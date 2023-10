Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos CF visita al CD Tenerife en el tercer partido en una semana con el objetivo de romper la dinámica de malos resultados fuera de El Plantío, donde se impuso el pasado miércoles al Leganés. El entrenador del conjunto blanquinegro, Jon Pérez Bolo, destacó que el equipo afronta este nuevo partido "con mucho ánimo y mucha ilusión. Nos estamos recuperando de esta semana de tres partidos, pero siempre contentos después de una victoria y con ganas de que llegue otra batalla”.

El Burgos CF se enfrenta al equipo tinerfeño con las bajas de Fer Niño, que sintió molestias en la cara anterior de su muslo izquierdo durante el último entrenamiento y las posteriores pruebas médicas confirmaron una lesión en el psoas ilíaco, Grego y Raúl Navarro. “Grego está a punto de salir de la enfermería, ya está haciendo trabajo en el campo. Fer Niño ha tenido un pequeño percance que no es mucho, pero si lo forzamos se puede convertir en algo importante. Raúl arrastra unas molestias y tenemos que ser precavidos y no forzar, por lo que no viajará a Tenerife”.

Esto hace que viajen Lucas y Osama, del filial. “Vamos a llevar a Lucas, es el delantero que ha estado trabajando con nosotros en pretemporada, por lo que ya le conocemos y ya nos conoce". Bolo destacó que "estamos contentos también porque chicos del filial tengan oportunidad, como Saúl y Osama”.

El reto continúa siendo dar la imagen que se da en El Plantío fuera de casa. “Intentaremos sacar nuestras virtudes a relucir y queremos puntuar. Vamos con la ilusión de plantear un buen partido ante un buen rival. También toca disfrutar del viaje y del ambiente en el estadio, va a ser una tarde preciosa de fútbol”.

Para poder puntuar en Tenerife, Bolo consideró clave "ser fuertes tanto en área propia como en área rival. Cometer pocos errores, porque en esta categoría se paga". Por ello, "intentaremos hacer un partido serio desde el principio, conceder poco e intentar llegar al área contraria para que no estén tranquilos”.

Es necesario sacar algún resultado positivo fuera de casa. “Importante es ganar siempre y si no puedes ganar, empatar. Normalidad, hay que intentar hacer las cosas bien y seguir trabajando para cuando llegue. Nos tenemos que focalizar en hacer las cosas bien. Si pensamos en negativo se nos complicará la cosa”.

Sobre el hecho de jugar tres partidos en una semana, Bolo se mostró partidario de jugar el fin de semana solo, pero asumió que el calendario se aprieta en ocasiones. “Para mí es mejor tener el fin de semana partido y tener toda la semana para preparar el siguiente.

Sin embargo, sabemos que el calendario está apretado y que algunas jornadas tienen que jugarse entre semana". Añadió que "es mejor poder descansar más tiempo y no tener que hacer tantas rotaciones, pero nos toca vivir eso a todos y hay que aceptarlo". No obstante, se mostró convencido de que el equipo jugó bien en Valladolid y en casa contra el Leganés. "Tanto en Valladolid como contra el Leganés hicimos buenos partidos, aunque en Valladolid, quizás, salieron algunas de nuestras debilidades y lo pagamos caro". Es momento, afirmó, de seguir mirando hacia adelante. "Ahora toca seguir trabajando con ilusión, con alegría y a seguir disfrutando de nuestra afición, que con ella es mucho más fácil”.

Sobre el Tenerife afirmó que se trata de un gran equipo con un magnífico entrenador, Asier Garitano. "Yiene muy buenos jugadores y ha fichado un grandísimo entrenador. Es un equipo muy fiable y un rival que va a estar arriba. Todos los rivales van a ser duros, pero ellos también saben que somos un equipo competitivo y que hacemos las cosas bien, nos tendrán en cuenta”.