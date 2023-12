Servigest Burgos cae en su visita al campo del Ilunion

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Se ha notado de inicio que Servigest Burgos había preparado con detalle el partido, y no ha dejado que los madrileños se sintieran nada cómodos en los primeros compases del encuentro. Como la defensa local presionaba a toda la pista y tampoco dejaba a los burgaleses circular el balón con comodidad, el partido se ha iniciado con muy pocas canastas, y se llegaba al ecuador del primer cuarto con un pobre 6 a 6. En los siguientes cinco minutos, la presión alta madrileña ha empezado a dar sus frutos, y varios robos de balón les ha permitido coger las primeras ventajas, 14 a 8 en el minuto ocho.

En esos dos minutos que le quedaban al cuarto, los burgaleses han tenido oportunidad de recortar diferencias, pero sus fallos en los tiros libres no lo han permitido, y al final de los primeros diez minutos se ha llegado 16 a 12. El parón le ha venido bien a los burgaleses, que han vuelto a llevar el partido al mismo estado de los primeros minutos. A pesar de los cambios, Ilunion no ha conseguido encontrarse nada cómodo en pista. Además, no se ha mostrado acertado en los tiros exteriores, con lo que los burgaleses se han vuelto a acercar, poco a poco, en el marcador, y han pasado del 18 a 12 del minuto once al 18 a 18 del minuto quince.

El partido todavía se ha empatado a 20 tras canastas de Bywater y Cristian en el siguiente minuto, pero ahí ha llegado el primer momento de verdadero dominio del gran favorito del encuentro. El poderío físico local se ha impuesto claramente en esos minutos, obstaculizando los tiros de Servigest Burgos, y consiguiendo tanto robos como rebotes ofensivos que han marcado diferencias en el marcador, y con un parcial de 13 a 3 se ha llegado al final de la primera parte 33 a 23.

Tras el paso por los vestuarios, el despliegue físico madrileño se ha seguido imponiendo. Los burgaleses no han sido capaces de conseguir opciones claras de tiro, ya que siempre había una mano amarilla dificultando el pase o el lanzamiento a canasta.

Además, ahora si que los madrileños tenían las cosas claras en la pista. Su fuerte defensa le ha permitido llegar rápido a la canasta contraria, donde ahora se mostraban mucho más acertados en el tiro. Y si fallaban, el rebote ofensivo les daba una segunda oportunidad. Seis minutos han tardado en llegar los primeros dos puntos burgaleses, y para entonces los locales habían añadido otros once puntos a su marcador. Tras ese 44 a 25, el partido ha seguido por los mismos derroteros y Servigest solo ha podido conseguir un solo punto más en el tercer cuarto, que ha acabado con un 53 a 26 que daba la impresión de haber dejado el partido completamente decidido.

Los últimos diez minutos han servido para que ambos entrenadores movieran el banquillo, y también para dejar clara la diferencia de objetivos de ambos equipos, ya que se enfrentaban un equipo que aspira a título de liga y europeo, contra uno que quiere alejarse lo más posible de la zona del descenso.

El partido ha finalizado con un claro 74 a 36 que permite a Ilunion mantener su segunda posición y al Servigest Burgos presentar un buen balance a estas alturas de tres victorias y cuatro derrotas.

ILUNION 74:

O`Neill (9), Lavandeira (-), Ortega (21), Diallo (10), Latham (6) –cinco inicial- Jasso (11), Revuelta (-), Bywater (7), Díaz (6) y Warburton (4)

SERVIGEST BURGOS 36

Martínez (12), García (10), Gómez (7), Arredondo (3) y Sallis (-) -cinco inicial- Freeman (2), Ubri (-), Alvaro (-) y Abdoul (2)

Parciales: 16-12; 17-11 (33-23); 20-3 (53-26) 23-8 (76-34)

Arbitros: Alfaro, Sánchez-Moreno y Pérez. Señalaron 18 faltas a los locales y 22 a los visitantes. Sin eliminados.