Redacción Burgos

El Burgos CF recibe al Eibar -El Plantío, a las 16.15 horas- en un partido de urgencias para el conjunto vasco que no ha empezado bien la temporada. El técnico del conjunto blanquinegro, Jon Pérez Bolo, afirma que es momento de seguir creciendo y olvidar partidos como el de Gijón.

«El día de partido estábamos fastidiados porque sabíamos que habíamos perdido un punto. Y más de la forma en que fue. El día siguiente entrenamos y el equipo estaba aún tocado, pero el resto de la semana ha sido normal», señala. De hecho, apunta que tras el trabajo de la semana «los veo con muchísimas ganas, con mucha ilusión, con alegría, que es lo que tenemos que tener independientemente de los resultados que consigamos». Y apela al optimismo. «Tenemos que venir con la misma alegría, con ilusión y ganas de trabajar y eso lo hace el equipo todos los días. Nos gustaría ganar, dar buena imagen, que todo el mundo se sintiera orgulloso de nosotros, pero es un juego, un deporte».

Respecto a si el Burgos CF es un equipo más débil defensivamente, el entrenador blanquinegro incide en que «en el fútbol siempre hay que mejorar. No creo que seamos un equipo vulnerable porque hayamos recibido los goles que hemos recibido. Ha habido algunos que eran evitables y sabemos dónde hemos fallado y donde tenemos que trabajar para que no se vuelva a repetir».

En cuanto al Eibar, que ha comenzado mal la temporada, Bolo espera un equipo «complicado». Asegura conocer al entrenador -Joseba Etxeberria- «somos amigos. Sé lo ganador que es, sé lo competitivo que es. Y el Eibar va a venir aquí a morir». Por ello, «espero un partido difícil con un gran equipo y una plantilla muy buena que quizás no ha empezado como todos esperábamos, pero esto acaba de empezar. Hay que seguir trabajando, todos los equipos». El técnico del Burgos Cf añade que «viendo su rueda de prensa, parece que las sensaciones son muy buenas y sé el equipo que hay en el vestuario y nos vamos a encontrar un partido muy difícil, pero estamos en nuestra casa, con nuestra gente y las sensaciones también son muy buenas».

Sobre el comienzo liguero del conjunto armero, Bolo indica que «cuando hay un cambio de entrenador en un club, necesita un tiempo para inculcar sus ideas y su forma de competir. No tengo ninguna de que el Eibar va a dar mucha guerra de aquí a final de temporada». No obstante, añade que «tenemos que centrarnos en nosotros, en hacer un buen partido. Sabemos que vamos a tener un gran Eibar enfrente y a partir de que el árbitro pite el final del partido, desearles mucha suerte. Seguro que el Eibar va a ir para arriba». El Plantío ese añadido de motivación al que apela Bolo. «Venir aquí a jugar un partido de fútbol siempre es increíble. Lo he sufrido y ahora tengo la suerte de disfrutarlo», asegura. Y añade que quiero animar a que la gente siga igual porque los vamos a necesitar. Todo lo que consigamos va a ser estando juntos. Estoy encantado de cómo nos animan y aprietan al rival». En cuanto al mercado de fichajes ya cerrado, «estoy encantado con los jugadores que tenemos y la plantilla que tenemos. Lo que sí que es cierto es que tenemos que tener un poco de suerte con las lesiones, pero como todos los equipos».