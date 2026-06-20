Jesús Carazo y Óscar Esquivias se suman al proyecto 'Todavía', un libro de relatos contra la despoblación

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La editorial Páramo ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo en Verkami para financiar la publicación de Todavía, un libro colectivo que reúne 28 relatos escritos por relevantes autoras y autores de la España vaciada. El proyecto nace con una doble vocación: defender la supervivencia de los territorios de la España interior, a la que han llamado la España sentenciada, y reivindicar la potencia literaria de quienes los habitan.

La campaña propone una iniciativa inédita: cada mecenas recibirá un ejemplar del libro y decidirá a qué persona con poder real -político o económico- quiere que se envíe otro ejemplar, acompañado de una carta escrita en su nombre. El objetivo es que quienes toman decisiones sobre el futuro de estos territorios escuchen la voz de quienes los habitan. «Quieran o no quieran, tendrán que leernos», afirma la editorial. El propósito es trascender lo literario y convertir el libro en una herramienta de presión simbólica y política para revertir la situación de abandono que sufren estas zonas.

Todos los relatos de este libro son inéditos y se han escrito expresamente para formar parte de él. Jesús Carazo y Óscar Esquivias son los autores burgaleses que participan en este proyecto. Acompañan a: Arturo Tendero de Albacete; Ester Bueno Palacios, Miguel Velayos y Nieves Álvarez de Ávila; Carlota Visier y Christo Casas de Cuenca; José María Merino, Sol Gómez Arteaga y Vicente Muñoz Álvarez de León; Elena de Castro de Palencia; José Luis Puerto, Manu Espada y Yolanda Izard de Salamanca; Ignacio Sanz y Maribel Gilsanz de Segovia; Julio Izquierdo de Soria; Rafael Cabanillas de Toledo; Alejandro Cuevas, Beatriz Sanz Olandía, María San Miguel y Rodrigo Garrido Paniagua de Valladolid; Beatriz Cepeda, Clara García Fraile, David Refoyo y Tomás Sánchez Santiago de Zamora; y Cristina Fallarás de Zaragoza.

Además, la portada está diseñada por Félix Rodríguez, Mr.Zé, director creativo y co-fundador de PobrelaVaca Studio, con una trayectoria internacional muy sólida en dirección de arte, diseño, caligrafía e ilustración.

El libro reivindica el territorio y la memoria, pero también la calidad literaria de unas autoras y autores que, en muchos casos, trabajan lejos de los grandes centros culturales y de sus focos de difusión. Además, defiende un género -el relato- que, como los pueblos que lo inspiran, suele ser tratado como menor pese a su enorme riqueza expresiva.

Portada del libro 'Todavía'.EDITORIAL PÁRAMO

En sus páginas conviven la reivindicación, la melancolía, el humor, la crítica y la autocrítica. Cada relato es una mirada distinta, pero todos comparten una causa común: defender la vida en los territorios que otros dan por perdidos.

Recompensas para los mecenas

En las primeras 24 horas han recaudado más de 1.000 € para sacar el proyecto adelante. Las aportaciones comienzan en 20 € e incluyen distintas combinaciones de libro, semillas autóctonas, azulejos artesanales, packs de libros de la editorial y una cesta de productos de la España sentenciada. El presupuesto inicial es de 4.000 €, destinados a diseño, maquetación, impresión y envíos. Si se supera la cifra, Páramo ampliará la tirada y organizará presentaciones en distintos puntos de este territorio y en Madrid.

Sobre Editorial Páramo

Fundada en 2015 por Javier Campelo y con sede en Valoria la Buena (Valladolid), Páramo es una editorial independiente especializada en lírica, narrativa y ensayo. Entre sus colecciones destacan Nuestros Pueblos, dedicada a la memoria local y la identidad territorial, y Vientos del Pueblo, que recupera clásicos cercanos de la poesía española con un diseño contemporáneo. La editorial defiende la memoria, el territorio y el pensamiento crítico. Su catálogo combina tradición y modernidad, siempre con la convicción de que la literatura puede ser una herramienta de transformación.

Entre otros libros relacionados con Burgos, Páramo ha publicado ‘Cuentos de Tierra de Lara’ (Varios autores, 2017) o la novela de José Antonio Abella ‘La llanura celeste’ (2019, nueva edición 2024).