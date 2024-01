Tizona no se despista por el derbi y sigue con su filosofía

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona actúa como anfitrión de la primera edición del derbi entre los dos equipos burgaleses en la LEB Oro y su entrenador, Diego Ocampo, coincide con su homólogo del San Pablo Burgos que el partido de esta tarde será «una fiesta del baloncesto» que evidenciará el buen momento del baloncesto en la capital burgalesa con dos equipos «luchando» en la parte alta de la clasificación.

De igual manera, el técnico azulón también relativiza la relevancia de este encuentro de pleno sabor burgalés y, aunque reconoce la «motivación» que despierta esta cita mira más allá consciente de que Tizona «aspira a otras cosas».

«Somos un club en crecimiento, un club que intenta generar una identidad, que identifica a la afición con esa identidad. Que haya jugadores españoles, que haya jugadores jóvenes e ir progresando poco a poco. Y esto es muy motivante. En esa línea tenemos que ir», argumenta Ocampo, que no se desvía de su filosofía de trabajo ni ante un apasionante derbi como el de hoy.

«Que se vea mucho azul de ambos equipos y que seamos un ejemplo de lo que es la deportividad» Diego Ocampo

Ocampo, que agradeció las palabras de elogio de Lolo Encinas sobre su labor en la entidad azulona, remarcó que llegó a Burgo»a construir un equipo que poco a poco queremos que sean sostenibles y queremos ser divertidos» y «a la vez», prosiguió, «ser un club de cantera» para que «pueda haber algún día algún jugador de Burgos que pueda estar jugando con nosotros».

El derbi llega en un momento en el que se ha ido llenando el pabellón «y ahora se culmina un proceso en el cual, gracias a este partido, gracias a que va a venir mucha gente pues seguro que se animan mucho más».

En ese sentido, Diego Ocampo admite que le gustaría que «no se vea ningún asiento naranja, que se vea mucho azul de ambos equipos y que seamos un ejemplo de lo que es la deportividad, tanto en la pista como fuera».

Motivación y hambre

Al margen del escaparate que el derbi supone para la filosofía que insufla Ocampo en el Tizona, «los jugadores tienen mucha hambre y tienen mucha motivación de hacer las cosas bien» y se encuentran con ganas de salatar a la cancha y «ser muy competitivos».

De cara al que será un partido muy complejo para ambos equipos, Ocampo tiene claro que Tizona precisa intensidad y equilibrio. Que «ataquemos bien para defender bien va a ser vital, a juicio del técnico orensano, quien advierte que la potencia del rival «nos exige jugar un partido con mucha continuidad y mucha concentración».

El San Pablo, analiza Ocampo, «tiene una gran defensa, rebotea muy bien en defensa y eso les hace controlar mucho los partidos desde la defensa. Presionan bien el balón, tienen buena actividad, ocupan buenas posiciones. Tienen dos jugadores en cada posición que defienden muy bien y luego juegan un baloncesto muy dinámico».

Para sacar partido a sus opciones, Ocampo pone el foco en «saber atacar con pases, a la vez que corremos. Tener paciencia, porque correr no significa precipitarse y atacar muy bien para tener un muy buen equilibrio defensivo».

El aspecto mental de este derbi no se le pasa por alto al entrenador gallego quien es consciente de que, ante un oponente como el San Pablo, «hay que saber aguantar con lo que no depende de ti y saber estar en el partido para luego meterte, pero no salirte del partido».

Esa cualidad se logra y fortalece con un «entrenamiento mental» que «implica que quizás San Pablo se vaya a jugar mucho por la necesidad de conseguir la victoria. Esa ansiedad de haber perdido los dos últimos encuentros. Si pierden un tercero, pueden perder el liderato. Se puede jugar con ese aspecto mental también», remarca Ocampo.

Como seña de identidad, el preparador azulón anuncia que «vamos a seguir jugando con hambre, con jugadores españoles que quieren crecer, mejorar y sobre todo hablar en la pista».

En ese sentido anticipa que «es muy importante que ataquemos bien, con buenos espacios, pasando bien, para tener un buen equilibrio defensivo y a la vez en defensa, ser muy sólidos y tener mucha dureza mental. ¿Por qué? Porque San Pablo mete canastones debido al talento de esos jugadores».

Por otro lado, Ocampo confirmó que Ayoze sufre una fisura en la nariz tras un golpe «y no va a poder jugar» por lo que el recién llegado Caio Pacheco tendrá aún más responsabilidad en su debut.