El UBU San Pablo se lleva de calle el derbi contra el Zamora

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos no dio ninguna opción a una posible sorpresa y derrotó a domicilio en el Ángel Nieto y de forma tremendamente clara sin apenas sudar al penúltimo de la clasificatoria BM Zamora Enamora.

Los de Roi Sánchez comenzaron cediendo un 3-0 pero en ningún momento habría nervios o tensión y simplemente con apretar un poco el acelerador el equipo fue agarrando ventaja hasta colocarse muy rápido con un +10 que mantuvo jugando al tran tran y sin querer hacer daño durante toda la segunda mitad.

No hay ninguna duda de que el equipo de Roi Sánchez llegó al Ángel Nieto algo más que dormido y de que tardó lo suyo en despertarse, y no ya porque encajase un parcial de 3-0 con Iago Costas paseándose por la línea de seis metros rojinegros como pedro por su casa, tanto por la zona central como por los costados, es que el equipo durante los siete largos minutos iniciales se quedó sin anotar y además de eso, que no sería algo especialmente criticable en determinadas situaciones y que conste que los pistacho iniciaron el juego muy aguerridos y con su portero parando bastante, es que el siete burgalés cometió todas clase de errores graves y no forzados, y no sólo en lo que refiere a la definición, también en la circulación de pelota y en aspectos técnicos.

La cosa pudo ser peor pues los zamoranos se toparon en ese tiempo con la madera y fallaron alguna clara, pero lo cierto es que Roi Sánchez dejó que los suyos se las apañaran como bien pudieran y el equipo, sin tampoco mejorar mucho sus prestaciones ni realizar un gran juego, respondió con un parcial de 0-4 que significaban la primera alternancia en el electrónico al filo del cuarto de hora.

Quién si no Iago Costas empató al poco, pero lo cierto es que a este Zamora de Fran González todavía le queda mucho para parecerse a un equipo de esta categoría y aunque en defensa es capaz de dar la cara en determinados momentos y durante cierto tiempo, en ataque los zamoranos son un equipo obtuso y a más no poder de fallón, por lo que un UBU San Pablo Burgos tampoco demasiado motivado pero sí más serio y tirando de la calidad de efectivos como Jaime González, en cuestión de cinco minutos se apuntó un nuevo parcial de 0-6 para distanciarse en el electrónico con un 4-10 que dejaba claro quien ganaría el enfrentamiento.

l grupo de Fran González no bajó los brazos y peleó con tesón y ganasSERGIO DELGADO

En los últimos diez minutos de la primera mitad el choque prosiguió por derroteros anteriormente vistos y una vez más los errores superaron con creces a los aciertos, de lo que se dedujo que en ese tramo los guerreros de Viriato plantaron cara de nuevo y en esta fase igualada no sufrieron demasiado castigo. Al descanso 6-13.

En el reinicio quedaba bien poca emoción y tras el tanto inicial de los pistacho se vería un tercer parcial de los cidianos de 0-5 que acabó con la poca que quedaba.

El grupo de Fran González no bajó los brazos y peleó con tesón y ganas su suerte, prueba de ellos fueron las sanciones con las que fueron castigados y que no siempre aprovechó un rival que hasta falló algún siete metros, pero el equipo de Roi Sánchez agarró una renta de diez tantos (7-17 en el 20´) que lo haría jugar incluso con mayor displicencia y ya todo lo demás sería aburrido y sobrante.

Sólo sirva comentar que la máxima visitante sería de +11 con el 15-26 a falta de cuatro minutos para la conclusión del partido y que al final se quedó en los diez goles que reflejaron el electrónico durante casi todos los minutos de una segunda mitad soporífera. Al final 17-27.