El UBU San Pablo Burgos tira de calidad

Tras un largo viaje y en un día irregular donde el equipo no tuvo la consistencia ni el ritmo de otras ocasiones, el UBU San Pablo Burgos terminó tirando de calidad y competitividad para imponerse a un necesitado Trasmapi UD Ibiza HC Eivissa que peleó por la victoria hasta el final.

Los de Roi Sánchez salieron a pista con una defensa muy abierta que ya dio muchos problemas en su primer ataque, que se resolvió sobre el aviso de pasivo con un lanzamiento de Jeremic al travesaño. En el segundo y en el tercer intento local Ibrahim Moral se unió al buen desempeño defensivo de los burgaleses parándolo todo, primero un siete metros y después una a bocajarro. Mientras que entre medias de eso en portería contraria se vieron dos grandes paradas de un Domenech que así y todo no pudo evitar que el marcador reflejase un 0-2 con un gol de Jaime González con un bonito gol desde los siete metros ante un Ezequiel Soria que saltó a portería para intentar pararlo y otro de Ernesto López colándose en los seis metros en un momento de dificultad.

En todo caso la seis cero isleña también brilló en los primeros compases del enfrentamiento y la primera de las varias igualadas que se verían posteriormente no tardó en producirse (4-4 en el 8´). El Burgos conseguió mantener la iniciativa gracias a la velocidad de un par de transiciones, porque aunque en estático atacaba con fluidez lo cierto es que tanto Ibrahim como Ezequiel Soria siguieron parando mucho, y el local especialmente en goles que parecían muy fáciles. Tanto fue así que en los siguientes cinco minutos no se vieron goles y sí alguna que otra imprecisión en forma de pérdida no forzada o lanzamiento sin opciones claras de gol.

Hasta que Jaime González se coló desde el extremo y con una rosca perfecta volvía a adelantar al UBU. Después el Burgos robó y Manterola culminó un ataque en segunda oleada pese al buen repliegue defensivo de los ibicencos, colocando una nueva máxima con el 4-6 al cuarto de hora que provocó el primer tiempo muerto del entrenador Eugenio Tilves, porque la renta pudo ser mayor si el palo de la portería local no lo llega a impedir. Pero de vuelta a pista el fuerte ritmo defensivo burgalés no se rebajó y además en ataque Manterola hacía y deshacía a su antojo. El parcial foráneo creció hasta el 0-4 y los minutos sin anotar por parte local hasta los nueve (4-8), cuando se produjo la primera superioridad de la noche y el Ibiza puso fin a su sequía. Los locales intentaron cerrar la brecha pero en ataque todo les costaba mucho, por la defensa burgalesa y porque Ibrahim Moral también seguía parando. Y en cuanto a su defensa cada vez sufría más ante la velocidad de los visitantes. El UBU amenazaba con romper el marcador y superado el 22´ gozó de una doble superioridad que se antojaba decisiva, pero entonces apareció un Domenech como claro protagonista de la noche, parando desde los siete metros y también hasta tres seguidas en los seis a bocajarro, que si bien no pudo evitar que el UBU mantuviera la renta de +4 durante muchos minutos sí logró que al final los suyos terminaran por creérselo y alcanzaran el túnel de vestuarios con sus opciones de victoria intactas. Al descanso 11-11.

La segunda parte comenzó con bastante acierto de ambos y bonitos goles. También con los locales poniéndose por delante de manera momentánea aunque mínima, al igual que le sucedió al UBU cuando tomó la iniciativa porque los empates volvieron a sucederse sin descanso más allá del primer cuarto de hora (19-19 en el 18´). Nadie parecía capaz de imponer su balonmano pese a que ambos técnicos removieron sus banquillos y variaron aspectos tácticos, pues Roi Sánchez metió a Rubén Fernández en el pivote o hizo que Jorge García Lloria entrara en juego en busca de un punto diferencial. Chan estaba infalible desde los siete metros, pero el UBU ya no defendía tan compacto como en la primera y el portero local Domenech seguía siendo el gran protagonista de un choque que poco a poco se complicaba.

A falta de diez minutos el míster local Eugenio Tilves detuvo el partido y de nuevo en juego Ángel Rodríguez marcó un gol precioso que sin embargo sólo suponía una nueva igualada. En casi todo el segundo periodo el UBU había comandado el marcador pero no había agarrado nunca una renta superior al gol y eso no dejaba de generar dudas a los de Roi Sánchez. Hasta que en el 22´ con un ataque visitante hacía el pleno de la mala fortuna porque se estrellaba en el larguero y en los dos postes, y en la posterior contra el Ibiza volvía a ponerse arriba (22-21 y tiempo muerto de Roi Sánchez). Un parón que no trajo consigo la calma necesaria como para jugar el final en ventaja (23-22 en el 26´).

Pero entonces una exclusión a los locales y la indudable competitividad de los burgaleses, con Asier Pedroarena muy fino y una gran parada de García Lloria, supondría la sentencia (23-25 en el 28´) para un IBiza que terminó muriendo en la orilla. A la conclusión 24-26.

TRASMAPI UD IBIZA HC EIVISSA - UBU SAN PABLO BURGOS, 24-26

Trasmapi UD Ibiza HC Eivissa: Roberto Domenech, Ezequiel Soria (P.s.); Nikoa Jeremic (2), Edu Alonso (2), Vicente Sancho (5), Izan Rubio (-), Álex Malid (1), Diego Prada (2), Javi Rodríguez (2), Luis Domínguez (-), José Khalil (4), Njegos Dukic (4), Ángel Rodríguez (2) y Joan Benítez (-).

UBU San Pablo Burgos: Jorge García Lloria, Ibrahim Moral (P.s.); Álex Chan (4), Javi Espinosa (1), Beñat Manterola (2), Rubén Fernández (1), Javi Domingo (4), Antonio Alegre (2), Jaime Gallardo (-), Ernesto López (2), Guilherme Linhares (1), Jaime González (2), Zakaria Rabhi (-), Enrique Rodrigues (1) y Asier Pedroarena (6).

PARCIALES: 1-2 (5’); 4-4 (10’); 4-7 (15’); 6-9 (20’); 8-11 (25’); 11-11 (descanso); 13-13 (35’); 16-16 (40’); 18-19 (45’); 20-21 (50’); 23-22 (55’); 24-26 (final).

ÁRBITROS: Romero Cruz.

EXCLUSIONES: Jeremic, Alonso, Dukic; Espinosa, López y Rodrígues (2).

PABELLÓN: Es Pratet.