“Tengo confianza plena en este equipo”

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La sede de Fundación Caja Rural Burgos acogió la presentación de Miha Lapornik, el escolta del San Pablo Burgos. El esloveno estuvo acompañado en su comparecencia por el presidente del club burgalés, Félix Sancho; el presidente de la Fundación Cajaviva Caja Rural, Tomás Fisac, y el director deportivo y gerente de la entidad de baloncesto, Albano Martínez.

El responsable de la parcela deportiva apuntó que Miha Lapornik es un “escolta que puede jugar también en la posición de alero”, y detalló que se trata de “un jugador con una técnica muy depurada, que puede lanzar de tres o en bote y que tiene habilidad para poder generar para sus compañeros”.

El esloveno se muestra como un “jugador muy completo”, del que se espera “que su rendimiento sea el mejor posible porque eso ayudará a conseguir los objetivos de equipo” en esta temporada de LEB Oro por la que ha firmado con el club.

Miha Lapornik apuntó que "tenemos un buen grupo, con buena química fuera y dentro de la pista”. El escolta del San Pablo Burgos habló del tiempo de preparación del equipo: “Hemos tenido una pretemporada muy buena. Creo que los entrenadores y el director deportivo han hecho un buen trabajo firmando a este grupo de chicos. Tenemos un buen grupo de jugadores, con buena química de equipo fuera y dentro de la pista”.

Miha Lapornik analizó la derrota en el primer encuentro liguero: “En Oviedo, la primera parte la jugamos bastante bien, aunque no fue nuestro mejor partido, pero en la segunda mitad empezaron a cambiar y no supimos adaptarnos a esa defensa, no sabíamos cómo atacar, no anotamos tiros abiertos... Días así ocurren”.

Ahora, todo pasa por mirar hacia delante para continuar con el trabajo. “Vamos a ver el vídeo y ver dónde estaban nuestros errores para poder aprender de ellos”, ha expresado el esloveno, que añáidó que "el sábado tenemos un nuevo encuentro y tenemos que ganarlo e ir partido a partido”.

Este primer revés de la temporada de LEB Oro no supone un cambio en la mentalidad del vestuario: “Todavía tengo confianza plena en este equipo. Partidos así ocurren y van a pasarle a cada equipo de la liga” Lapornik aseguró: “Prometo que vamos a recuperarnos para el siguiente partido”, y ha recalcado: “Confío en este equipo, en nuestro entrenador y en todo nuestro staff. Creo que tenemos un buen grupo de chicos y tenemos la oportunidad de hacer algo grande aquí”.

Fundación Caja Rural, apuesta firme por el deporte

El presidente de la Fundación Cajaviva Caja Rural, Tomás Fisac, agradeció la presencia de Félix Sancho. “Conoces perfectamente la filosofía que tiene la Fundación. Trabajamos por el desarrollo sostenible de la provincia y de nuestro territorio”. En ese compromiso, el responsable puso en valor “el apoyo al deporte de base y también a los equipos de la ciudad”, como ocurre en esta firma de convenio con el San Pablo Burgos.

Por su parte, Félix Sancho, el presidente de la entidad de baloncesto, devolvió el agradecimiento a la Fundación Cajaviva Caja Rural: “Para nosotros, es muy importante que llevéis varios años colaborando con el club. Estar aquí hoy en vuestra casa firmando este convenio que habéis potenciado este año, al igual que con todos los equipos de la ciudad, demuestra el esfuerzo que estáis haciendo por el deporte”.