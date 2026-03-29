«Hemos cerrado el cartel más ambicioso de la historia del Zurbarán Rock Burgos»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Se acabó lo bueno entre comillas. Empieza la parte «menos visible», la más dura, la que nadie salvo la organización ve. Recién cerrado el cartel de la novena edición del Zurbarán Rock Burgos con las confirmaciones de Bullet y Hitten, la asociación Metal Castellae afronta a partir de ahora el «arduo trabajo» de levantar los cimientos de un festival que pretende marcar un «antes y un después», el 10 y 11 de julio, en el entorno de El Plantío.

El público parece haber dictado sentencia antes de que el festival se celebre. Los anuncios de las bandas, de dos en dos, han generado una oleada de comentarios en redes sociales que atestiguan lo que Laura Sagredo y compañía intuían de antemano: «Hemos cerrado el cartel más ambicioso de nuestra historia». En lo musical, desde luego, pero también en lo que atañe a la producción.

«Todas las empresas que se encargan de la producción harán que sea impecable», subraya Sagredo plenamente convencida de que esta edición supondrá un «punto de inflexión». El equipo, cada vez más amplio, tiene tres meses y medio por delante para que el nuevo emplazamiento se convierta en «punta de lanza». Lo que venga a continuación, bienvenido sea, debe resultar «más satisfactorio» que todo lo conseguido hasta ahora.

Con Doro y Overkill como principales reclamos, Zurbarán Rock cierra su edición más internacional con 12 grupos procedentes de Suecia, Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Latinoamérica. Un auténtico «crisol de culturas» que, siguiendo la estela de los últimos años, se nutre de una amplia variedad de subgéneros. «Tenemos desde thrash metal y folk hasta sonidos más modernos como los que introducen ODC o heavy metal en castellano», apunta Sagredo sin obviar la presencia de bandas nacionales como Hitten que «han hecho muchas actuaciones fuera de España».

Podría decirse que la cuenta atrás ya está en marcha, aunque en realidad se activó hace ya tiempo. Con la expectación por las nubes tras una octava edición que congregó a más de 16.000 asistentes, Metal Castellae ha dado un nuevo paso de gigante sin perder de vista el décimo aniversario de una cita indispensable para los amantes del rock en general y del heavy metal en particular.

La amarga despedida de Ross 'The Boss'

Apenas un día después de completar el cartel, la comunidad heavy lloraba la pérdida de Ross ‘The Boss’ Friedman, fundador de Manowar, integrante de The Dictators y uno de los fichajes estrella de la última entrega del Zurbarán. La noticia, como no podía ser de otra manera, cayó como un jarro de agua fría en la familia Metal Castellae.

«Leyenda del heavy metal y parte de la historia de este género que tanto amamos», enfatizaban el viernes los promotores del festival burgalés remarcando que «tuvimos el honor de disfrutar de su música en Zurbarán Rock Burgos el año pasado, dejando una actuación para el recuerdo».

Fue el pasado mes de febrero cuando se supo que Friedman padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Nadie esperaba, sin embargo, que fallecería tan pronto. Sea como fuere, Metal Castellae envía su «más sentido pésame a familiares, amigos y fans» con el firme deseo de que ‘The Boss’, grande entre los grandes, «descanse en paz».