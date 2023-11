Encinas no se relaja ni mira al rival: Hay que darlo todo y quien no rinda no juega

El Longevida San Pablo Burgos se mide al Rioverde Clavijo en el Coliseum, buscando mantener su racha de cinco victorias consecutivas. Lolo Encinas destaca la motivación de jugar en casa y avisa de que los riojanos son "un equipo joven con una energía brutal".