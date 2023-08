Buena imagen del Burgos CF en la puesta de largo

Redacción Burgos

Derrota del Burgos CF por la mínima (1-2) en el ya clásico encuentro de presentación ante Osasuna de Pamplona, que impuso su ley de equipo de Primera y europeo. Pese a ello, los de Bolo dieron la cara en muchas fases, con un más que aceptable primer periodo y una reacción final que les permitió recortar las distancias. Buenos detalles de jugadores como Mumo, Espiau o Borja -goleador- en la penúltima prueba antes del arranque liguero.

El encuentro tuvo el interesante prólogo de la presentación del último fichaje, el centrocampista francés Kévin Appin, recién llegado desde el Ibiza. Y Jon Pérez ´Bolo´ se plantaba en su estreno en El Plantío con un 4-2-3-1, si bien Mumo se ubicaba en ocasiones como tercer central sobre todo en la salida de pelota. Ander Martín fue el lateral zurdo de urgencia, algo fuera de sitio el ex de la Real Sociedad B.

Desde el inicio se veía a un Burgos tratando de salir desde atrás tocando el cuero con valentía ante un rival europeo como Osasuna. Nuevo técnico, nuevo libreto, con mucha más posesión para el Burgos de salida pero con poca eficiencia en los balones largos. Paciencia. Un buen centro de Dani Ojeda que el internacional David García despejaba a córner era el primer aviso castellano, si bien poco a poco la presión alta y la calidad técnica hacían que Osasuna mejorase sobre el verde.

A pelota parada, Mumo puso una peligrosa falta al segundo palo donde Córdoba no llegó por muy poquito al remate en otro acercamiento del Burgos, en una dinámica donde no se notaba nada la diferencia de categoría ni de potencial. Buena imagen de salida para los locales.

Pero la primera clara de los pamplonicas se fue para adentro. Tras una pérdida, una jugada de ataque osasunista con cierta pasividad burgalesa la culminaba Kike García con un trallazo raso que Caro no acertó a blocar. La pelota quedaba muerta en área chica y Aimar Oroz remachó a placer el primero de la tarde. Hizo daño a la moral este 0-1 y el exjugador del Burgos Areso de cabeza a centro del Chimy Ávila tuvo el cero a dos, salvado ahora sí por una buena intervención de José Antonio Caro.

Aunque los de Bolo trataban de tocar y no presionaban mal, Osasuna comenzaba a marcar la pauta en El Plantío. Eso sí, en positivo desde la óptica local destacaba Mumo, siempre pidiendo pelota para salir jugando desde el pivote así como el coraje también defensivo de Dani Ojeda, incansable.

Los minutos pasaban sin que las dos metas corrieran peligros claros, con un fútbol aseado pero con las defensas marcando su ley a la hora de la verdad al llegar Burgos y Osasuna a los tres cuartos de campo. Con el cero a uno se llegaba al intermedio, echando en falta los de Bolo algo más de pólvora en sus acercamientos al mirandés Sergio Herrera.

Trató de apretar el Burgos de salida metiendo una marcha más al encuentro, con Mumo surtiendo a sus compañeros con buenos balones desde la sala de máquinas. No se dejaba sorprender un once de calidad como el navarro, con respuesta en una llegada por el perfil zurdo con centro raso que Kike García no pudo rematar bien en el primer palo.

A los diez minutos, Chimy Ávila se precipitaba al buscar a Kike tras una pérdida evitable del Burgos en salida de pelota, con Caro deshaciendo el entuerto. Transitaba el partido por la fase de mayor dominio visitante, con el cuadro de Bolo muy incómodo con el esférico en su poder.

Susto de Bermejo en una carrera, un mal gesto muscular que hizo temer una de las típicas lesiones a estas alturas del ejercicio. Cambio por precaución a la hora de juego, con Edu Espiau al verde. La defensa local despejaba bien a córner taponando un peligroso chut de Aimar en una nueva llegada osasunista.

Las transiciones de los de Jagoba Arrasate superaban a un Burgos con ciertos desajustes, llegando un gol de Kike García en trallazo raso y cruzado que era anulado por fuera de juego. Había marrado el repliegue local en la acción, llegando a los 20 minutos el primer peligro real del Burgos en la reanudación, un trallazo de Curro desde la larga distancia que se perdía por encima del larguero.

Pareció despertar el once local, con Herrera obligado a despejar un peligroso remate de Edu Espiau después de un buen robo de pelota. Grego cortaba bien un centro de Arnaiz en la respuesta navarra cuando se preparaba un aluvión de cambios en la banda por parte burgalesista. Tras el carrusel, Sergio Herrera se adelantaba a Espiau en una buena salida del meta visitante. Más dinamismo en el Burgos -Osasuna sólo tenía tres suplentes al haber jugado por la mañana ante el Alavés con un once completamente distinto- y peligro en una falta escorada de Andy donde De Burgos pitó peligro sobre el bueno de Herrera.

A los 79 minutos se lucía Caro ante un trallazo en carrera de Areso desde la frontal en una buena contra de Osasuna, preludio de lo que sería el cero a dos en un córner que el Chimy puso con clase en la testa de Lucas Torró. Remate a placer en un cierto despiste de la defensa del Burgos y cero a dos, a menos ya de diez minutos para el final.

Parecía todo sentenciado, pero un sensacional pase en profundidad de Edu Espiau sobre la entrada de Borja en velocidad acababa en control y trallazo a la red del lateral. Primer gol 23-24 gritado en El Plantío, ojalá el primero de muchos. El equipo acabó con mucho dinamismo y ganas tras el tanto, pero no había tiempo y al final fue osasunista. Buenas sensaciones de este nuevo Burgos CF de Jon Pérez Bolo en su presentación, más allá del resultado.

Burgos CF: José A. Caro; Raúl Navarro (Matos, 70´), Córdoba, Grego Sierra (Goldar, 70´), Ander Martín (López-Pinto, 87´); Elgezabal (Saúl del Cerro, 87´), Mumo (Andy, 70´); Dani Ojeda (Borja González, 70´), Curro (Álex Sancris, 70´), Álex Bermejo (Edu Espiau, 59´); Fer Niño.

Osasuna: Sergio Herrera; Areso, David García, Catena, Juan Cruz; Lucas Torró, Moncayola; José Arnaiz, Aimar Oroz (Huarte, 70´), Chimy Ávila; Kike García.

GOLES: 0-1 (17´): Aimar Oroz. 0-2 (81´): Lucas Torró. 1-2 (86´): Borja González.

ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (Colegio vasco). Sin tarjetas en un encuentro de guante blanco.

CAMPO: El Plantío. Un total de 5.469 espectadores. Kévin Appin fue presentado antes del encuentro. Muy buen ambiente.