Pelayo Sánchez inicia su aventura en Movistar

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Pelayo Sánchez, el joven ciclista asturiano del Burgos BH, correrá la próxima temporada en el WorldTour, la máxima categoría del ciclismo mundial. El joven escalador cierra una etapa de tres años como corredor morado y se compromete de cara al futuro con el Movistar Team. Desde su llegada en 2021 no tardó en demostrar su gran potencial, disputando ese mismo año su primera Vuelta a España; y en 2022 supo sobreponerse a una campaña complicada, en la que una mononucleosis no le permitió desplegar todo su potencial.

El 2023 ha sido el año de su consagración a nivel internacional, rindiendo a gran nivel de enero a septiembre y logrando su primer triunfo como profesional. Pelayo rozó la victoria en el Trofeo Andratx de la Challenge de Mallorca, demostrando con un segundo puesto su buen hacer en condiciones de frío y lluvia. Volvió a brillar en O Gran Camiño acabando 11º en la general y apareció entre la niebla del Tour de Doubs para lograr la quinta plaza.

Pero el gran día del de Tellego llegó en su tierra y ante su afición cuando ganó la etapa final de la Vuelta a Asturias en las calles de Oviedo. Un mes después, se enfundaba el maillot amarillo del líder del GP Beiras e Serra de Estrela, donde acabaría tercero. La guinda en el pastel la puso en La Vuelta, donde buscó en varias ocasiones la victoria desde la fuga, acabando 6º en La Laguna Negra y 3º en Guadarrama, en una jornada llena de emociones para todo el Burgos BH.

Pelayo Sánchez: «Han sido tres años en el equipo muy bonitos. Echando la mirada atrás, me llevo muy buenos recuerdos, grandes amigos y grandes momentos. El buen rollo que tenemos en el equipo es algo que voy a recordar para siempre. A nivel deportivo, hago un balance muy positivo».

Añade que «he experimentado un gran crecimiento desde que llegué del pelotón amateur. He podido mejorar cada año, corriendo grandes carreras. En mi primer año como neoprofesional pude debutar en una gran vuelta. Fue una oportunidad que nunca olvidaré y por la que siempre estaré agradecido. El año 2022 fue difícil para mí por la mononucleosis, pero en este 2023 hemos podido darle la vuelta y acabar con buen sabor de boca. Gracias de corazón a todo el Burgos BH». David Cantera, director técnico del Burgos BH, apunta que «además de con un gran ciclista, hemos compartido estos años con una buena persona. Quiero reivindicar el papel que hacemos equipos como el Burgos BH.De no ser por estructuras como la nuestra, muchos de estos jóvenes no tendrían la oportunidad de mostrar su gran talento».