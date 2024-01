Un inmenso Tizona desbarata al San Pablo en el derbi burgalés

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Tercera derrota consecutiva para el San Pablo Burgos en su desplazamiento -si se puede llamar así- al feudo del CB Tizona que defendió su fortín de El Plantío con una exhibición en la defensa, el ataque, la circulación del balón y, sobre todo, con una mayor capacidad de leer el partido y aplicar la estrategia más conveniente.

Un esfuerzo coral del conjunto azulón que cuajó una extraordinaria segunda parte en la que se fue en el marcador ante un San Pablo que se vino abajo y no pudo frenar el vendaval que desataron los de Diego Ocampo. Entre los azulones cabe destacar el partidazo que firmó Dídac Cuevas que estuvo magistral tanto en la dirección del juego como en las asistencias y en la anotación.

El primer derbi burgalés de la historia de la Liga LEB no solo no defraudó si no que incluso mejoró las altas expectativas que ya presentaba a tenor de la buena temporada que están haciendo los dos equipos de la ciudad.

El 110-96 que lució en el marcador del Polideportivo El Plantío al término de los cuarenta minutos habla por sí solo de lo que fue el encuentro, un festival anotador entre dos equipos que no se dieron tregua y en el que el Grupo Ureta Tizona, al amparo de una afición entregada que vibró con la actuación de su equipo, fue el mejor en la carrera de puntos que fue el partido.

La victoria de Tizona comprime la clasificación entre ambos equipos, con los de Diego Ocampo situándose ahora a una sola victoria de distancia de los de Lolo Encinas. Más preocupante es la lectura para San Pablo, que cayendo en el derbi alarga su mala racha a tres derrotas consecutivas que le han apeado de un liderato que mañana domingo puede ser en solitario del Estudiantes. El San Pablo queda ahora con el mismo balance que el Leyma Coruña.

Se inició el partido con ambos equipos replicándose las canastas, con San Pablo llevando ligeramente la iniciativa hasta abrir una primera diferencia de más de una canasta tras anotar el estonio Vene para el 9-14. Se mantuvo la pequeña brecha que auguraba un primer distanciamiento de los de Lolo Encinas a poco que los de Diego Ocampo no siguieran el buen ritmo anotador de los visitantes.

Se mantenían las distancias al paso por el 15-19 a dos minutos del fin del cuarto, pero a partir de ahí cinco puntos consecutivos pusieron por primera vez por delante a Grupo Ureta Tizona tras un triple de Rodrigo Seoane. Quedaban 50 segundos y los aprovechó Longevida San Pablo para recuperar el mando con canasta más adicional que transformó Vene y un triple de Ignacio Rosa que valió el cierre del cuarto con el 20-25 en el luminoso del Plantío.

Brilló en esos primeros diez minutos un Millán Jiménez que lideró a San Pablo con once puntos y pleno de aciertos, tres triples de otros tantos intentos, desde la línea de 6’75.

Los cinco puntos no eran una diferencia sustancial, pero sí obligaban a los locales a no dejar crecer la ventaja si querían impedir que San Pablo se sintiera cómodo en un escenario que también le resulta familiar por las sesiones de entreno que lleva a cabo en él.

Los de Ocampo apretaron las clavijas en defensa para bajar la alta anotación de su rival y trabajado sus ataques con paciencia firmaron un parcial de 9-4 de salida que les llevó a igualar a 29 tras un triple de Dídac Cuevas. Llegaría otro a renglón seguido del base catalán, esta vez para poner por delante al Tizona.

El intercambio de canastas que alternó varias veces el liderato en el partido fue la tónica hasta la recta final del segundo cuarto, cuando apareció otro secundario de lujo en las filas locales como Gerard Jofresa para anotar cinco puntos consecutivos que mantuvieron a los locales por delante antes que la última canasta de Jacobo Díaz les permitiera irse a los vestuarios tres arriba.

Empezó el tercer cuarto al mismo ritmo anotador que había presidido los primeros veinte minutos. Los altos porcentajes de tiro permitieron al Tizona distanciarse hasta los ocho puntos de renta tras un parcial de salida de 7-2. El 55-47 encendió la primera luz de alarma seria en un San Pablo que reaccionó primero acercándose y luego igualando a 57.

Millán Jiménez y Micah Speigt, autores de 24 y 21 puntos respectivamente, fueron los que más tiraron del carro de los de Lolo Encinas, pero estuvieron demasiado solos ante un Tizona más coral que siempre tuvo la virtud que, cuando uno perdió finura ante el aro, apareció alguien para tomarle el relevo con idéntica eficacia.

Tras un tiempo muerto de Diego Ocampo, Gerard Jofresa, que siguió resultando clave con su gran actuación, anotó un triple castigado además con falta personal. El exponente actual de la gran saga de los Jofresa anotó también el adicional y dio a su equipo una ventaja de cuatro puntos que a partir de ahí no haría más que crecer.

Otro triple de Jofresa, autor de 17 puntos en un Tizona que tuvo a siete jugadores en dobles dígitos de anotación, disparó la distancia hasta el 73-64 antes que un intercambio de canastas que aportó seis puntos por bando cerrara el tercer cuarto con un 79-70 que ya no daba margen de error a Longevida San Pablo.

La reacción de los de Encinas solo podía pasar por mejorar en defensa y bajar una anotación que Tizona había disparado hasta los 31 puntos en el tercer cuarto. Pero nada más lejos de la realidad. Como si San Pablo acusara cierta falta de fe en sus opciones de remontada, concedió otra vez demasiadas canastas fáciles y los de Diego Ocampo lo aprovecharon para repetir, ni uno más ni uno menos, los 31 puntos del parcial. Los 62 en total de Tizona en la segunda parte quedan como un hito en el primer derbi burgalés de la historia en la Liga LEB Oro.

Creció de inició la diferencia hasta los doce puntos en los primeros compases del último cuarto antes que pudiera recortar ligeramente el San Pablo, pero un triple desde más de ocho metros de Dídac Cuevas, que igualó con Jofresa en los 17 puntos como máximos anotadores locales, fue la puntilla a las últimas esperanzas de meterse en el partido de los de Encinas.

A partir del 87-73, y viendo que el final del partido se iba acercando sin que sus hombre perdieran la sintonía con la canasta, la afición de Tizona empezó a calebrar el triunfo. Creció la diferencia hasta los 17 puntos y luego hasta los 21, tras otro triple desde la lejanía de Caio Pacheco para el 103-82.

Solo con todo decidido maquilló algo el marcador el Longevida San Pablo, que con un parcial final de 7-14 ´´arregló´´ el marcador hasta el 110-96 final. Fueron esos puntos menos valiosos los que dignificaron un poco la estadística de algunos jugadores que deberán reencontrarse con su mejor versión si los de Lolo Encinas quieren recuperar la buena línia que tenían hasta hace tres jornadas. En su aspiración de estar en lo más alto, ya no pueden esconder que tienen otro rival directo y que también es burgalés, el Grupo Ureta Tizona.