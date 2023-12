El Grupo Ureta Tizona Burgos sufre como nadie y gana un partido de infarto

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Partido no apto para cardíacos. Y es que el Grupo Ureta Tizona Burgos sumó una victoria muy sufrida ante un buen rival que luchó hasta el final. Fue un duelo igualado con mínimas ventajas que se decidió en los últimos segundos. Segunda victoria consecutiva.

El Hestia Menorca empezó mandando en el marcador con los dos primeros puntos de Arteaga. Fueron unos primerso minutos de igualdad donde ninguno de los dos equipos impuso su juego (6-6). Las posesiones eran largas y las defensas muy intensas. Parrado consiguió poner por delante en el luminoso a los burgaleses (6-8). Diego Ocampo empezó a mover el banquillo. Con empate a ocho puntos, Javi Zamora pidió su primer tiempo muerto. No le gustaba del todo lo que estaba viendo. Y es que el Tizona Burgos empezaba a carburar y un parcial de 0-5 consiguió sus primera ventaja importante del enfrentamiento (8-13) gracias a una canasta de Jofresa y a un triple de Seoane. El ala-pívot tomó la responsabilidad en el ataque visitante. Böhom, con un triple, se unió a la fiesta (10-18). Por parte local, solamente Arteaga era capaz de mantener a flote al conjunto balear. No hubo reacción del Hestia Menorca y el Tizona Burgos lo aprovechó para mantener su renda. Así, con el 14-22, Javi Zamora volvió a detener el partido cuando restaban 2’32’’ para el final del cuarto. El entrenador buscó revertir una situación que se le complicaba por momentos a su equipo. A partir de ahí hasta el final, el juego castellano se atascó y un parcial de 3-0 apretó el marcador (17-22).

En el segundo cuarto, se mantuvo la buena tónica local con un punto del senegalés Lo (18-22). Diego Ocampo continuó moviendo el banquillo para buscar un quinteto resolutivo. Pero siguió con dar con la tecla. Un triple de Molins le dio la vuelta al marcador (23-22) y, luego, Grandison alejó a su equipo a los cuatro puntos (28-22). Sin lugar a dudas era el peor momento del partido de un Tizona Burgos que había salido dormido, lo que precipitó un tiempo muerto de su entrenador para calmar los ánimos. Tras la reanudación, volvió a aparecer el Tizona Burgos, que con un parcial de 0-7 volvió a mandar en el luminoso (28-29) con una canasta de Díaz. Dos tiros libres de Jofresa dieron más tranquilidad (28-31), y es que los de Ocampo había reconducido la situación mejorando en su juego. Sin embargo, no consiguió despegarse (33-35) ante un rival menorquín que jugaba a ratos, sin continuidad, al igual que los visitantes. El juego estaba siendo de altas revoluciones. A dos minutos para el final de la primera parte el marcador reflejaba un empate a 37 puntos. Volvía el equilibrio de fuerzas, que se rompió con dos tiros libres anotados por Thiam que firmó el 40-41 al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, salió mejor el Hestia Menorca (44-41), aunque cinco puntos consecutivos de Parrado lo solucionó (44-46). No frenó su escalada. Así Thiam y Jofresa aportaron para hacer el 44-50 y forzar un tiempo muerto de Javi Zamora. Hannah, el mejor de los locales, frenó el ímpetu visitante con un triple (47-50), aunque Díaz, su homólogo en los castellanos, dio la réplica (49-54). El duelo estaba siendo muy entretenido y de calidad, aunque el Tizona Burgos seguían mandando (51-55). Hasta que un parcial de 5-0 hacía que empezara un partido nuevo (55-55). Restaban tres minutos para finalizar el tercer cuarto. Máxima igualdad imposible en el Pabellón Menorca. Los últimos instantes fueron del Tizona Burgos, que con un parcial de 4-10 le permitió despedir el periodo con 59-65. El base Ayoze Alonso tuvo mucha culpa de ello.

Aún restaban diez minutos por delante y podía pasar absolutamente de todo. Vaya espectáculo de baloncesto estaban ofreciendo ambos equipos. No se dejó sorprender el Tizona Burgos. Dos triples consecutivos de Jofresa le alejó en el marcador (66-73) y frenó a un rival decidido a darle la vuelta a la situación. Un Arteaga muy entonado mantenía vivo a su equipo (68-73) y se preveía un final de partido apasionante y muy apretado. Se pasó por el ecuador del último cuarto con 70-73.

La victoria iba a ser muy cara, y más cuando el finlandés Grandison puso el 72-73 en el luminoso. Restaban 4’22’’ para el final. Diego Ocampo solicitó un tiempo muerto. No quería sorpresas de última hora. Un triple de Cuevas dio aire a los visitantes (72-76) después de pasarlo mal durante unos minutos. Sin embargo, no hubo tiempo para relajarse y se entró en los dos últimos minutos con 75-76. Vila ampliaba la ventaja a tres puntos (75-78) y, luego, Demers fallaba un triple. El americano acertó en el lanzamiento de tiros libres para fijar un 77-78 a menos de un minuto. Cuevas erraba un tiro de larga distancia y Hannah perdía la opción de darle ventaja al Hestia Menorca. Diego Ocampo pidió un tiempo muerto. No quería que se escapara la victoria. Un balón perdido dio la última opción al Hestia Menorca, que no supo aprovecharla. Victoria muy trabajada para los burgaleses.

HESTIA MENORCA - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 77-78

Hestia Menorca: Grandison (6), Hannah (19), Stevic (7), Demers (8) y Arteaga (20). También jugaron Sanz (0), Lo (2), Alderete (2), Molins (13) y Stoilov (0).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Parrado (7), Cremo (7), Thiam (4), Díaz (11) y Cuevas (4). también jugaron Böhm (5), Vila (8), Munford (0), Kieli (6), Seoane (5), Jofresa (12) y Alonso (9).

PARCIALES Primer Cuarto: 17-22 Segundo Cuarto: 23-19 Tercer Cuarto: 19-24 Cuarto Cuarto: 18-13

ÁRBITROS: Sanchez González, Ávila Zurita y Domingo Vilalta. Sin eliminados

PABELLÓN: Pavelló Menorca. 1.200 espectadores.