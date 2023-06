La hora de la verdad para el San Pablo

David Alonso Burgos

Nada importa ya. Ni las rachas, ni las ausencias, ni siquiera pronósticos o los antecedentes. Todo depende de lo que suceda en la pista del Coliseum en 40 minutos. La Final Four ha llegado y el Hereda San Pablo Burgos está a únicamente dos encuentros de regresar a la ACB. Un camino de vuelta que pasará ineludiblemente por ganar el sábado (20:30 horas) a Gipuzkoa y después, tumbar al vencedor del Zunder Palencia - UEMC Real Valladolid, que abrirá el fuego a las 17:00 horas de la tarde. Duelos aderezados por los más de 10.000 espectadores de las cuatro aficiones representadas que tendrán el honor de disfrutar en Burgos de los últimos y más trascendentes asaltos de la temporada 22-23 en la LEB Oro.

Toda una campaña para llegar a este momento. Desde Paco Olmos hasta Curro Segura, el Hereda San Pablo Burgos afronta la semifinal del play-off a la Liga Endesa con la moral por las nubes tras la primera eliminatoria y el gran final de liga regular, pero con la cautela que impone un rival como Gipuzkoa Basket que ya conoce el camino de vuelta. A pesar de contar con todo en contra, el conjunto vasco trata de reeditar el ascenso de 2008 y sobre la mesa coloca un balance de 22 victorias y 16 derrotas esta temporada.

Números que lo han permitido clasificarse para estos play-offs y dar la sorpresa, eliminado a Leyma Coruña con un 1-3 en la eliminatoria. Los de Lolo Encinas llegarán sin la referencia de Justin Jaworski, fuera de la convocatoria por su compromiso matrimonial en Estados Unidos, pero con la ambición de alcanzar una nueva final.

Curro Segura, técnico del conjunto burgalés, sabe que a su equipo se le ha colocado el cartel de favorito para este primer encuentro y prefiere que los suyos estén alertas ante un rival que «viene a disfrutar y a tratar de dar la sorpresa». Para ello, el granadino tendrá a su disposición a los 13 efectivos que forman sus filas, no obstante, uno de ellos se quedará fuera, ya que solo 12 pueden entrar en la convocatoria. Giannis Kouzeloglou, denostado en este final de temporada, ha comprado todos los boletos para ello.

Pese a la proximidad de la final, que se celebrará el domingo 18 de junio, a las 20:30 horas, en el Coliseum, frente al ganador del derbi castellano entre Zunder Palencia y UEMC RV Baloncesto, el conjunto anfitrión solo quiere prestar atención a su semifinal. «No podemos equivocarnos y pensar en otra cosa. Yo estoy cien por cien centrado en Gipuzkoa», subrayaba el técnico de los burgaleses, que añadía: «Ojalá el sábado por la noche tengamos muchas horas de trabajo, será una buena noticia, y que el domingo haya un partido más. Todo a su tiempo».

Si el aval de los guipuzkoanos era admirable, el de los castellanos no se queda atrás. 25 triunfos y 12 derrotas en la LEB, bajo la batuta de Luka Rupnik como MVP del equipo. No obstante, la clasificación del San Pablo en la Final Four no radica en un solo hombre, sino en la mejora defensiva del grupo tras la llegada de Segura al banquillo. Los refuerzos a mitad de temporada también le han dado un plus de calidad y energía al equipo y esto ha hecho que barrieran de la pista por la vía rápida (3-0) a otro favorito como Movistar Estudiantes en tres asaltos. Todo para que, ahora, la grada confíe en la gesta.

La inminente cita ha tenido una acogida inmediata. El ‘Sold Out’ es un hecho y más de 10.000 gargantas rugirán durante el fin de semana en el Coliseum para animar a su equipo. Y aunque la distribución inicial de la FEB aseguró el mismo reparto de las mismas, finalmente, el anfitrión escuchará más fuerte a su gente, porque tal y como ha informado el club, el Hereda San Pablo contará con más de 6.000 aficionados en la grada vestidos de azul.