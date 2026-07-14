Seis grupos del UBULive actuarán en Covarrubias, Villangómez y Cilleruelo

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El UBULive tendrá este año tres ediciones en la provincia, que se celebrarán en Covarrubias, Villangómez y Cilleruelo de Abajo con la participación de seis grupos de la edición de 2026 con la intención de que el proyecto gane presencia en la provincia y abra nuevos espacios de actuación a los músicos universitarios a través de tres festivales entre julio y noviembre.

El vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte de la Universidad de Burgos, Delfín Ortega, presentó UBULive Arlanza como “una iniciativa de proximidad, cooperación y descentralización cultural” que permitirá trabajar con las asociaciones de cada localidad para construir “experiencias culturales" construidas "desde la colaboración y adaptadas a la realidad de cada entorno”. El vicerrector añadió que la propuesta parte de la consideración de que “la cultura constituye verdaderamente una herramienta fundamental para la cohesión social”.

Tres festivales entre julio y noviembre

La programación comenzará el 31 de julio en Covarrubias con 'Kafka', 'Santopapo' y 'Grama Agropunk' y seguirá el 12 de agosto, cuando actuarán en Villangómez las bandas 'Isabella', 'Romeo y su nieta' y 'Arrébol'; mientras que 'Grama Agropunk', 'Romeo y su nieta' y 'Kafka' cerrarán el recorrido el 7 de noviembre en Cilleruelo de Abajo.

La implicación de las asociaciones locales

La implicación de los colectivos locales de cada pueblo permitirá que cada festival incorpore actividades y rasgos propios del municipio que lo acoge, tal y como explicó Rodrigo Barriuso en nombre de ArlánzaTe, en la confianza de que las tres citas “no solo acerquen la música y el arte a los pueblos de la comarca” y contribuyan a impulsar el talento local “y fortalezcan el sentido de comunidad en la zona de Arlanza”. Barriuso señaló que cada propuesta tendrá además “un toque personal de cada uno de los municipios”, de manera que la programación no se limitará a reproducir un mismo formato en tres escenarios diferentes.

UBULive 2026 llevará seis grupos a tres pueblos de BurgosVeronica Ibañez Velasco. UBU

ArlánzaTe agrupa a más de treinta asociaciones culturales de la comarca que desde hace cinco años trabajan para “dinamizar y visibilizar el medio rural, el patrimonio material e inmaterial, la gastronomía y todos los valores que encierra esta comarca de Arlanza”, según explicó Barriuso. Esa red asociativa será la encargada de conectar el proyecto universitario con la actividad cultural que ya existe en los pueblos.

Nuevos escenarios para los grupos del UBULive

UBULive Arlanza ampliará también el recorrido de los grupos que participaron en la edición de 2026, según explicó el coordinador de Actividades Culturales de la UBU, Carlos Lozano, quien detalló que la principal recompensa que obtienen tras el festival es la posibilidad de dar a conocer su música y actuar en citas como Sonorama, Ebrovisión e InFestival. “Lo más interesante que vemos [tras el festival] es el desarrollo de su creatividad para mostrarla en los diferentes sitios”, señaló Lozano.

Esa proyección resulta más difícil cuando los músicos intentan actuar en el medio rural, pese a que muchos proceden de localidades de la provincia. “Mostrarlo en su zona rural a veces es difícil”, reconoció Lozano, por lo que esta nueva iniciativa cultural de la UBU pretende cubrir parte de ese vacío y facilitar que los proyectos surgidos en la Universidad regresen a los municipios o encuentren allí un público distinto.

Beatriz Rodríguez, del Área de Cultura e Innovación Educativa de la Fundación Caja de Burgos, por su parte, considera que el proyecto demuestra cómo el UBULive “cruza esa barrera, crece y se traslada al ámbito rural”. Rodríguez señaló que la propuesta permite poner “en valor la cultura en el territorio y también a los creadores locales” mediante un “proyecto que una vez más une lo público, lo privado y el territorio”.

La Fundación Caja de Burgos y la Fundación Gutiérrez Manrique colaboran en una iniciativa que se incorpora a una programación cultural provincial que, en palabras de Rodríguez, “crece exponencialmente”. La responsable de la Fundación destacó que buena parte de estas propuestas nacen en los propios municipios y encuentran precisamente en ese arraigo una de las razones de su permanencia.

“Somos de las provincias donde más festivales tenemos por metro cuadrado”, afirmó Carlos Lozano, que puso el acento en las iniciativas promovidas desde pequeños municipios y capaces de mantenerse fuera de los meses de verano y del circuito de los grandes festivales.

A mayores, Delfín Ortega enmarcó UBULive Arlanza en la convocatoria de actividades culturales de la Universidad de Burgos, que dispone de una línea específica de dinamización rural y anunció que esta línea se extenderá el próximo año a las universidades de Valladolid y León, con la UBU como coordinadora.