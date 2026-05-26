Música en directo con Alfonso Ortiz para preparar el InFestival 2026

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La Facultad de Ciencias de la Salud se sumará por segundo año a la fiesta de preparación del InFestival 2026 con un aperitivo musical a cargo de Alfonso Ortiz de Deambulantes que ofrecerá un concierto gratuito en los jardines de la facultad como antesala de la cita festivalera mientras las asociaciones organizadoras, junto con Berbiquí, estarán dando forma y montando este espacio denominado “El Jardín de los Sueños”.

La actuación tendrá lugar en las escaleras de la Facultad de Ciencias de la Salud y pondrá el cierre a una tarde pensada para crear el 'Jardín de los Sueños' y empezar a generar ambiente antes del InFestival. La propuesta llega como una de las novedades de esta fiesta previa, que reunirá desde las 12.00 horas a asociaciones, estudiantes y participantes en torno a El Jardín de los Sueños.

Este espacio, impulsado por la Fundación Mahou San Miguel, tomará forma durante la jornada con la colaboración de las asociaciones organizadoras y Berbiquí, que trabajarán en la preparación de materiales, la decoración y el montaje de una instalación artística concebida como uno de los rincones especiales del festival.

La cita incorporará también el proyecto Pedaleando Cuidados, liderado por alumnas del Grado en Enfermería, que instalará el puesto Evalúa tu salud para ofrecer chequeos básicos a quienes se acerquen. La jornada continuará con una comida preparada por los participantes y contará con la presencia de los Payasos de Hospital antes del concierto final de Alfonso Ortiz.