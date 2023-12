San Pablo Burgos despide el año con derrota, la segunda consecutiva

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El San Pablo de Burgos no pudo brindar a su afición la victoria y cayó ante un rival directo como Movistar Estudiantes por un ajustado 87-91 en un duelo vibrante, de gran calidad y muy igualado, que se decidió en los últimos cinco minutos, donde los madrileños supieron imponer su gran talento.muy igualado, que se decidió en los últimos cinco minutos, donde los madrileños supieron imponer su gran talento.muy igualado, que se decidió en los últimos cinco minutos, donde los madrileños supieron imponer su gran talento. Segunda derrota consecutiva de los castellanos.

El superpartido empezó con un triple del americano Dee que firmaba un 0-3 de inicio. Rápidamente, el congolés Kasibabu tomó el mando del San Pablo de Burgos y sus puntos mantuvieron a flote a su equipo ante un rival algo más acertado en ataque (4-6). Luego, Speight consiguió la igualada i devolvía la tranquilidad a los locales. La buena línea de juego se pudo mantener y un parcial de 9-1 permitió alejarse hasta los seis puntos 13-7, coincidiendo con un triple del esloveno Lapornik.

Fue un espejismo, ya que el Movistar Estudiantes puso la directa y le dio la vuelta al marcador (13-14), gracias a la aportación de Dee y Larsen. El enfrentamiento estaba siendo más que vibrante e igualado. Corbalán, con un triple revirtió la situación adversa (16-14). Puro espectáculo. Restaban 2´26´´. Y fue cuando se volvió a atascar el San Pablo. Un parcial de 0-8 situó el luminoso en el Coliseum en un 16-22 con un Wintering colosal. Resultado con el que finalizaría el periodo.

En los siguientes diez minutos, el Movistar Estudiantes bajó el nivel lo que permitió a su oponente acercarse en el marcador (20-24) con una canasta de Adala. Sin embargo, un nuevo parcial favorable a los madrileños de 0-5, con un triple de Leimanis, situó el marcador en un 20-29, lo que precipitó un tiempo muerto de Lolo Encinas. La igualdad se mantuvo en la pista hasta que volvió a aparecer Lapornik, que con un triple, firmaba el 27-31 a 4´20´´ para el final de la primera parte.

El San pablo de Burgos se envalentonó y obligó al técnico Pedro Rivero a detener el partido. Un triple de Lapornik, con la muñeca muy caliente, llevó el delirio al Coliseum (30-31). Pero Leimanis, con un triple, y Murphy se encargaron de apagar la euforia de los aficionados (30-36). Continuaba sin afinar la defensa burgalesa y Lapornik era el único que mantenía a su equipo dentro del partido. A pesar de ello, surgió la figura de Fischer para conducir a un 38-39. Ninguno de los dos equipos decepcionaba y se mantenían en el guión.

Jiménez ponía los primeros puntos de la segunda mitad (40-39) y daba ventaja a su equipo. Unas diferencias que se fueron ampliando (47-44). Y es que el San Pablo de Burgos se mantenía duro en defensa y sus acciones ofensivas eran acertadas, aunque no para despegarse en el marcador. Y cuando aflojaba, los madrileños respondían con contundencia. Un triple de Dee puso el 49-51. Los triples visitantes lastraban el esfuerzo que estaban haciendo los locales.

Así, Larsen, desde la larga distancia, situó el 51-54 por lo que Lolo Encinas se vio obligado a pedir un tiempo muerto. No fue suficiente, porque Murphy respondió con un nuevo triple (51-57). Se encendía la luz de alarma en las filas castellanas. Speight frenaba el parcial rival con una gran canasta. El americano quiso la responsabilidad y no decepcionó (58-60). Rosa se añadió a la fiesta y tres tiros libres anotados puso al ´Sanpa´ a un punto (61-62) a falta de un minuto para la conclusión del cuarto. El marcador no cambió.

Restaban diez minutos, y nada estaba decidido. Sin embargo, el Movistar Estudiantes de Pedro Rivero se encargó de romper un duelo igualado hasta ese momento con un espectacular parcial de 0-10 (61-72) con Leimanis como su máximo ejecutor (dos triples consecutivos). Lolo Encinas no dudó en pedir un tiempo muerto, ya que se le escapaba el partido.

Una antideportiva a Carlos Suárez permitió a los burgaleses reducir distancias (67-74). Aunque Nzosa, con cuatro puntos consecutivos, se encargó de frenar el ímpetu local (67-78). Luego, Wintering apuntilló (67-80). Momento muy delicado para el ´Sanpa´ a cuatro minutos para el final del partido. Un triple de Leimanis pareció que sentenciaba el enfrentamiento (67-83). A pesar de ello, los castellanos no se rindieron, y más cuando Speight anotaba con facilidad (79-86). El triple de Dee frenó la progresión local (79-89). A menos de un minutos, el resultado era de 85-89. Jiménez, con todo decidido, logró el definitivo (87-91).