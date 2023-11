"El levante es un equipo con muchos registros"

Publicado por Redacción Burgos Creado: Actualizado:

Con muy poco margen para la recuperación, en una semana con tres partidos, el CD Mirandés visita al Levante -sábado, Ciutat de Valencia, a las 18.30 horas-, uno de los equipos que está llamado a disputar el ascenso a Primera División. Un club que conoce bien el técnico rojillo, Alessio Lisci.

El entrenador del Mirandés afirma que vive "tranquilamente" la vuelta al club en el que ha estado en los últimos diez años. "Para bien y para mal soy bastante frío, no se cómo reaccionaré cuando esté allí", señala el técnico rojillo, para quien "es importante saber que en este equipo no hay espacio para los egos, tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico, es Mirandés contra Levante, no es Alessio contra Levante. El protagonismo lo tienen que llevar siempre los jugadores y yo seré una anécdota".

El entrenador del Mirandés recuerda que el equipo ya ha dado pasos importantes, con mejoría en el aspecto defensivo, y con victorias en campos como La Romareda, por lo que de ganar o puntuar ante el Levante es un opción posible. "A ver si conseguimos en el Ciutat hacer un partido completo y acercarnos lo más posible a puntuar".

Un objetivo que sabe que es complicado por la entidad del rival. "Es de un nivel muy alto, con jugadores muy buenos, con un bloque de jugadores que han jugado muchos partidos en Primera División, con muchísimas posibilidades de cambiar el partido con cambios porque arriba tienen muchísimos jugadores de diferentes perfiles y tenemos que estar muy atentos a cualquier cambio que puedan hacer ellos".

Son muchas las cosas que le preocupan a Lisci del Levante. Destaca como su gran fortaleza "cómo utiliza los dos delanteros, siempre en los pasillos, buscando espacios, poco replegados". Se trata, además, de un equipo "con muchísimo pie, por dentro tienen muchísima calidad y habrá que tener mucho cuidado porque puede ser vertical, puede tener control, tiene muchos registros".

Sobre el efecto en el rendimiento físico que puede tener el partido de Copa del Rey, el entrenador del Mirandés apunta que aunque el "partido del otro día fue de baja intensidad, con jugadores que venían de jugar menos minutos, me preocupa que alguno tenga que hacer un esfuerzo extra".

El que no podrá reencontrase con el Mirandés es Oriol Rey, por sanción, un jugador clave, en opinión de Lisci, para el esquema de juego del Levante. "Es muy importante en la salida de balón".