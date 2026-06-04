Eduardo Sacheri visita la Feria del Libro de Burgos con su novela ‘Demasiado lejos’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La 50ª edición de la Feria del Libro de Burgos va tocando a su fin, pero todavía quedan muchas actividades y presentaciones destacables. Una de ellas es la que protagonizará el escritor Eduardo Sacheri (Buenos Aires, 1967), que visita la cita burgalesa con su novela ‘Demasiado lejos’ (Alfaguara). La cita será esta tarde, en el Salón Rojo del Teatro Principal, a partir de las 20 horas. El autor de obras como ‘La pregunta de sus ojos’, que fue llevada al cine por Juan José Campanella como ‘El secreto de sus ojos’, estará acompañado por la periodista Patricia Carro.

Buenos Aires, 2 de abril de 1982. Los argentinos amanecen con una novedad mayúscula: «¡Recuperamos las Malvinas!». Y así comienzan tres meses inolvidables, tres meses en que aquellas islas de los mapas escolares se vuelven el eje de la conmoción social, tres meses en que los protagonistas de esta historia pasarán de la euforia a la desolación.

Y comienza también la pesadilla para las familias de Carlitos, Antonio y el Conejo, soldados conscriptos clase 1962 recién licenciados, que son reincorporados y enviados a pelear. A miles de kilómetros del escenario del conflicto, en medio de la desinformación y la publicidad engañosa, la guerra contra los ingleses es una abstracción, un relato borroso y escurridizo que cada quien puebla con sus propias fantasías y preconceptos.

Unidos o enfrentados, lúcidos u obnubilados, los personajes de este gran fresco de Eduardo Sacheri atravesarán, junto con los lectores, este período vertiginoso, contradictorio y plagado de significados de la historia argentina reciente.

Otras actividades del viernes, 5 de junio

A las 11 de la mañana, en el paseo Marceliano Santamaría, lectura de ‘El libro de la selva’, organizado por la Asociación Down Burgos.

A las 18 horas en la Sala de Congresos del Fórum, María Martínez presenta ‘Donde habitan las sirenas’ (CrossBooks) acompañada de Inma López de la Hera.

A las 18:30 horas, en la Sala Polisón, ‘Y todo es poesía’, un diálogo entre tres diferentes formas de ver la literatura en verso con Alejandro Garmón, Jimena G. Labrador y Victoria HombríaModera Javier Gil.

A las 19 horas, en la carpa pequeña, la poeta Beatriz Pérez Martínez presenta ‘De tu palabra nace el ángel’, Premio de Poesía Tino Barriuso 2026.