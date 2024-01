Fiscac pone deberes a Dídac Cuevas: Nada de nervios o presión y sí a transmitir su juego y "alegría"

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Con la emoción de quien ve realizado un sueño, pero decidido y listo para darlo todo y aprovechar la oportunidad de jugar en la ACB, así se ha expresado Dídac Cuevas, el nuevo fichaje de Casademont Zaragoza, durante su presentación oficial.

El jugador, recién llegado al equipo maño proveniente del Grupo Ureta Tizona Burgos, explicó que la oferta de sumarse al equipo de ACB le llega el pasado lunes por la noche y que ha firmado por dos años hasta 2026. Recibió la oferta del Zaragoza como una "oportunidad para mí", reconoció, "y luché al máximo para poder estar aquí y demostrar que puedo jugar a este nivel y ayudar al equipo en todo lo que me pida", declaró en su primera cita ante los medios zaragozanos.

No se olvidó del que hasta el martes era su club en el que le "querían muchísimo". "Les agradezco todo lo que han hecho por mí. Y ahora me toca estar aquí, que también quieren que esté aquí. Y, sobre todo, a mí 100%".

Explicó además que al confirmarse la noticia recibió emocionado el respaldo de algunos de los componentes del Casademont Zaragoza con los que ha compartido vestuario en las categorías inferiores de la Selección Española y en otros clubes y declaró que le "hace ilusión estar aquí, que me hayan dado la oportunidad y que haya sido este club, pues es un orgullo y espero poder estar al nivel". Carlos Alocén, Jaime Pradilla y Miguel González, con quien también compartió equipo en la Selección Española, fueron algunos de los que se pusieron en contacto con él.

Un viejo zorro de las canchas del baloncesto español como es Porfi Fisac ha acogido a su nuevo, esperado y necesitado refuerzo aliviando la presión que ya de por sí supone la salida a mitad de temporada del club que le ha llevado a la élite para tratar de encajar en la rotación de un equipo de ACB zarandeado por las circunstancias en esta temporada.

Cuevas desveló que Fisac le ha pedido "que no deje de ser yo, que siga creciendo y que compita al máximo. Pero lo principal que me ha dicho es que venga a jugar como vengo jugando años anteriores que al final es lo que me ha llevado a estar aquí".

El base barcelonés coincide con su nuevo entrenador en que no debe asumir su nuevo rol "con nervios o con presión, sino al revés". Le pide "que sea divertido, que sea intentar transmitir mi juego en la pista, mi alegría, competir al máximo e intentar ayudar al equipo a sacar victorias".

Dídac se describió ante su nueva afición como alguien con "mucha autoconfianza" y sin miedo al desafío de ascender de categoría: "Me va a costar lo que yo quiera que me cueste. Si me convenzo a mí mismo de jugar según mi estilo y dar mi mejor versión en los minutos que tenga, ese paso será un poco más fácil".

En ese sentido recalcó que llega a Zaragoza "con humildad y adaptarme primero y conocer a los compañeros. Y poco a poco ir demostrando que puedo tener un rol importante", al lado de Haines.