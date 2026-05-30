Sandra Delaporte se abre en canal con su primer libro en la Feria del Libro de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Compositora y vocalista de uno de los grupos más icónicos de la escena ‘indie’ española, Sandra Delaporte (Madrid, 1994) debuta en la literatura con ‘Del poema al barro’ (Lunwerg Editores), «un libro valiente, íntimo y poderoso donde la autora abre sus diarios, muestra sus heridas y comparte sus poemas para contarnos sin filtros cómo se vive cuando el miedo, la dependencia emocional, la exigencia o el vacío ocupan demasiado espacio», señalan desde la editorial.

Este sábado estará en la Feria del Libro para charlar de esta obra con Héctor Aguilar en un acto realizado con el Festival Tribu Burgos. La cita será en la carpa grande del Espolón a las 20 horas.

‘Del barro al poema’ no es únicamente un testimonio o relato de dolor. Tiene algo de alquimia y transformación. Una voz que encuentra en la escritura un refugio, una amiga, un hogar. Con una mezcla única de lucidez, humor, vulnerabilidad y belleza, Sandra escribe para sí misma... y en ese gesto, acaba escribiendo para todos. Porque todos, en algún momento, hemos necesitado sentirnos menos solos.

Se trata de un libro concebido como un itinerario de pequeñas conquistas, pero no es un libro de autoayuda. Este libro es para quien busca respuestas, para quien está cansado de huir, para quien quiere aprender a amar(se) sin dejarse atrás. Un acto de amor radical. Un viaje honesto, ferozmente humano y profundamente poético por las heridas que más duelen y las palabras que más sanan. No hay fórmulas ni promesas, pero sí algo mucho más valioso: una verdad contada con amor y palabras que curan. Del caos nace el verso. Del barro, el poema.