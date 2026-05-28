Así ha sido (en imágenes) la inauguración de la Feria del Libro de Burgos con Elísabet Benavent

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Tras la apertura de las casetas por la mañana, fue en la tarde del jueves 28 de mayo cuando la 50ª edición de la Feria del Libro de Burgos fue inaugurada en un acto en la Sala de Congresos del Fórum Evolución de la mano de la periodista Rosalía Santaolalla y el presidente de la Asociación Provincial del Libreros, Álvaro Manso.

«Quiero reivindicar a los libreros y a la asociación, creo que es un ejemplo de cómo la unión de un colectivo puede llevar a organizar una feria durante cincuenta años», indicó Manso. «En este medio siglo ya hay librerías que no existen, hay otras nuevas... Ha habido siempre un número importante de librerías en esta ciudad. Supongo que porque los libreros lo hacen bien y, muchos más importante, porque los lectores burgaleses, queréis leer y queréis comprar».

La Feria del Libro de 2026 se celebrará en varios espacios de la capital. Las casetas estarán en la plaza Mayor y las presentaciones de libros y demás actos se celebrarán en las carpas del paseo del Espolón, en los salones del Teatro Principal y en la sala de Congresos y de Ensayos del Fórum Evolución. «Hemos preparado algo muy especial, con mucho trabajo y con ganas de sorprenderos para que estéis pensando en libros durante once días seguidos», subrayó el presidente del gremio.

Cincuenta autores «de primer nivel», cuarenta autores locales firmando sus obras, un montón de actividades y, más allá de la programación adulta, una programación infantil y juvenil muy relevante. «Y cada vez con más colaboraciones de instituciones», recordó Álvaro Manso y destacó, entre otras, al Ayuntamiento de la ciudad, la Federación de Comercio y la Fundación Círculo.

También se apuntó una de las novedades de esta edición que es la presencia de once editoriales que acompañan a las librerías de Burgos en sus casetas, con muchos libros que no son tan recientes. «Creo que es un aliciente para visitar la Feria, porque van a encontrar muchos libros que no están habitualmente en estas citas, que suelen ser novedades», explicó Manso para dar paso a la «autora inaugural» de esta edición de la fiesta librera.

Elísabet Benavent salió al escenario acompañada de las libreras Lara Martínez, de la librería Margof, y Verónica Delgado, de Bosque de Letras. Casi treinta títulos publicados y más de cinco millones de ejemplares convierten a la escritora valenciana en una de las autoras más vendidas y leídas del país. En la charla se habló de los comienzos en la lectura de Benavent, de sus primeros escritos, de su debut en la novela y de una carrera que ha sido tan exitosa en las librerías como en la pequeña pantalla.