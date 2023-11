Servigest Burgos cae en el último suspiro

Publicado por Redacción Burgos Creado: Actualizado:

Gran partido el que han disputado Iberconsa Amfiv y Servigest Burgos este sábado, con mucha calidad durante muchas fases, y con igualdad y tensión en su desenlace, tanto que se tuvieron que disputar dos prórrogas para saber el vencedor final. Eso sí, desilusión por parte burgalesa cuando de los cuarenta minutos del partido habían ido por delante algo más de treinta y nueve. Lo que no empaña el buen partido que disputó el Servigest y la mejora que se ve en el equipo jornada a jornada.

Servigest Burgos empezó haciéndose con el mando, y dejó claro que había preparado el partido a conciencia y estaban dispuestos a pelear todas sus opciones. No habían pasado tres minutos y Cristian anotaba una cesta que suponía el 2 a 6. Dos minutos después el marcador ya era 6 a 12 merced a dos tiros libres de un inspirado Martínez. Los entrenados por Iglesias luchaban por acercarse, y poco después se ponían 12 a 14 y al final del primer cuarto los locales ya recortaban hasta el 17 a 18.

Iberconsa Amfiv solo unos segundos después se puso por primera vez en al partido por delante, 19 a 18, pero los burgaleses mantuvieron la calma y su buen hacer. Consiguieron un parcial de 0 a 5 y a los locales les tocó volver a pelear por debajo. El partido siguió siendo atractivo, y los vigueses poco a poco volvían a recortar, hasta que una canasta de Knight volvía a adelantar a Iberconsa, 29 a 27, a falta de algo más de cuatro minutos para el descanso. Ese espacio de tiempo fue un auténtico festival burgalés, que consiguió en esos minutos un parcial de 0 a 13, cerrado con un triple de Arredondo en el último segundo.

El siguiente parcial comenzó con un intercambio continuo de canastas, con lo que los burgaleses jugaban cómodos con diferencias entre los once y los trece puntos a su favor. Alejos anotó para situar el 35 a 44 ya en el minuto veintisiete, lo más cerca que los locales se acercaban en minutos, pero Cristian y Arredondo devolvieron la diferencia a la misma que había en el descanso, con lo que el entrenador local paró el partido de nuevo. Esto pareció dar resultado, ya cinco puntos rápidos vigueses llevaron al 40 a 48, pero los de Feriani no se pusieron nerviosos, y dos tiros libres de Martínez, que suponían su punto veintitrés, cerraban el tercer cuarto 40 a 52. Los locales se vieron obligados a subir su línea defensiva, y volvieron a anotar dos canastas seguidas y a animarse con el 44 a 52 del minuto treinta y dos.

Los siguientes minutos las defensas predominaron claramente sobre los ataques. Iberconsa conseguía por primera vez en el partido frenar la anotación del “Flaco” Martínez, y los burgaleses no se encontraban cómodos en ataque, pero esto no le servía, ya que Servigest Burgos también cerraba su zona con disciplina, con lo que los locales no conseguían frutos y el marcador seguía siendo favorable a los visitantes por 48 a 58 a falta de solo tres minutos. Es a partir de ahí donde los locales vieron los frutos de su labor, y con los visitantes privados de su máximo anotador por faltas personales, los vigueses consiguieron un parcial de 10 a 0 que llevó el partido a la prórroga.

Después de la desilusión burgalesa por no conseguir mantenerse por delante y la euforia viguesa por salvarse de una derrota que parecía clara solo unos minutos antes, todo apuntaba a que la prórroga podía ser un paseo para los locales, pero nada más lejos de la realidad. A pesar de que también perdió por faltas a Cristian durante los primeros cinco minutos extra, los burgaleses intercambiaron papeles con los locales, y aunque Iberconsa se distanció por 61 a 58, Servigest Burgos no solo no bajó los brazos, sino que consiguió empatar merced a una canasta de García y llevar el partido a una segunda prórroga.

En estos minutos finales, los problemas de faltas también acuciaron a los locales, que perdieron a Alejos y Vilas. Volvieron a coger los vigueses una renta de tres puntos, 70 a 67 tras canasta de Knight, pero una vez más los burgaleses se agarraron al partido. Los tiros libres de Abdoul pusieron el 72 a 71, quedando aun dos minutos por jugar. Minutos en los que hubo más imprecisiones que aciertos y en los que los burgaleses no pudieron remontar y se llegó al 76 a 73 final. Los máximos anotadores del partido fueron el “Flaco” Martínez con 27 puntos y el vigués Alejos con 25. A destacar el triple doble conseguido por Cristian con 12 puntos, 13 rebotes y diez asistencias

El entrenador del Servigest, Matteo Feriani, señaló tras el choque que “el partido se nos ha, literalmente, escapado por la prisa, por la emoción y también por el arbitraje en el final. Estaba bien planteado, lo estábamos teniendo en la mano, y unas decisiones arbitrales en la parte final nos han comprometido".

El equipo, añadió, no estuvo acertado en los lanzamientos. "Nuestro acierto en el tiro tampoco ha sido de los mejores, todavía tenemos que gestionar las opciones donde la defensa de los rivales se hace más dura, y nos dejamos llevar por la prisa y ahí es donde hemos fallado en el final del partido. Una pena porque lo estábamos controlando bien”.

IBERCONSA AMFIV 76:

Alejos (25), Knight (18), Vilas (14), Nagwa (5) y Edwards (9) –cinco inicial- Betancourt (5), Pérez (-) y Pino (-).

SERVIGEST BURGOS 73:

Martínez (27), García (18), Gómez (12) Arredondo (9) y Sallis (2) -cinco inicial- Freeman (-), Ubri (-), Ayoub (-), Alvaro (-) y Abdoul (5)

Parciales: 17-18; 12-22 (29-40); 11-12 (40-52) 18-6 (58-58) 6-6 (64-64) 12-9 (76-73)

Arbitros: Piñol, García y Gornes. Señalaron 18 faltas a los locales y 22 a los visitantes. Eliminados Alejos (minuto 46) y Vilas (minuto 49) por los locales y Martínez (minuto 37) y Cristian (minuto 43) por los visitantes.