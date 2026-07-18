David Pérez Sañudo estrenará el thriller histórico 'Sacamantecas' en el Festival de Cine de San Sebastián

David Pérez Sañudo y Antonio de la Torre revisan una toma en el rodaje de 'Sacamantecas'.BUENA VISTA INTERNACIONAL

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

El idilio de David Pérez Sañudo con el Festival de San Sebastián continúa. Tras los estrenos de sus dos primeros largometrajes, 'Ane' (2020) y 'Los últimos románticos' (2024), llega con el thriller histórico 'Sacamantecas', una superproducción que narra «la historia del primer asesino en serie de nuestro país y de la lucha de una mujer por hacer justicia». El filme se verá en la sección oficial de la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en una proyección especial. Semanas después, el 6 de noviembre, el filme llegará a las salas comerciales.

Según la distribuidora Buena Vista International (Disney), la película sitúa la acción en Álava a finales del siglo XIX, mientras la III Guerra Carlista agoniza. Varias mujeres aparecen estranguladas en las afueras de Vitoria y Ángela Berrosteguieta (Patricia López Arnaiz), hermana de una de las víctimas, regresa a la capital alavesa decidida a buscar justicia y demostrar que Juan Díaz de Garayo (Antonio de la Torre) es el responsable de los crímenes.

En su investigación tendrá que enfrentarse no solo al presunto asesino, sino también a una sociedad marcada por la guerra, la violencia y el silencio, además de a la falta de recursos y las presiones de unas autoridades que prefieren ocultar la creciente ola de asesinatos.

El tercer largometraje del director del Valle de Mena está coescrita por el propio Pérez Sañudo –que en estos momentos está rodando la serie 'Iruña 97'– y Sergio Granda y está basada en una historia original de Asier Guerricaechebarría y Joanes Urkixo. El amplio reparto está encabezado por Antonio de la Torre ('El reino', Tarde para la ira', 'Grupo 7', 'Azuloscurocasinegro'), Patricia López Arnaiz, ('Ane', 'Los destellos', 'Los domingos', 'La hija') y Josean Bengoetxea ('Cristóbal Balenciaga', 'Loreak', ‘La línea invisible’). Lo completan Eneko Sagardoy, Luis Callejo, Urko Olazabal, Haizea Carneros, Isabel Gaudí y Fernando Albizu, entre otros.

El rodaje, realizado en más de treinta localizaciones de Álava, Vizcaya, Cantabria y Burgos, reunió a más de 3.000 figurantes. En el equipo de la película encontramos a Kenneth Oribe como director de fotografía y a la burgalesa Beatriz López-Nogales como compositora de la banda sonora original. 'Sacamantecas' es una producción de Olmo Figueredo González-Quevedo y David Pérez Sañudo para La Claqueta PC y Amania Films, en coproducción con la belga Caviar-Beluga. La producción ejecutiva corre a cargo de Sara Gómez, mientras que Kevin Iglesias ejerce como productor delegado. Cuenta con la participación de EiTB, RTVE y Prime Video, con el apoyo del ICAA, el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava, con el patrocinio de Fundación Vital, y con la colaboración de Crea SGR y Fiare Banca Ética.