El Mirandés brilla lejos de Anduva

Segunda victoria lejos de Anduva para un CD Mirandés que en La Cerámica completó el mejor partido a domicilio de la temporada desarbolando por completo al siempre complicado Villarreal CF B. Los de Alessio Lisci consiguieron sumar un triunfo rotundo y solvente donde el gran protagonista, además del marroquí Ilyas Chaira autor de dos goles, sería un Gabri Martínez superlativo que en todo momento llevó de cabeza a la zaga amarilla. En una primera mitad muy ajustada y con pocas ocasiones, los burgaleses consiguieron adelantarse a la media hora tras una jugada enorme de Gabri Martínez y cabezazo de Ilyas Chaira, mientras que en la segunda y con los locales arriesgando el conjunto burgalés dio una lección de pegada al contragolpe nuevamente con esos dos jugadores sobresaliendo por encima del resto.

Con la única novedad de Tomeo por Tachi en el once de titular con respecto al que empató ante el Tenerife, el equipo de Alessio Lisci buscó de inicio ejercer una presión alta sobre un Villarreal B que también haría lo mismo y que en el primer tramo de partido tendría más posesión que los visitantes. Sin embargo y acaso por la baja de una pieza tan importante como Ontiveros, al jóven ´submarino amarillo´ le costaría mucho traducir esa posesión en ocasiones y superado el primer cuarto de hora el único acercamiento reseñable había sido burgalés. Justo entonces y tras un saque de banda en largo que botó hasta tres veces en el área chica del Mirandés, el local Requena tuvo la primera clara pero la mandó a la grada. Después el duelo prosiguió igualado y lejos de las áreas cuando en el 23´ el local Tasende ponía un centro al área buscando a Fores y el central rojillo Pablo Ramón en su intento de despejarla a punto estaba de marcar en propia puerta.

Un segundo susto destacable pero en todo caso demasiado poco para un choque donde ninguno de los dos contendientes se veía apurado en lo defensivo. Hasta que en el 33´ el talentoso e incisivo Gabri Martínez progresaba por el costado izquierdo después de robar en campo propio y hacer una pared con Baeza para llegar a línea de fondo, esperar el momento oportuno y sacar un pase perfecto que Ilyas Chaira llegando desde atrás al primer palo clavó con la testa en la red. Un precioso tanto con participación de los dos puñales rojillos que encarrilaba el resultado para los de Alessio Lisci.

Una alegría que bien pudo durar segundos pues menos de un minuto más tarde el filial botaba un falta lateral y Carlos Adriano totalmente solo y en boca de gol no sabía apuntillar de cabeza. El Mirandés se libraba del empate pero por enésima vez esta temporada volvía a demostrar su debilidad para defender la pelota parada. En todo caso el marcador no se movería de ahí al descanso y lo peor sería la lesión de Baeza en el 42´, que por sus gestos de dolor no hace presagiar nada bueno.

La segunda parte comenzó muy movida, con la pelota yendo de área a área y con un segundo despeje fallido de Pablo Ramón que de nuevo no se coló en su portería por muy poco; aunque también con dos nuevas galopadas por banda de Gabri Martínez que bien pudieron suponer el segundo gol burgalés. El equipo de Miguel Álvarez ahora tomaba muchos más riesgos y eso enviaba el partido a un vistoso golpe a golpe donde cualquier cosa podía suceder. Y lo que pasó fue que a la hora de juego el Mirandés bota una falta lateral, el filial no la defiende bien e Ilyas Chaira caza el balón suelto con un buen chut que tras tocar en el larguero se cuela en la red. El marroquí hacía doblete y la victoria cada vez estaba más cerca.

Acto seguido el míster local Miguel Álvarez realizó un doble cambio, pero su equipo no funcionaba y en segundos el Mirandés perdonó la sentencia en una contra de libro bien guiada por Ilyas Chaira donde esta vez Gabri Martínez no eligió bien la finalización. El VIllarreal B era un manojo de dudas y en el 72´ el Mirandés montaba otra contra con un balón a la espalda para que Gabri Martínez vuelva a hacer diabluras marchándose de la marca de dos defensores y picando el cuero con sutileza en el mano a mano ante la salida del portero Iker Álvarez. Un golazo del jugador más determinante de los rojillos.

De ahí a la conclusión y pese al carrusel de cambios de ambos técnicos poca cosa más sucedió y aunque los locales tuvieron más presencia en árfea rival no conseguirían ni marcar ni poner en serios aprietos a un portero visitante Ramón Juan que sólo tuvo que lucirse en una ocasión.

Villarreal CF B: Iker Álvarez; Lanchi, Lekovic, Espigares, Tasende; Requena (Fabio, 77´), Del Moral (Rodrigo, 77´), Carlos Adriano (Tiago, 85´), Romero (Collado, 62´); Jorge Pascual y Álex Fores (Ferrari, 62´).

CD Mirandés: Ramón Juan; Rubén Sánchez, Barcia, Pablo Ramón, Jonathan Gómez (Juan María Alcedo, 78´); Álvaro Sanz (Lachuer, 85´), Tomero; Ilyas Chaira, Baeza (Reina, 45´), Gabri Martínez (Iosifov, 85´); y Martón (Carlos Martín, 78´).

GOLES: 0-1 (33´): Ilyas Chaira. 0-2 (60´): Ilyas Chaira. 0-3 (72´): Gabri Martínez.

ÁRBITRO: González Esteban (Vasco) y en el VAR Milla Alvendiz (Andaluz). Tarjetas amarillas a Del Moral; y Tomeo.

CAMPO: La Cerámica.