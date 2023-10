La historia se repite fuera de casa

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Enésimo mal partido a domicilio de un Burgos CF que pocas veces tendrá tantas opciones para conseguir un resultado positivo en feudo de un rival tan complicado como el CD Tenerife. Los de Jon Pérez Bolo aguantaron indemnes durante todo un primer periodo donde los isleños fueron superiores, e incluso pudieron dar la sorpresa en el último con un penalti que además conllevó la expulsión de un jugador local, pero quedó claro que no era su día porque Curro falló la pena máxima y en la segunda jugando en superioridad encajó con toda justicia dos tantos de un Tenerife que esta vez poco tuvo que hacer para marcar. Después y contra las cuerdas Curro recortaría desde los once metros en un segundo penalti a favor de los burgaleses, pero el equipo pese a tener tiempo para al menso empatar ya no pasaría de ahí.

El Tenerife hizo gala a su condición de equipo local y de inicio salió muy fuerte y aguerrido en la presión, tratando de empujar al Burgos a su área y también de manejar el ritmo de partido gracias a su control de la posesión. Así, en los primeros minutos del choque los de Jon Pérez Bolo se vieron sometidos de forma bastante clara y obligados a desgastarse generosamente en lo físico para mantenerse a flote ante un rival que no generaba ocasiones claras de gol pero que sí se prodigó en acercamientos dando mucho trabajo a la zaga burgalesa con Córdoba y Saveljich empleándose a fondo. De hecho un córner forzado por el argentino supuso la primera oportunidad reseñable de los tinerfeños, pero el local Mo Dauda no logró enganchar a palos su disparo desde fuera del área.

Cumplido el cuarto de hora el Tenerife mandaba y al poco un activo Medrano volvía a ganar la línea de fondo pero sin encontrar un rematador para su centro. El Burgos atravesaba por un momento delicado y en los siguientes minutos de nuevo Saveljich resultó decisivo para abortar las intentonas de un conjunto isleño que al paso por el ecuador del primer tiempo volvió a desperdiciar otra importante con una definición de Enric Gallego desde posición inmejorable que se le fue arriba del marco.

Al poco un buen pase de Dani Ojeda a Edu Espiau supuso el primer intento serio de los visitantes, que junto a un parón por una lesión del local Loic dieron aire a los de Jon Pérez Bolo. Un respiro importante para un Burgos que entonces sí logró nivelar algo más el partido pues superada la media hora al equipo del entrenador local Asier Garitano le costaría algo más mantener la posesión y encontrar espacios para proyectarse en ataque. Tanto fue así que en el 38´ se vio la primera clara del Burgos, con una buena asistencia al área de José Matos que Dani Ojeda remató con la testa demasiado blando para que el portero local se luzca con una buena parada abajo. Sin embargo la acción provocó la respuesta inmediata de un Tenrife que en la siguiente pudo marcar por mediación de Enric Gallego, pero su remate liberado de cabeza a la salida de cabeza no cogió palos por muy poco.

Más igualado que nunca el choque entró en los minutos finales muy animado y a falta de uno para el descanso llegaría la gran ocasión burgalesa, desde los once metros por un penalti cometido por un Mo Dauda que además vio su segunda amarilla y fue expulsado, pero el especialista Curro esta vez no estuvo fino y su disparo centrado supuso el primer fallo de la temporada en esa suerte ya que el portero aguantó bien y le adivinó la trayectoria salvando a los suyos. El varapalo encorajinó a un Burgos que en esos pocos minutos de descuento jugó su mejor fútbol y bien pudo marcar en una muy clara donde el canario Dani Ojeda no supo embocar desde la frontal y sólo rozó larguero.

Contra todo pronóstico y pese a los cambios de Bolo quien comenzó más enchufado en la segunda fue un Tenerife que pudo marcar a lso dos minutos por mediación de Waldo Rubio. El Burgos era el que parecía jugar con uno menos y en los siguiente sminutos sufrió más que nunca y se dedicó en exclusividad a defenderse, sin demasiado orden todo sea dicho de paso. Así una acción aislada de Curro u otra de Edu Espiau, no podían ocultar que el Burgos estaba totalmente descolocado. Hasta que superada la hora Medrano se vuelve a colar por el costado de Borja González y su centro lo remacha a la red Roberto López.

El gol despistó todavía más a los burgaleses y de seguido Enric Gallego malgastó el segundo, pero no hubo que esperar mucho porque dos más tarde Sergio González era agarrado en el área por Mumo y Enric Gallego anotaba el penalti.

Recibido un segundo gol jugando en superioridad el Burgos dio un paso al frente y sin llegar a jugar bien sí consiguió generar peligro a través de un Curro deseoso de redimirse, pero eso llevó el duelo a un golpe a golpe muy peligroso donde también pudo llegar el tercero. Sin embargo al falta d eun cuarto de hora el local José María Amo cometía penalti por manos y tras consulta al VAR Curro agarraba valiente la responsabilidad y esta vez no fallaba. El Burgos se metía en la pelea.

De ahí a la conclusión los visitantes buscaron su suerte pero la verdad es que siguieron demostrando que no era su día y apenas si exigieron a un Tenerife muy reculado que así y todo no pasaría por grandes apuros para mantener el resultado favorable y sumar los tres puntos.

CD Tenerife: Soriano; Mellot (Buñuel, 91´), Amo, Loic Williams (Yann Bodiger, 46´), Medrano; Mo Dauda, Sergio González, Álex Corredera, Waldo (Teto, 78´); Rober López (Pablo Hernández, 91´) y Enric Gallego (Ángel Rodríguez, 78´).

Burgos CF: Caro; Borja González (Álex Sancris, 86´), Córdoba (Lucas Ricoy, 75´), Saveljich, Matos; Atienza (Mumo, 56´), Elgezabal; Curro, Andy Rodríguez (Álex Bermejo, 46´), Dani Ojeda (Ander Martín, 46´); y Edu Espiau.

GOLES: 1-0 (63´). Roberto López. 2-0 (68´): Enric Gallego (Pti.). 2-1 (76´): Curro (Pti.).

ÁRBITRO: Moreno Aragón (Madrileño) y en el VAR Milla Alvendiz (Sevillano). Tarjetas amarillas a Álex Corredera; Andy Rodríguez, Córdoba, Elgezabal y Mumo. Tarjeta roja a Mo Dauda (2A, 44´).

CAMPO: Heliodoro Rodríguez López.