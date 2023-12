Felipe Orts cierra el año con un podio en Loenhout

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Felipe Orts sumó su segundo podio de la temporada en Bélgica al acabar tercero en el Azencross de Loenhout, prueba perteneciente al Exact Cross. El ciclista del Burgos BH, inmerso desde hace varios días en la gira navideña de ciclocross, volvió a mostrar su mejor nivel en una carrera con mucho barro que se resolvió en un agónico sprint. Un meritorio podio en un día muy complicado para Felipe, que el día anterior perdía a su tío, a quien pudo dedicar este gran resultado.

El campeón de España arrancó bien la prueba, evitando una caída numerosa que se produjo en los primeros metros de carrera. Orts llegó a colocarse en primera posición, tras adelantar a Mathieu Van der Poel. En la segunda vuelta se formó un grupo de cinco corredores, del que poco después atacaría el campeón del mundo, marchándose en busca de la victoria. Felipe intentó perseguir junto a Gianni Vermeersch y Ryan Kamp, quienes serían sus principales contrincantes en la lucha por el podio.

Al término de la cuarta vuelta, el ciclista del Burgos BH aceleró y abrió un hueco sobre sus dos rivales, que lograron alcanzarle unos minutos después. En el penúltimo giro al circuito fue Vermeersch quien trató de distanciar a Orts, pero este resistió a su rueda. En la sexta y última vuelta volvió a probarlo Felipe, aunque el trío que peleaba por el segundo escalón del podio estaba destinado a jugárselo todo al sprint. Vermeersch tomó la delantera en las curvas finales y Orts lanzó la llegada desde atrás, superando justo antes de la meta a Kamp, para hacerse con la tercera posición.

La gira navideña de Felipe comenzó el pasado sábado en Amberes, donde acabó 12º. Una carrera muy rápida, con un importante tramo de arena en la playa de la localidad belga, en la que Orts mejoró su resultado de años anteriores. El martes posterior al día de Navidad, el ciclista morado compitió en Gavere, donde acabó 14º tras remontar varios puestos en la segunda mitad de la carrera. Finalmente decidió no competir de Diegem y Heusden-Zolder para llegar más fresco a Loenhout. Este sábado 30 disputará su última carrera como ciclista del Burgos-BH en Hulst (Países Bajos), una nueva cita de la Copa del Mundo de Ciclocross.

Felipe Orts indicó al final de la carrera que "hoy teníamos una buena oportunidad de luchar por el podio. Me he encontrado bien y me he quedado muy cerca de la segunda plaza. He peleado en las últimas vueltas con Gianni Vermeersch y Ryan Kamp y en el sprint final he podido mantener esa posición de podio. No es un buen momento para mi familia. Ayer murió mi tío y es un día duro para mí, aunque a nivel deportivo haya salido todo bien".

Añadía que "he trabajado muy duro para estar en estas importantes carreras y ha sido muy difícil no poder volver a casa para estar con mi familia en estos momentos. Un resultado así es muy importante para el ciclocross español y un gran recuerdo para mí”.