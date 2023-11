Triunfo épico del Grupo Ureta Tizona Burgos en El Plantío

Publicado por Redacción Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos volvió a ganar y sumó la cuarta victoria de la temporada ante un rival que le planteó muchos problemas y no cedió hasta los últimos segundos del partido. Los de Diego Ocampo fueron de menos a más brindaron una gran alegría a su afición. El dominio en el rebote fue fundamental (37/22).

El partido arrancó con un 3-0 para el Tizona Burgos, aunque rápidamente el Cáceres se puso el mono de trabajo y neutralizó la desventaja con efectividad y solvencia ofensiva para situar el marcador con un 3-6. La igualdad de fuerzas fue la tónica donde las defensas mandaban sobre los ataques. Así se pasó por el ecuador del primer cuarto con una ventaja visitante de tres puntos (7-10) gracias a dos tiros libres anotados por el brasileño Da Silva. A partir de ahí, resurgió el equipo burgalés que le permitió remontar el luminoso para fijar el 12-10, gracias a un triple de Díaz a falta de cuatro minutos para el final. El madrileño estaba siendo la referencia en ataque de los de Ocampo, mientras que el americano Gantt tiraba del carro extremeño (14-16). Un nuevo triple local de Böhom puso el 17-16 y mantenía la emoción de un más que intenso duelo. A la conclusión, 21-21, con una última canasta de tres puntos del cornellanense Dani Rodríguez.

En el segundo cuarto empezó de forma muy diferente. Un parcial de 2-8 permitió al Cáceres Patrimonio de la Humanidad conseguir su máxima diferencia (23-29), que precipitó un tiempo muerto de Diego Ocampo preocupado por su equipo y por la dinámica negativa que estaba atravesando en ese momento. Y es que el conjunto de Roberto Blanco estaba ofreciendo su mejor versión sobre la pista del Plantío. Pero el técnico del Tizona Burgos no consiguió su objetivo, ya que el Cáceres mantuvo su renta (29-42) e incluso la amplió gracias a Bonilla, que bombardeaba el aro local. El alero mexicano y Gantt se había echado el equipo a las espaldas. La máxima ventaja llegó a los quince puntos (31-46). Seoane, con un triple, y Parrado, posteriormente, dieron un respiro a un Tizona Burgos que parecía recuperar sensaciones (36-46). Roberto Blanco no dudó de detener el partido para enderezar el rumbo de su equipo, aunque no lo logró ya que diferencias se fueron reduciendo (41-48). Atencia fijaba el definitivo 41-50.

Tras el paso por los vestuarios, el Tizona Burgos saltó a la pista con las ideas mucho más claras que su rival. Así un parcial de 9-2 le permitió situarse a dos puntos de desventaja (50-52) coincidiendo con una canasta de Parrado, que seguía muy entonado. Incluso dos tiros libres anotados por Thiam igualó el marcador (52-52). Empezaba un nuevo partido. Los castellanos no acabaron por culminar la remontada. Atencia se encargó de ello (54-57). Sin embargo, el americano Cremo lo consiguió con dos tiros libres (58-57) a 4´39´´ para el final del tercer cuarto. La respuesta fue rápida y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad volvió a mandar con un triple de David Rodríguez (58-60).Volvió la máxima intensidad a un partido que no estaba defraudando a nadie. David Rodríguez estaba siendo determinante para los extremeños con sus tiros de larga distancia. Así, seis puntos consecutivos del catalán -un triple- situaban el luminoso en 61-66. El Tizona Burgos había bajado su intensidad defensiva. Atencia cerró el periodo con 65-70.

Restaban aún diez minutos y el partido no estaba decidido. La desventaja burgalesa se redujo a un solo punto (69-70) tras su buen arranque (parcial 4-0). A 7´22´´ para la conclusión, el partido volvió a igualarse (71-71) tras una canasta del ala-pívot Seoane. Atencia apareció como el ´héroe´ visitante (74-77) aportando puntos. Restaban cinco minutos y todo seguía en el aire. Luego, Cremo no falló desde los tiros libres (76-77). Fue entonces cuando el Tizona Burgos tiró de experiencia y le dio un vuelco completo al partido y un parcial de 5-2 situó el 81-79 a menos de tres minutos. Blanco pidió un tiempo muerto para que no se le escapase el partido y que su equipo reaccionara a una difícil situación en la que se encontraba. Jofresa acercó más a su equipo al objetivo (82-79). Nuevo tiempo muerto de Blanco. Restaban 50´´. Sin embargo, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad perdió completamente toda opción, aunque un triple de Atienza puso el 87-84 a 15´´. No fue suficiente. Al final, 92-87.

GRUPO URETA TIZONA BURGOS - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, 92-87

Grupo Ureta Tizona Burgos: Parrado (13), Cremo (9), Seoane (12), Thiam (10) y Cuevas (4). También jugaron Böhom (5), Vila (16), Munford (0), Día (7), Jofresa (14) y Alonso (2).

Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Bonilla (10), Atencia (18), Da Silva (4), Gantt (20) y Santana (2). También jugaron Raitanen (11), Cepukaitis (4), Dani Rodríguez (16) y Carreño (2).

PARCIALES Primer Cuarto: 21-21 Segundo Cuarto: 20-29 Tercer Cuarto: 24-22 Cuarto Cuarto: 27-17

ÁRBITROS: Ávila Zurita, Leandro Nicolàs Lezcano y Villanueva Tena. El local Alonso; y los visitantes Raitanen y Gantt.

PABELLÓN: El Plantío. Unos 1.700 espectadores.