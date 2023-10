Recoletas Burgos arranca la liga con victoria

Redacción Burgos

Empieza la Liga con fuerza Recoletas Burgos, pero los aparejadores dejaron alguna sombra ante un recién ascendido como Silicius Alcobendas, en especial en el segundo periodo. Matinal de mucho calor y con un arranque arrollador de los universitarios, que parecían caminar hacia una victoria sencilla pero el quince madrileño reaccionó bien tras el descanso llegando a acercarse hasta un peligroso 36-26.

Dos ensayos finales cuando UBU recuperó sus mejores esencias y se concentró en el aplastamiento del adversario acabaron dejando la victoria con tranquilidad en San Amaro.

Desde el primer balón al aire, Burgos dejó claras las diferencias que hoy en día le separan de un recién ascendido como Alcobendas. Superioridad física y táctica de los aparejadores con la potencia de su delantera en acciones como un maul a dos metros de la marca nada más iniciarse la contienda, y que supuso el primer ensayo de la matinal. Carrió no perdonaba en la conversión tras el acierto de Don Valentín.

Los locales mandaban también en las touches, recuperando muy pronto el oval. Así, al paso por los diez minutos otro robo de los burgaleses en zona muy delicada para el Silicius depositaba con clase el balón en las manos de Gramajo. Catorce a cero en el primer parpadeo de la contienda con errores en los madrileños como una retención que le valía un golpe de castigo, mientras en las repletas gradas de San Amaro brillaban los abanicos porque el calor iba en aumento.

Poco a poco el encuentro se iba equilibrando, más reposado el cuadro burgalés tras esa ciclónica salida. Los madrileños daban la cara y movían bien el oval en sus construcciones, pero Recoletas Caja Rural estaba muy bien plantado en la defensa frenando las acometidas visitantes.

A la media hora, sensacional acción ofensiva de los universitarios construida desde el perfil izquierdo del ataque, con carrera de Pablo Rascón y patada que recogía Rocaries, moviendo el balón apenas a un metro de la marca hasta que una infracción de Alcobendas frenaba la jugada y se aprovechaba para la pausa del refresco, un ´cooling-break´ más necesario que nunca porque el termómetro estaba inusualmente disparado, puro verano del Sahel en octubre a orillas del Arlanzón. De locos.

A los 35 minutos, la percusión de los ataques burgaleses acababa rompiendo a la defensa de Alcobendas por el centro con ensayo entre palos de Mateu tras una jugada eléctrica del internacional. La ventaja de los aparejadores seguía creciendo en una dinámica muy evidente de encuentro.

Y a los 37 minutos, en el ataque de Alcobendas, oval suelto que Rocaries atrapaba y acababa en try tras carrera de 70 metros con los madrileños protestando. De hecho, el colegiado anulaba la marca y había una amarilla a UBU dejando al supercampeón en inferioridad.

Este final extraño del primer periodo se culminaba con un ensayo de castigo a favor de los visitantes casi en la última acción, con el balón muy cerca de la línea de marca. Pero en el añadido, un encorajinado equipo local forzaba un maul que entraba como una apisonadora en la zona de ensayo de Alcobendas para engrosar el tanteo.

Rocaries y Carrió construían la primera acción a la mano en el segundo periodo, con infracción por fuera de juego de los de Alcobendas. El tucumano Valentín Bustos sellaba ese arranque de nuevo huracanado de los aparejadores posando un nuevo ensayo que se convertía para el 33-7.

Incluso delanteros como Facundo Sacovechi brillaba con un robo y una carrera que, lógicamente, acababa pronto porque el bueno de Sacovechi no es un tres cuartos. La respuesta de los madrileños, una buena acción entre Roy Lura y el arrière Martín, con hermosa carrera y ensayo recibido con aplausos porque el buen rugby se valora en San Amaro.

Pero los nervios llegaban cuando, quizás afectados por el calor y con una nueva amarilla dejando al equipo con catorce, la defensa aparejadora flaqueaba y Roy Lura lograba otra marca para los madrileños. 33-21, mucho por jugarse y los peores minutos para los de García y José Guillermo Basso.

Los cambios refrescaban a la línea de delanteros de los locales y se volvía a cierta dinámica de superioridad burgalesa, con un primer golpe de castigo a palos en la matinal convertido con maestría por Facundo.

Pero Alcobendas no bajaba la guardia, pisaba campo burgalés y una jugada bien masticada a la mano la acabab posando Xabi Martín en otro try del recién ascendido que Zabalegui, viejo amigo, convertía para el 36-26. Gabriel Rocaries, el debutante en Liga, se iba lesionado en el hombro en una mala noticia.

No estaba todo resuelto y la intranquilidad campaba en San Amaro hasta que a ocho del 80, la acción por la izquierda la posaba un eléctrico Rascón para dar quince de ventaja a UBU ya que el try no se transformó.

Una jugada por el otro costado la llevaba Noah Cánepa a la marca con brillantez, ya rendido a la evidencia el quince madrileño. La pena fue la lesión final de Gramajo, que también abandonó el campo muy dolorido en el compás final.