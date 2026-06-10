El estreno de Heaven's Gate en España: a los pies de la Catedral de Burgos de la mano del Zurbarán Rock

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La primera incursión de Heaven's Gate en España pasará a la historia. De la propia banda y de la comunidad heavy que aguardaba su llegada como agua de mayo. La culpa, como ya se sabe, es del Zurbarán Rock Burgos. Lo que no se había anunciado, hasta ahora, es que la mítica banda alemana se marcará un doblete en su estreno. Primero, el sábado 11 de julio a las 13:30 horas, a los pies de la Catedral y en pleno Camino de Santiago. Y después, a orillas del río Arlanzón, en la nueva ubicación del festival entre el Coliseum y el estadio municipal de El Plantío.

Era de esperar que la Fundación Círculo Burgos contribuyese de nuevo a poner en marcha esta «locura» tras la exitosa convocatoria de Robin McAuley en la plaza del Rey San Fernando. En esta ocasión, el escenario se traslada a la Llana de Afuera. Con la Seo como testigo, otra vez, aunque con un aforo más limitado. Menos mal que la calle Fernán González brinda buenas vistas desde arriba para disfrutar de un panorámica que se presupone espectacular.

«Es el escenario en el que más emoción e ilusión ponemos», confiesa Laura Sagredo, portavoz de Metal Castellae, al situarse en un cruce de caminos entre «dos patrimonios de la humanidad». También le congratula, al igual que al resto de la organización, haber convencido a un grupo de culto, referente del power metal, de saldar su «deuda con los heavies españoles» marcándose un acústico junto a la Catedral.

¿Cómo afronta la banda semejante hito? «Están muy ilusionados». Tanto o más que los promotores, que ya es decir, aunque «para ellos es un reto». De entrada, por el mero hecho de tocar en acústico pese a que ya hiciesen sus pinitos en estudio allá por los 90. Por si fuera poco, Herbie Langhans (también vocalista de Avantasia arropando a Tobias Sammet) aterriza ese día en Madrid a las 9 de la mañana. Vendrá, por lo tanto, con el tiempo justo para darse un baño de masas al más puro estilo burgalés.

Mientras la organización del Zurbarán cruza los dedos, la gestora cultural de la Fundación Círculo, Silvia Arribas, se muestra convencida de que el evento será todo un éxito. A nadie le amarga un «pequeño aperitivo a la hora del vermú», con música de fondo y en un «marco incomparable» como este. De ahí su invitación «a la ciudadanía y a los turistas para que disfruten de este espacio en el que tanto cariño ponemos todos para prepararlo».