El UBU San Pablo tuvo que firmar un partidazo para doblegar a Alcobendas

No sin mucho sufrimiento y trabajo a destajo, el UBU San Pablo Burgos retornó a la senda de la victoria tras derrotar en El Plantío a un valiente BM Alcobendas que dominó el partido durante muchos minutos y que vendió su piel muy cara luchando con valentía y riesgo hasta el final.

Los de Roi Sánchez suman un triunfo de muchísimo mérito, más que nada por la tremenda resistencia de los madrileños pues baste decir que con 26-25 a falta de un minuto un Ibrahim Moral que sólo había jugado los siete metros detuvo uno decisivo ante un oponente que pese a acumular varias inferioridades en ese tramo final se mantuvo en la pelea siempre.

Ya sea porque el balón tuvo que ser cambiado antes de cumplirse el primer minuto de juego o simplemente porque en los primeros compases las defensas se impusieron claramente a los ataques, el caso es que el primer tanto no se vio hasta superado el minuto cuatro, de Gallardo a quemarropa tras una contra después de robo. Entre medías el propio Gallardo marró un siete metros, aunque no así un Chan que puso el 2-0 desde esa misma distancia.

Los dos entrenadores habían optado por realizar un cambio entre transiciones, en los locales con Chan en ataque y Espinosa en defensa y en los visitantes con Boyaeizo en ataque y Lozano en defensa, pero ninguno de sus dos sietes funcionó demasiado bien en lo ofensivo pese a la poca incidencia de las porterías, aunque Jorge García Lloria sí realizó alguna buena parada.

Sin embargo el choque no tardó en abrirse, en gran parte porque el UBU comenzó a correr y ambos se desataron en el golpe a golpe consiguiendo anotar con mucha mayor fluidez (7-7 en el ecuador del primer periodo). Para entonces los contragolpes y las consiguientes respuestas también a la contra estaban a la orden del día, pues en los siguientes tres minutos se vieron cuatro goles repartidos, pero no era una situación no del todo desagradable para un equipo de la pegada del San Pablo ni tampoco para el conjunto madrileño, ya que contra todo pronóstico en el 19´ conseguía por primera vez colocarse arriba en el marcador.

No sólo eso, al poco una tremenda parada de Ramón Fuentes evitaba la enésima igualada y eso daba pié a un nuevo tanto visitante que instalaba el 9-11 en el luminoso a falta de ocho minutos para la llegada del preceptivo tiempo de descanso y que obligaba a Roi Sánchez a parar el partido con un tiempo muerto.

Pero de vuelta a pista, más allá de que el equipo atacar con mucha inteligencia con un Javi Domingo letal, el UBU no conseguiría cerrar bien su línea de seis metros y siguió cediendo la iniciativa a un Alcobendas crecido.

Hasta que en los últimos cinco minutos las porterías cobraron mayor protagonismo, especialmente García LLoria, y de nuevo el electrónico se igualó (13-13 en el 26´ y tiempo muerto del entrenador visitante Javier Suárez ). En el tramo final el duelo se embarró y las hermanas Beatriz y Patricia del Valle Encuentra sancionaron con exclusión a ambos banquillos y a sendos jugadores de los dos equipos, por lo que se jugaría con dos efectivos menos locales y uno visitante, pero nada varió demasiado y al descanso la ventaja visitante era mínima (15-16).

En el reinicio una vez más las defensas brillaron, incluidas las dos porterías, y a ambos les costaría anotar con regularidad aunque especialmente a un UBU incómodo que en los primeros seis minutos sólo consiguió dos goles y ambos de Chan desde los siete metros. Sin embargo al poco García Lloria paró un siete metros a los visitantes y eso supuso un punto de inflexión, porque las protestas entraron en juego y el Alcobendas se quedaría entonces con cinco jugadores en pista.

Así en pleno descontrol, Jorge García Lloria marcaba a portería vacía y colocaba al UBU arriba después de mucho a remolque (20-19 en el 8´ y tiempo muerto de Javier Suárez). En ese momento decisivo el UBU pudo poner tierra de por medio, pero Fuentes se marcó dos paradas descomunales y retrasó lo inevitable, porque el San Pablo no desesperó y con una circulación perfecta en seguida se puso +3 arriba.

El Alcobendas reaccionó atacando con siete, defendiendo con un hombre adelantado casi hasta el círculo central y con su portero Echevarria emulando el buen papel del titular Fuentes. El UBU durante muchos minutos jugó inteligente y mantuvo la diferencia inalterable, pero los madrileños apostaron al todo o nada y a falta de cinco minutos tuvieron el empate a su alcance en un gol a bocajarro que García Lloria detuvo con un pie milagroso (25-24).

La resistencia de un conjunto madrileño que acumuló numerosas inferioridades sería digna de elogio y no hay duda de que las increíbles paradas de Echevarria mantuvieron al Alcobendas vivo en la pelea hasta el final, pero a falta de un minuto con 26-25 un Ibrahim Moral que sólo había jugado los penaltis detuvo uno decisivo que hubiera supuesto el empate y Guilherme Linhares sentenció con un golazo para ver repetido muchas veces. A la conclusión 27-26.