Jesús Carrasco y Santiago Díaz, protagonistas del martes en la Feria del Libro de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La 50ª edición de la Feria del Libro de Burgos llega a su ecuador. Tras varios días marcados por el fuerte calor, las temperaturas parece que se van atemperando en la ciudad y, por ende, en el entorno de la plaza Mayor y el Espolón.

Este martes continua la programación de la cita librera con la comparecencia de dos de los autores más esperados por los lectores burgaleses. A las 19:15 horas, en la carpa grande del Espolón, el escritor extremeño Jesús Carrasco presenta su última obra, ‘El detalle’ (Seix Barral). El autor de ‘Intemperie’ o ‘Elogio de las manos ‘ estará acompañado por Andrés Septién.

Llevan veintitrés años de vida en pareja. Tienen dos hijos, dos hipotecas, un coche grande y demasiado cansancio acumulado. Con la esperanza de animar la relación, él decide tener un detalle romántico con ella regalándole un viaje sorpresa a Novo Mesto, la pintoresca ciudad eslovena en la que se dieron su primer beso. Pero cuando llega el día señalado las cosas no suceden como él había imaginado.

Con ‘El detalle’, Jesús Carrasco sigue explorando los conflictos de la vida doméstica internándose esta vez en el corazón de una pareja en la que un gesto mínimo terminará convirtiéndose en una prueba decisiva.

Más tarde, a las 20 horas en la sala de ensayos del Fórum Evolución, el madrileño Santiago Díaz conversará con la periodista Patricia Corral sobre ‘El amo’ (Alfaguara), segunda novela protagonizada por el policía Jotadé.

Una fría mañana de invierno el cadáver de una adolescente aparece en una parada de autobús del extrarradio madrileño. El equipo del inspector Iván Moreno y del subinspector Jotadé Cortés, el único policía gitano de su comisaría, descubre que se trata de una joven desaparecida años atrás y que ha sido asesinada tras dar a luz. Es la última de una larga lista de secuestradas a las que han matado justo después de ser madres.

Jotadé tiene que enfrentarse a este nuevo caso mientras atraviesa una crisis con Lola, su pareja, e intenta al mismo tiempo ayudar a Lucía, que lidia con un nuevo y turbio incidente en el centro de menores donde ahora reside.