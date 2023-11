El Mirandés pesca en Valencia

Publicado por Redacción Burgos Creado: Actualizado:

Jugoso empate a domicilio para un CD Mirandés que terminó igualando en tiempo de descuento ante el Levante UD en un partido que bien pudo haber ganado de haberse prolongado un poco más pero que también pudo haber perdido con anterioridad. Los de Alessio Lisci salieron mejor de inicio y se adelantaron rápido, pero después el equipo de Javier Calleja dominó y tras igualar sin dilación conseguiría remontar a la hora de partido ya jugando en inferioridad por una expulsión, sin embargo en la última media hora los rojillos se volcaron con todo hasta firmar las tablas en un entretenido partido de fútbol.

El Mirandés no hizo esperar a su parroquia y saltó al césped del Ciutat de Valencia muy aguerrido y vertical, generando la primera clara en el 3´ con una acción individual por banda derecha y centro al primer palo donde Carlos Martín pugna con el defensa saliendo la pelota rechazada a saque de esquina. Un primer acercamiento relevante que suponía un claro aviso para un Levante que en los primeros compases del duelo lo pasaría bastante mal.

Primero de todo porque apenas tuvo pelota ante un conjunto rojillo que tenía otro ritmo distinto y una actitud mucho más agresiva a la hora de presionar la pelota o disputar los balones divividos, lo que le daba además de posesión también la oportunidad de efectuar ese juego directo y vertical en el que se siente tan cómodo.

Con todo, el primer tanto de la noche no llegaría así y sí a pelota parada, en el 12´ cuando el Mirandés efectúa un saque de banda donde tras un pequeño barullo Álvaro Sanz saca la varita para filtrar entre dos defensas un pase con atisbo de sombrero que deja a Ilyas Chaira con opciones de remate pese a estar algo escorado, pero el atacante leonés no se lo piensa y de primeras fusila a un palo corto poco resguardado por el portero local.

Sin embargo el gol despertó de golpe a un rival que a partir de ahí pasaría a dominar más, sin avasallar pero manejando más pelota y llegando mejor. De hecho no tardó en hacerlo pues en el 14´ el Levante se vuelca con una gran jugada combinativa que termina con un remate de cabeza de Álvarez en el segundo palo rechazado por Ramón Juan a una mano y que tras otro rechace y volver al propio Álvarez terminó en la red, pero el goleador del Levante ahora estaba en claro fuera de juego y no subió al marcador. El aviso y el mejor juego local hicieron recular al Mirandés y en el 26´ llegaba la igualada cuando Kocho ejecuta de manera potente una falta en la frontal algo esquinada y sorprende a un Ramón Juan que no está demasiado acertado y se la come por el palo corto.

Después y hasta el descanso el choque se equlibraría algo más y las ocasiones siempre poco claras estuvieron repartidas, pero lo cierto es que el Levante dejó mejores sensaciones con la pelota y también a la hora de controlar el centro del campo, donde rascó mucho y se llevó los balones divididos.

En el reinicio de nuevo se vería a un Mirandés poco fino con la pelota y siempre incómodo con ella, y es que el Levante mordía en la medular y eso le permitía ganar metros al campo y jugar en territorio del rival por más tiempo, algo muy valioso teniendo en cuenta su superioridad en los duelos. El Levante se las llevaba todas y en el 52´ tras tres balones robados seguidos que fueron acechando a los rojillos, el carrilero sacó un centro desde la banda derecha que Bouldini gana por arriba para estrellar su cabezazo en el larguero de Ramón Juan. No se había jugado ni un cuarto de hora y el panorama no pintaba nada bien para el equipo de Alessio Lisci. Pero el fútbol es impredecible y sólo dos más tarde el local Brugué se pasaba de frenada en un nuevo intento de robo y hace una entrada que roza lo criminal, por lo que el colegiado le muestra una amarilla que tras ser revisada por el VAR se convierte en roja directa. El Levante se quedaba con diez efectivos.

Sin embargo de poco sirvió, no dio tiempo a ver qué Mirandés sería en superioridad, porque en el 62´ en otra falta calcada a la del empate pero botada por Pablo Martínez termina de nuevo y de manera muy parecida colándose por el palo corto de Ramón Juan. El tanto subió al marcador tras revisarlo el VAR.

Ya sin poder especular más el Mirandés se fue arriba y poco más tarde en un córner Barcia rozaba el empate de cabeza, pero Femenías lo evitó con una parada enorme. De ahí a la conclusión todas las ocasiones claras, salvo una de Bouldini en el 88´, serían burgalesas. Así en el 73´ Martón fallaba una inmejorable al no conseguir rematar límpio dentro del área chica un buen envío a pierna cambiada. Y en el 76´ una falta botada por Carlos Martín rozó la escuadra de Femenías. Hasta que en el 94´ con el Mirandés volcado y en un centro desde la banda fácil para Femenías, se cruza Postigo para despejar fatal pues se la deja muerta a un Martón que aprovecha el regalo para empatar el partido.

LEVANTE UD - CD MIRANDÉS, 2-2

Levante UD: Femenías; Capa (Dela, 46´), Vezo, Postigo, Álex Muñoz (Marcos Navarro, 46´); Carlos Álvarez (Rober Ibáñez, 57´), Kocho, Pablo Martínez (Blesa, 80´), Brugué; Iván Romero (Óscar Clemente, 72´) y Bouldini.

CD Mirandés: Ramón Juan; Roberto Sánchez, Pablo Ramón (Godoy, 89´), Barcia, Jonathan Gómez; Alberto Reina, Tomeo (Martón, 67´), Ilyas Chaira (Durdov, 74´), Álvaro Sanz, Gabri Martínez; y Carlos Martín.

GOLES: 0-1 (13´): Ilyas Chaira. 1-1 (23´): Kocho. 2-1 (62´): Pablo Martínez. 2-2 (94´): Martón.

ÁRBITRO: González Francés y en el VAR Gálvez Rascón. Tarjetas amarillas a Capa, Dela, Bouldini; Jonathan Gómez, GOdoy y Tomeo. Tarjeta roja a Brugué (54´) y Lozano.

CAMPO: Ciutat de Valencia.