Felipe Orts acaricia un nuevo podio en el Superprestigio

Felipe Orts se quedó a las puertas de sumar un nuevo podio en el Superprestigio de Ciclocross. El alicantino del Burgos BH completó otra grandísima actuación en la prueba disputada en Merksplas, al norte de Bélgica, terminando en cuarta posición. El campeón de España llegó a rodar durante varias vueltas en puestos de podio, soñando incluso con acabar segundo, aunque la fatiga le impidió mantener la tercera plaza en las últimas vueltas. Un resultado ante los mejores especialistas del panorama mundial que llega solo una semana después de su podio en Niel. Además, le permite escalar hasta la séptima plaza en la clasificación general del torneo belga.

Orts se benefició de una gran salida para situarse en la cuarta plaza en la primera vuelta a un circuito con mucho barro. Las lluvias caídas habían endurecido el recorrido, lo que beneficiaba al ciclista del Burgos BH, que comenzó su particular persecución a Eli Iserbyt. En el cuarto giro, aprovechó una caída de su rival, el líder del torneo, para colocarse tercero. Esto le cargó de moral y trató de dar caza a Niels Vandeputte, que rodaba pocos metros por delante de él. Sin embargo, a dos vueltas del final, se vio superado de nuevo por Iserbyt y tuvo que conformarse con la cuarta plaza. Este domingo concluirá este bloque de competiciones internacionales en Troyes (Francia), donde tendrá lugar la cuarta prueba de la Copa del Mundo.

Felipe Orts destacó que "ha sido otra carrera muy buena. He tenido unas sensaciones geniales e incluso me veía peleando por el segundo puesto. A falta de dos vueltas la fatiga era muy grande y he cometido dos errores por ir muy cansado. Da un poco de rabia cuando ves el podio tan cerca, pero estoy muy contento con las sensaciones y el nivel que estoy teniendo. Ahora toca recuperar bien y mañana el último asalto antes de un pequeño y merecido descanso”.