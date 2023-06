El San Pablo aprovecha el primer ‘match ball’ y sella su pase a la final a cuatro

David Alonso Burgos

El Hereda San Pablo Burgos disputará la Final Four de la LEB Oro. Los azulones sellaron su pase por la vía rápida, derrotando al Movistar Estudiantes en tres partidos. Carlos Suárez fue fundamental en el encuentro que decidió la serie. El veterano ala-pívot madrileño asumió los galones en los momentos más complicados del último cuarto y enseñó el camino a sus compañeros en una de las eliminatorias más igualadas sobre el papel, pero que finalmente se resolvió en el primer ‘match ball’ con un Coliseum entregado.

Apenas una hora antes del comienzo del encuentro saltaba la primera noticia del choque. Giannis Kouzeloglou se quedaba fuera de la rotación de Curro Segura y volvía a ella Obi Enechionyia. Un giro de última hora que también se dio en Estudiantes. En este caso fue Aurrecoechea quien dejó su lugar a Hugo López por enfermedad. A pesar de los cambios, tanto Alberto Lorenzo como Curro Segura optaron por los mismos quintetos que comenzaron en los dos primeros duelos de la serie.

Aun con la emoción en el cuerpo que transmite el himno de la ciudad cantado a todo pulmón por un Coliseum en pie, Burgos ganó el salto inicial por primera vez en la serie y también se estrenó en el marcador antes que su rival. Un rival que durante los primeros minutos de juego se esforzó por frenar el tiro de tres puntos del San Pablo, la clave en los dos primeros duelos. Tanto fue el ímpetu de los escolares por impedir el tiro lejano que desprotegió la zona y Burgos lo aprovechó para colocar la primera ventaja del partido (10-4).

Bajo el paraguas de Khyri Thomas, demostrando que ha llegado al play-off en un estado de forma estratosférico, y el doctorado de Carlos Suárez en las dos canastas, el Hereda salió victorioso de los primeros cinco minutos de juego. Sin embargo, la dureza y la energía de los madrileños, conscientes de que llegaron al tercer partido con el agua al cuello, cambió la tendencia (15-16). Burgos tardó un minuto y medio en encontrar las fisuras de la defensa en zona del rival y así entregó el primer acto (19-22).

Ya en el segundo, el Estu repitió con la zona y el plan le funcionó (22-28). Burgos fue previsible, con demasiada ansiedad y sobre todo menos acertado en el triple, con guarismos más cerca de los mortales (4 de 11).

Con una marcha más que su rival, el conjunto madrileño ganó enteros en el encuentro aprovechando el bloqueo del San Pablo. Pero los tiempos muertos de Segura y el triplazo de Rupnik con la mano de su par en la nariz fueron suficientes para traducir la entrada del anárquico Norelia en una tímida reacción antes del descanso (38-45).

Después del parón, Burgos trató de repetir la remontada que cuajó en el tercer cuarto del primer partido de la serie, quizás el escenario más parecido al actual porque en el resto del play-off la superioridad de Burgos marcó la tónica del partido. En apenas dos minutos, Thomas y López dejaron el marcador en 2 puntos y la confirmación llegó en la siguiente posesión con un triple del capitán (48-47). El parcial 2-10 acabó con la esperanza del conjunto colegial, aunque el reto ahora era dar continuidad a lo sucedido en el arranque del tercer cuarto.

La intensidad y la entrega demostrada por los burgaleses se tradujo también en tres faltas muy rápidas que a la postre condicionarían el cuarto. Pero hasta entonces, Álex López continuó con su festival del triple. Una fiesta a la que se sumaron Adam Sola (3 de 3) y Kevin Larsen (1 de 2) para responder al líder azulón (51-56).

En el ecuador, Burgos entró en bonus. Un escenario en el que el Estu encontró un filón porque aunque no visitó con asiduidad la línea del tiro libre, aprovechó las facilidades de la defensa condicionada para entrar en la zona. No obstante, no fueron los puntos en el poste bajo sino el triple lejanísimo de Franch lo que silenció al Coliseum (55-63). El San Pablo no se rindió y prueba de ello fue el triple de Barrera sobre el reloj del cuarto (59-64).

Uno más de Kazinas en el inicio del decisivo puso el partido en dos puntos (62-64) a la vez que colocaba al San Pablo en porcentajes más reconocibles desde el 6,75 (47%). Pero la respuesta de Jorgensen fue inmediata (62-67). Una antideportiva con tiros libres para Corbalán permitió al Hereda recuperar el terreno perdido y además, gozar de posesión para empatar. Y fue el mismo argentino quien se encargó de consumarlo con una acción de dos más uno. Partido nuevo de siete minutos.

El conjunto burgalés tomó las riendas del choque con un mate de Mahalbasic (71-69). En la respuesta, el Estudiantes evidenció su ansiedad encadenando pases precipitados y lanzamientos sobre el reloj de posesión. Para colmo, Segura propuso una defensa en zona que cogió desprevenido a Lorenzo y sus pupilos. Un libre de Kazinas colocó al San Pablo 3 arriba en el ecuador (72-69).

A partir de ahí, la tensión los dominó a ambos y Segura utilizó la carta Carlos Suárez. El madrileño, ante su exequipo, fue determinante para mantener el mando y guiar a los suyos con su veteranía. Únicamente Sola, desde el exterior (4 de 4), dio esperanzas a los suyos a falta de 2 minutos para la conclusión (78-77), pero el partido era de Suárez. Un triple y una lucha por el rebote que le devolvió la posesión a Burgos fueron la firma del 3-0 que lleva al San Pablo a la Final Four.