Beatriz López-Nogales, puro talento burgalés en la Berlinale

Pocos días le quedan a esta burgalesa de 1998 para coger un avión hacia Alemania. Beatriz López-Nogales forma parte de los 200 cineastas elegidos, entre 3.438 candidatos de 120 países, que participarán en Berlinale Talents, un programa que se celebrará del 13 al 18 de febrero en paralelo al Festival Internacional de Cine de Berlín, una de las citas más importantes del calendario cinematográfico anual. Berlinale Talents es «un programa dinámico con charlas, talleres, networking y paneles de discusión bajo el tema de este año ‘Creando (y) confusión: cine, caos y el poder del malestar’», según informan desde Europe Creativa Media.

«No sé cómo he acabado en la selección, supongo que les habrá gustado lo que hago», confiesa con dulce timidez la compositora. «Es un programa muy prestigioso... De 200 personas, sólo hay cinco compositores de todo el mundo que estaremos en Berlín del... ¡Me acabo de dar cuenta de que es la semana que viene!», exclama entre risas. «Estoy con varios trabajos en marcha y no he tenido mucho tiempo para pensar en ello. Pero tengo unas ganas enormes de ir, conocer a los demás participantes, ver películas... vivir el festival, que diríamos».

Carrera meteórica

López-Nogales demostró desde muy niña una soltura precoz con los instrumentos y la música. «Mis padres me apuntaron con 4 años a Musitronic para aprender a tocar el piano. Me gustaba mucho, pero no sé por qué desde muy joven me gustaba mucho más la composición», señala. «Tras pasar por el Conservatorio de Burgos, me admitieron en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y con una beca que me concedieron en el TOP Program [Talented Outstanding People] estudié composición musical para medios audiovisuales en la Universidad Europea de Madrid... ¡Todo eso!», dice entre risas. Lo que no dice es que sus notas durante su carrera estudiantil fueron brillantísimas, como las diez matrículas de honor obtenidas en el conservatorio de la capital madrileña.

Sus primeras composiciones para el audiovisual sobrevinieron en plena adolescencia, cuando puso música a varios cortos de alumnos del grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Burgos. Años más tarde, ya en Madrid, participó en trabajos ajenos ayudando a otros músicos en las tareas de composición y haciendo sus primeros cortometrajes profesionales y documentales. «Entre otros, uno muy curioso titulado ‘El hombre que pudo salvar la vida de Michael Jackson por segunda vez’ (David Chaumel, 2020). O ‘Las tempestades de Júpiter’... ¡Ya ni me acuerdo, han sido tantas cosas!», ríe.

Tras la serie de ETB ‘Alardea’ (David Pérez Sañudo, 2020) y algunos cortos más, llegó ‘Fuerza de paz’ (2022), una serie de Alea Media para TVE. «Tengo mucho cariño a ese proyecto, creo que me dio mucha visibilidad en el mundo audiovisual», recuerda López-Nogales. «Con su ‘showrunner’, Aurora Guerra, hice después otra serie, ‘Escándalo, relato de una obsesión’ (2022), que se estrenó en Telecinco y luego tuvo mucho éxito en Prime Video». Otra serie donde podemos disfrutar de la música de la compositora burgalesa es ‘Detective Touré’ (2024, ETB y TVE), creada por David Pérez Sañudo y Carlos Vila. No podemos olvidar sus piezas musicales para los cuatro cortometrajes, multipremiados en una larga lista de festivales, que David Pérez Sañudo dirigió para el proyecto ‘Rodando Burgos’, impulsado por el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos.

En 2024 escribió la banda sonora original de ‘Los últimos románticos’, segundo largometraje de David Pérez Sañudo, y este verano grabó con la Orquesta Sinfónica de Euskadi la música para el tercer filme del realizador del Valle de Mena, ‘Sacamantecas’. La película, basada en la historia de asesino en serie Juan Díaz de Garayo, está protagonizado por Antonio de la Torre, Patricia López Arnaiz y Josean Bengoetxea y se rodó en las provincias de Álava y Burgos. Llegará a las salas de cine el próximo otoño. «Es un proyecto especial en el que se lleva trabajando varios años, todos tenemos mucha ilusión en él».

Estrenos en 2026

Beatriz López-Nogales prácticamente no tiene tiempo para pensar en las películas que estrenará este año, el trabajo se acumula en su cuaderno de partituras y en el estudio de grabación. «Es lo que me gusta y soy muy afortunada por participar en tantos proyectos y tan diferentes», indica. Además de ‘Sacamantecas’, la compositora enumera ‘Boulevard’ –dirigida por Sonia Méndez y protagonizada por Eve Ryan, Pepe Barroso y Luis Zahera–, ‘Los justos’ –dirigida por Jorge A. Lara y Fer Pérez y con un gran reparto encabezado por Carmen Machi, Pilar Castro y Vito Sanz– y ‘Caballé’ –un biopic sobre la gran soprano barcelonesa que dirige Patricia Ortega–.

«Haciendo repaso, en mis próximas cuatro películas paso de una historia de amor adolescente, a una comedia sobre un jurado popular, después a la de un asesino del siglo XIX para finalizar con la vida de una estrella de la ópera del siglo XX... ¡Es muy divertido!», advierte con mucha simpatía la cineasta –porque los compositores de bandas sonoras lo son– burgalesa. «La música tiene que aportar algo que no nos da la imagen. Los compositores podemos jugar mucho con las intenciones de lo que estamos viendo, crear texturas, adelantar sensaciones, esconderlas...», considera la joven artista que se formó con maestros como Bruno Dozza o Alicia Díaz de la Fuente y ha trabajado en sus grabaciones con músicos como David García ‘El Indio’ de Vetusta Morla o el burgalés Diego Galaz.

La compositora burgalesa, en un estudio de mezclas de sonido.ECB

A la hora de afrontar una banda sonora, López-Nogales se implica desde el principio en la narración de la película. «Me aplico mucho con el guion, me empapo de la historia, de los personajes, hablo mucho con producción, con el director o la directora... y luego voy escribiendo en papel, que me ayuda mucho a pensar en todo el proyecto, afrontándolo con mucha ilusión y responsabilidad», asevera e indica que, aunque no suele tener tiempo, le gusta visitar los rodajes cuando tiene ocasión. «Claro, puedes ver en directo la atmósfera que se busca para la película. Aunque lo que más me gusta es ver al equipo técnico y a los actores empleándose a fondo, su trabajo es increíble y superfísico».

Beatriz López-Nogales tiene dos trabajados nominados en los Premios Goya de este año, cuya gala se celebrará en Barcelona el próximo 28 de febrero. «Compuse la banda sonora de ‘Bella’ (Manuel H. Martín y Amparo Martínez), un largometraje que está nominado a la mejor película de animación. Fue un trabajo muy chulo. Y también está nominado el cortometraje ‘Ángulo muerto’ (Cristian Beteta), que ya ganó el Forqué», señala.

Entre sus referentes en la composición para cine están la británica Mica Levi (’Under the skin’, ‘La zona de interés’), el estadounidense Philips Glass (’Kundun’, ‘Las horas’) y el japonés Ryūichi Sakamoto (’El último emperador’, ‘El renacido’). Del cine español cita sin dudarlo al donostiarra Alberto Iglesias, compositor que ha hecho más grandes si cabe muchas de las películas de Pedro Almodóvar, Icíar Bollaín o Julio Medem. «Alberto Iglesias es increíble, hace una música maravillosa. Es, sin duda, un referente para muchos compositores jóvenes», concluye Beatriz López-Nogales, una artista que con cada trabajo está demostrando que ha nacido para narrar cine con su música.