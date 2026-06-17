Zurbarán Rock desvela su camiseta para 2026 con guiño al eclipse: «Necesitaréis gafas para verla»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Algo dejaron caer los promotores del Zurbarán Rock Burgos la semana pasada durante la presentación del concierto de Heaven's Gate, el sábado 11 de julio, a los pies de la Catedral. «Necesitaréis gafas para verla», advertía Laura Sagredo, portavoz de Metal Castellae, tras ser preguntada por la nueva camiseta del festival.

No quiso decir ni pío. Mejor guardar el secreto un poco más, dada la expectación que año tras año genera esta prenda. Nada raro teniendo en cuenta sus referencias a elementos diferenciadores de la ciudad como la Seo, el arco de Santa María, el Cid e incluso el Papamoscas.

La novena edición del Zurbarán, el 10 y 11 de julio, marca un importante punto de inflexión debido al cambio de ubicación. Del parque de San Agustín al entorno de El Plantío y con un cartel que vuelve a subir el listón. Era lo suyo, dadas las circunstancias, plantear una vuelta de tuerca al diseño de las camisetas sin perder su intrínseca esencia burgalesa.

Pues bien, he aquí el resultado. Llevaba razón Sagredo al afirmar que bien vendrían unas gafas para ver las nuevas camisetas. Porque brillan como el fuego. O, mejor dicho, como el eclipse solar total del 12 de agosto que sitúa a Burgos como enclave de referencia para astrónomos de medio mundo y todo aquel que desee contemplar un espectáculo único.

Necesitarás gafas para ver las nuevas camisetas del Zurbarán Rock.

Solo hay un pequeño problema. Las camisetas solo podrán adquirirse en el puesto de merchandising del festival. No hay excusa, por lo tanto, para perderse a grandes leyendas del heavy metal como Doro Pesch, el estreno en España de Heaven's Gate, el demoledor directo de Overkill o el talento patrio de bandas como Azrael, Edén o Khorea. Con gafas, a poder ser, para no perder la vista ante semejante eclipse musical.