es verdad que los conciertos en salas tienen algo más especial porque es tu público el que está reunido y todo es más catártico.

P.- Se lleva hablando un tiempo de la burbuja festivalera. ¿Acabará por explotar?

R.- Nos hemos dado cuenta de que a los festivales o eventos pequeños y medianos les está costando vender entradas. No sé si hay público para tanta oferta. Si explota o no explota... no tengo ni idea. Lo que sí pensamos muchas veces es que se deberían repensar algunos festivales en los que se trata de manera muy diferente a los artistas. Festivales con un cartel enorme, con un montón de conciertos a la vez y en realidad estás pagando más por perdértelos que por verlos. Es un poco raro, pero ahora que se ha puesto este tema en cuestión sería un buen momento para hacerse algunas preguntas.

P.- En octubre de 2022 montaron una buena fiesta en la sala Andén 56. ¿Subirán el listón para cerrar los Sampedros?

R.- Este año, como te decía, el concierto es mucho más bestia. Llevamos escenografía y alguna que otra sorpresa, pero no podemos contar mucho. Es todo mucho más espectacular, vamos con banda, el equipo es más grande y se nota. Además, Burgos siempre nos ha tratado súper bien. Tanto la ciudad como la provincia. Tenemos muchas ganas.

P.- Espero que no utilicen pirotecnia, porque en el pregón casi se lía parda.

R.- Hay confeti, pero no cohetes (ríe).

P.- ¿Qué es lo más surrealista que le ha sucedido a Ladilla Rusa en estos cinco años de andadura?

R.- Nos han pasado tantísimas cosas... Hemos conocido a gente muy dispar y tenido la suerte de tocar en lugares muy diferentes. Ir a un festival y tocar con los grupos que habíamos ido a ver impresiona un montón. Y encima ahora se están convirtiendo en nuestros amigos, es una cosa increíble. También hemos tocado en fiestas muy underground con drag queens súper divertidas...

Nos ha pasado, por ejemplo, que una señora nos tire pan al escenario por sacar la bandera LGTBI. O que nos escriba Isabel Coixet para decirnos que nos quiere hacer un videoclip. Hemos ido a cantar a Sálvame... Y haber ido a México: impresiona que la gente te vaya a ver y se entienda el humor con nuestras referencias locales.

P.- ¿Han digerido ya tan tremendo éxito?

R.- Nosotros entre semana llevamos una vida normal. Estamos en Barcelona, tan tranquilos en casa. No hemos vivido eso de que nos vayan reconociendo, aunque ahora se ha calmado un poco todo. Hace ya tiempo que salieron las canciones más virales y, de hecho, ahora estamos con ganas de sacar música nueva para experimentar esa adrenalina de ver cómo la gente canta temas nuevos. Un poquito de aire fresco, que tenemos ganas.

P.- Me pide un compañero que le pregunte si volverá algún día La hora musa.

R.- No va a volver. Parecía que había una pequeña posibilidad, pero creo que se va a quedar ahí. Es una pena, porque era un programa muy chulo y nos lo pasábamos muy bien haciendo. A ver si en un futuro recuperan la música en directo en la tele. Si no es en este formato, en otro.

P.- ¿Qué le parece lo de Rocío Saiz? Al final, resulta que las tetas sí dan miedo...

R.- He hecho un escrito en mi Instagram. Además, somos muy amigos. Creo que es un síntoma no sólo del miedo a las tetas, sino de un grupo de gente reaccionaria que está tomando espacios y avanzando de una manera muy peligrosa. Les están diciendo a las mujeres lo que tienen que hacer, cuestionando derechos conquistados como el aborto; atemorizando al colectivo LGTBI... Se está viendo un repunte del fascismo importante y van a venir tiempos peores, así que hay que plantarse más que nunca. Lo que pasa es que es un poco desagradable que siempre pringuemos los que damos la cara. Creo que es un buen momento para que el resto de la sociedad, aunque no nos toque de cerca, se implique y también dé la cara por todos los colectivos discriminados y puteados.

P.- La bandera arcoíris ha sido menos visible este año durante el Día del Orgullo.

R.- Es lo mismo. Estamos dando pasos atrás. Es muy triste y me da hasta un poco de miedo todo esto, pero no hay que tener miedo. Hay que sacar la bandera, aunque sea a titulo individual, y reivindicar y celebrar que hemos conseguido muchas cosas que no podemos dejar perder.

P.- Para una colaboración, ¿Bertín Osborne o José Manuel Soto?

R.- Ostia... Creo que cantando solos se nos da mejor... No elegiríamos.

P.- ¿Y para cuándo Ladilla Rusa en Eurovisión?

R.- Creo que lo vamos a dejar un poco ahí. Nos dimos cuenta, cuando nos íbamos a presentar y vimos el Benidorm Fest, que quizá no es nuestro espacio. Hacemos una música súper festiva y súper gamberra. Podía haber sido guay, pero a lo mejor estamos más en otra onda. De momento, se nos han quitado las ganas.