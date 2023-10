Un festival de triples allana el camino del Grupo Ureta Tizona Burgos

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Con un inicio espectacular y un último cuarto en el que apenas cometió errores, Grupo Ureta Tizona Burgos suma su segunda victoria de la temporada y lo hace ante un combativo ICG Força Lleida que ayer plantó cara en la parte central del choque, pero que acabó sucumbiendo ante un rival imparable en el tiro exterior que, con 13 triples minó la moral de su rival en los momentos mas complicados.

Grupo Ureta Tizona Burgos trató desde el inicio de hacerse fuerte en defensa con una zona que le generó muchos problemas a ICG Força Lleida. Los locales tenían problemas para elaborar juego y muchos más para penetrar en la pintura. Además, cuando lo conseguían, acababan fallando en sus lanzamientos. Demasiado forzados, tampoco desde el exterior acertaban los catalanes que tardaron cuatro minutos y medio en anotar sus primeros puntos, para entonces, sin prisa pero sin pausa, Ureta Tizona Burgos había conseguido abrir una pequeña brecha de 7 puntos. Los de Diego Ocampo no relajaban la presión y un triple de Jofresa y una canasta de Vila colocaban el 3-12 en el luminoso y obligaban al técnico local a pedir un tiempo muerto en busca de soluciones (minuto 6). A la vuelta, Arroyo anotaba para los locales, pero la reacción de los ilerdenses no llegaba. grupo Ureta Tizona Burgos seguía ahogando sa salida de balón de su rival, cerrando bien la pintura y llegando con solvencia a las ayudas, y ni siquiera las rotaciones hicieron que el juego de los visitantes perdiese un ápice de intensidad y eficacia. Los de Diego Ocampo dominaban por completo el partido y a falta de tres minutos para el final del primer cuarto ganaban de 13 puntos (8-21). Sin embargo, de ahí al final del cuarto ICG Força Lleida conseguía mejorar en defensa y cortaba la escapada de los burgaleses, que encajaban un parcial de 5-3 (13-24).

Las cosas seguían complicándose para los castellano y leoneses en el inicio del segundo cuarto. ICG Força Lleida había conseguido ajustar su defensa y cambiar el ritmo, durmiendo el partido y buscando huecos con mas paciencia, perdiendo menos balones y cortando los contragolpes de los burgaleses, que veían como los locales seguían recortando distancias con un parcial de 6-4 en la primera mitad del cuarto (19-28). Sin embargo, aunque no se sentían ahora tan cómodos como al inicio, los de Ocampo mantenían el control ante un rival que no acababa de ver la luz al final del túnel, y que volvía a parar el partido. Metían una marcha mas los de Lleida, pero Burgos aguantaba como podía gracias, sobre todo, a su buen hacer en el rebote defensivo y al acierto de Vila, que permitía a los suyos mantener su ventaja en torno a los 10 puntos (24-34, minuto 16). Pero la presión local iba dando frutos poco a poco y los de Lleida llegaron a colocarse a solo cinco puntos a dos minutos para el descanso (32-37). Cremo y Vila volvían a salir al rescate de los suyos, que cortaban la reacción de los locales y conseguían irse al descanso aún con 8 puntos (34-42).

La dinámica del partido no cambió en el inicio del tercer cuarto. ICG Força Lleida seguía asfixiando el juego interior de los burgaleses, que aguantaban gracias a su acierto desde el exterior y a su buena labor defensiva para mantenerse con 8 puntos de ventaja (40-48, minuto 25). Con Cremo en el banquillo, los de Ocampo perdían uno de sus baluartes ofensivos. Las rotaciones, ahora si, mermaban las capacidades de los burgaleses y los catalanes encontraban los que les había faltado, acierto exterior, para seguir recortando diferencias (43-48). Solo Vila conseguía anotar desde la línea de tiros libres y el técnico visitante pedía tiempo muerto a 2´30 para el final del cuarto con 44-50 en el marcador. Le daba un nuevo giro el preparador de los burgaleses al equipo y los suyos recuperaban cierto control en el juego, saliendo del atasco al que habían estado sometidos y abriendo de nuevo la brecha para irse al minuto 30 con nueve puntos de ventaja (50-59).

Cabía esperar que ICG Força Lleida iba a echar el resto en el último cuarto en busca de la reacción. Los locales trataron de sorprender al rival, pero Grupo Ureta Tizona Burgos volvió a mostrar su mejor cara, la del primer cuarto, con una sólida defensa y un gran acierto exterior que le llevó a firmar un parcial de 2-8 en apenas dos minutos, elevando su ventaja hasta los 15 puntos (52-67) y encendiendo todas las alarmas en los catalanes. Pedía tiempo muerto el técnico local, pero lo cierto es que no le sirvió de mucho. Los burgaleses le tenían claro, la renta les permitía no asumir riesgos y traspasar esa responsabilidad a su rival, a ellos les bastaba con mantener la intensidad defensiva y tratar de no perder balones, eso, y su mayor acierto de cara al aro contrario le permitieron afrontar este cuarto sin excesivos agobios para anotarse la segunda victoria de la temporada y dar un paso al frente.

ICG Força Lleida: De Sousa (9), Matulionis (3), Villar (10), Cuellar (4), Kuath (14). También jugaron: Vega, Lobo (10), Arroyo (12), Thomas (2), Simeunovic (2)

Grupo Ureta Tizona Burgos: Parrado (5), Cremo (19), Thiam (2), Díaz (9), Cuevas (2). También jugaron: Vila (19), Munford (3), Böhm (3), Kieli (4), Seoane (9), Jofresa (8), Alonso (3)

PARCIALES

Primer Cuarto: 13-24

Segundo Cuarto: 21-18 (34-42)

Tercer Cuarto: 16-17 (50-59)

Cuarto Cuarto: 16-27

ÁRBITROS: Paula Lema Parga (Colegio gallego), Juan P. Morales García-Alcaide (Colegio madrileño) y Fernando Martínez Estopiñan (Colegio aragonés).

ELIMINADOS: Thomas y Parrado

PABELLÓN: Espai Fruita Barris Nord, 800 espectadores.