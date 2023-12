El Longevida San Pablo Burgos quiere seguir ejerciendo de líder

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Longevida San Pablo Burgos competirá frente al Cáceres Patrimonio de la Humanidad su segundo encuentro de la semana. El grupo que dirige Lolo Encinas se medirá al rival extremeño, este domingo, a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres.

Los de Encinas, reforzados en el liderato de la clasificación tras la victoria del miércoles ante Leyma Coruña, trabajarán para vencer en este nuevo compromiso y mantenerse arriba una jornada más. El cuadro burgalés quiere agregar un décimo triunfo a su racha de partidos ganados de forma consecutiva, en un momento de la temporada en el que lidera la tabla con su balance de nueve victorias y una derrota.

Sobre lo que supone la buena dinámica y el liderato para sus jugadores, hablaba el entrenador, Lolo Encinas, en la previa del encuentro. “Está muy bien que lo miren y que tengan la confianza de que estamos arriba”, y recalcaba que "ahora que hemos llegado ahí, lo más difícil es mantenerse. Ese es el objetivo”.

Para componer la convocatoria del compromiso en Cáceres, el técnico del Longevida San Pablo Burgos no podrá disponer de Millán Jiménez, que tuvo que retirarse tras el primer cuarto del partido del miércoles por molestias en el tobillo izquierdo. “Le hicimos pruebas el jueves y no salió nada grave. Por ese lado, estamos contentos, pero no llegará mañana. Quiero que recupere para tenerlo cuanto antes bien”, explicaba Encinas.

Igualmente, el entrenador comentaba las posibles alternativas en el roster ante la ausencia del calagurritano. “Adala Moto tiene una oportunidad de tener más minutos. Que demuestre cómo está entrenando, que lo está haciendo bien, que el grupo demuestre que es un grupo y que no dependemos de nadie”.

En el apartado de altas, está previsto que el jugador del Grupo de Santiago de Liga EBA, Joona Heinonen, forme parte de la expedición burgalesa, que partirá a primera hora de esta tarde hacia tierras extremeñas.

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad inicia la undécima jornada de LEB Oro desde la decimoquinta posición de la tabla, con un balance de tres victorias y siete derrotas. El conjunto dirigido por Roberto Blanco logró imponerse en la cancha cacereña a Leyma Coruña (84-81) y, desde entonces, han acumulado tres partidos perdidos.

El más reciente se produjo frente al Baloncesto Fuenlabrada (94-67), en un duelo en el que sobresalieron el escolta estadounidense Greg Gantt (18 puntos y 15 créditos de valoración), el alero mexicano Gael Bonilla (13 puntos, 14 de valoración) y el ala-pívot finlandés Remu Raitanen (7 puntos, 7 rebotes, 10 de valoración).

Entre los destacados de su plantilla en este primer tramo de competición, cuentan con el sexto máximo anotador de la liga, Gantt, con 16,1 puntos por encuentro; con el cuarto máximo reboteador, el pívot brasileño Dikembe André, 7 rebotes de media; y con el décimo máximo asistente, el base Hansel Atencia, 4,1 pases de canasta por partido.

Precisamente a la importancia de los directores de juego del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, con Atencia y el veterano Dani Rodríguez, hacía referencia Lolo Encinas en sus declaraciones. “El partido vamos a empezar a ganarlo ahí. A ver quién lleva mejor la batalla de los bases, quién lleva el ritmo y quién anota fácil”, comentó.

El entrenador guipuzcoano apuntaba también las diferencias del rival entre sus actuaciones como local y como visitante. “Ellos juegan en casa con más agresividad y más ritmo que fuera de casa. Es uno de los equipos que más cambia, de momento. El cambio es que, como local, juegan con otra energía, se agarran mucho más al partido, juegan más alegres y con más contraataque que como visitantes”, indicó.

En una semana de doble jornada, el plan trazado por el cuerpo técnico burgalés para el compromiso de mañana ha tenido que ser directo y conciso. “Vamos a ver si lo cogen bien. Va a ser innegociable salir otra vez como locos a por el partido”, afirmaba Encinas.