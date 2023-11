Ocampo destaca el espíritu de lucha y el empuje de la afición para sobreponerse

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Lo que mal empieza, a menudo mal acaba y ayer en el polideportivo El Plantío el refrán cobró validez en la derrota de un Grupo Ureta Tizona que fue competitivo cuando ya el partido finalizaba y Leyma Coruña controlaba su ventaja para llevarse la victoria.

Un mal arranque condenó las opciones de los de Diego Ocampo que pone el foco en los errores defensivos del Tizona del primer tramo del partido y el acierto de Coruña para aprovecharse para explicar cómo se fraguó la primera derrota en casa.

El conjunto visitante pudo anotar "canastas muy fáciles y nos ha llevado a remolque. Y por momentos nos hemos puesto nerviosos. Porque nos frustrábamos, porque queríamos defender, queríamos hacer nuestras cosas, pero no salía".

Un Tizona desconocido tardó "muchísimo" en entrar en el partido y no fue hasta la segunda parte cuando el juego comenzó a fluir. "Hemos podido recuperar algún balón, coger algún rebote de ataque. Y bueno, nos hemos acercado, pero no ha sido suficiente", analizaba Diego Ocampo al final del partido.

"Hasta el principio del cuarto-cuarto que nos hemos calmado. Y entonces hemos empezado a jugar bien. Y no hemos sabido gestionar ni el criterio con el que estaban pitando los árbitros ni lo que estaba sucediendo. Y eso nos ha desquiciado. Sin embargo, en el último cuarto, por fin, nos hemos olvidado de eso y centramos en lo que teníamos que hacer", analizaba el entrenador del Tizona, que no quiso pronunciarse sobre el arbitraje "porque no sería justo" y en la creencia de que los colegiados "hacen su mejor trabajo".

Arnau Parrado intenta librarse de un rival de mayor envergadura.SANTI OTERO

El técnico gallego quiso "hacer autocrítica", aunque reconocía que el equipo había "luchado mucho" y "circulado el balón por momentos bien".

Los jugadores valoraban, según confesó Ocampo, que no habían "entrado con esa frescura de otros días al partido". "Puede ser", admitió el entrenador que se inclinaba por otro diagnóstico y opinaba que "más que frescura es de tensión y de saber contra quién juegas. Y no es saberlo, que lo sabíamos, y no saberlo hacer. Tenemos que trabajar en ello", proponía.

La receta pasa para el entrenador del conjunto azulón por "reforzar muchas cosas que el equipo ha hecho" y "para ser muy competitivos" toca identificar qué cuestiones deben mejorar "y ser ambiciosos".

Entre las cosas que Tizona sí hizo bien, "muy bien" según Ocampo, en el partido de la tarde noche del viernes estuvo su capacidad de "luchar". "Es en nuestro espíritu", defendía el técnico orensano. El técnico rival, el burgalés Diego Epifanio, reconocía tras el encuentro que el Tizona es "un equipo que no se rinde nunca" y que "nos han exigido mucho" para asegurar la victoria.

Mucho público en el municipal de El Plantío.SANTI OTERO

Ocampo tuvo también palabras para la afición burgalesa que pese al mal momento de su equipo decidió "apoyarnos, apoyarnos, apoyarnos y el equipo ha aprovechado eso. Y eso es de valorar para mañana venir a trabajar con más ánimo porque no jugamos por nosotros, jugamos por esta gente también", remarcaba.

Sin tiempo para hacer otra cosa que prepararse para el próximo partido este martes ante Orense, lo que toca es "refrescarnos rápidamente la cabeza y haciéndolo en equipo" para "estar muy bien preparados de cara a un partido muy difícil" en su cancha.